Личный подарок Стива Джобса: уникальный артефакт из гаража Apple всплыл на крупном форуме

На полях Петербургского международного экономического форума внимание участников привлек необычный лот — один из первых экземпляров компьютера Apple II. Раритет, ставший символом зари цифровой эры, оценили в 35 миллионов рублей. Устройство, сохранившееся в отличном состоянии — живое свидетельство того, как создавалась империя Стива Джобса и Стива Возняка в гаражных условиях Кремниевой долины.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

История легенды: от гаража до ПМЭФ

Компьютер Apple II, представленный весной 1977 года, кардинально отличался от конкурентов того времени. В отличие от громоздких машин, он был ориентирован на обычных пользователей. Именно эта модель превратила Apple из стартапа энтузиастов в серьезного игрока рынка. На форуме в Санкт-Петербурге показали версию из самых ранних партий, что объясняет столь высокую стоимость лота в 35 млн рублей.

Важно понимать, что в 1970-х годах эти устройства казалась инновационными, хотя сейчас она выглядит примитивно. Современные ученые изучают атмосферные явления и сложные физические процессы, используя мощности, которые в миллионы раз превосходят возможности Apple II, однако именно "второе яблоко" проложило путь к этим достижениям.

Уникальное происхождение и подарок Аллан Алкорну

Экспонат был передан организаторам инженером компании Atari Алланом Алкорном. По легенде, Стив Джобс лично вручил этот компьютер Алкорну в качестве благодарности. К устройству прилагается письмо, где бывший сотрудник Atari делится воспоминаниями о Джобсе и историями, связанными с этим конкретным экземпляром.

Для коллекционеров наличие личного письма от знаковой фигуры в индустрии важнее, чем работоспособность самой машины. Это превращает компьютер из устаревшего прибора в исторический документ, сравнимый по ценности с рукописями или личными вещами великих музыкантов прошлого.

Почему старое железо стоит миллионы?

Цена в 35 миллионов рублей обусловлена редкостью первых моделей Apple II. Большинство подобных устройств были утилизированы или давно вышли из строя. Учитывая, что сегодня наука движется к радикальному продлению жизни человека, включая эксперименты с крионикой, сохранение таких объектов становится формой "цифрового бессмертия" для идей их создателей.

Характеристика Apple II (1977 год) Процессор MOS Technology 6502 (1 МГц) Оперативная память от 4 до 48 Кб Стоимость на старте $1298 Оценочная стоимость на ПМЭФ 35 000 000 рублей

Динамика цен на подобные лоты ежегодно растет. Пока обыватели спорят, когда отступит летний зной или изменится климат, инвесторы вкладывают средства в осязаемые вехи прогресса. Apple II остается одним из самых желанных приобретений для частных музеев.

"Перед нами классический пример того, как информация и форма ценятся выше массы и материала. Это как изучать минералы и земную кору: мы ищем в них следы процессов, сформировавших наш мир", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о раритетном Apple II

Почему этот компьютер стоит так дорого?

Цена в 35 млн рублей обусловлена редкостью конкретного экземпляра (одна из первых версий 1977 года) и его исторической связью со Стивом Джобсом и инженером Алланом Алкорном.

Работает ли это устройство спустя почти 50 лет?

Как правило, подобные экспонаты поддерживаются в рабочем состоянии энтузиастами, однако их ценность заключается в оригинальной комплектации и исторической значимости, а не в функциональности.

Кто такой Аллан Алкорн, упомянутый в истории?

Это легендарный инженер Atari, создатель игры Pong. Именно он в свое время нанял Стива Джобса на работу в Atari, что предопределило появление Apple.

Много ли таких компьютеров осталось в мире?

Первые ревизии Apple II крайне редки, их счет идет на единицы. Подавляющее большинство из 5-6 миллионов выпущенных за все годы устройств относятся к более поздним и дешевым модификациям.

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