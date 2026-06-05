Болезни станут исправлять в ДНК как опечатку? Новый метод ремонта генов нашли в Колумбии

Ученые из Колумбийского университета нашли способ ювелирно править дефекты в ДНК эмбрионов. В отличие от популярного метода CRISPR, который работает как грубый скальпель и разрезает живую ткань, новая технология аккуратно меняет «буквы» в коде. Это шанс лечить тяжелые болезни до рождения, но биологи столкнулись с неожиданной проблемой. Подробности — в нашем материале.

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Тонкая настройка ДНК без разрывов

Представьте, что вам нужно исправить опечатку в книге, но вместо того, чтобы вырывать страницу, вы аккуратно меняете одну букву. Именно так работает новый метод колумбийских биологов.

В отличие от популярного метода CRISPR, который работает как «молекулярный скальпель», новая технология вообще ничего не режет. Дело в том, что CRISPR буквально перерубает живую нить ДНК пополам. Клетка от этого впадает в панику и начинает судорожно «склеивать» код обратно, из-за чего часто делает новые, хаотичные ошибки. Новая же система действует ювелирно и точечно, меняя дефектные участки без всяких разрезов.

Риски повреждения соседних участков генома здесь несравнимо ниже. Это критически важно, когда речь заходит о развитии эмбриона. Любая ошибка в "коде" на раннем этапе может привести к катастрофическим последствиям для формирующегося организма. Пока же технологии, подобные нанотрубкам из дисульфида молибдена, меняют облик микроэлектроники, биологи учатся работать с "железом" самой жизни.

"Новый подход исключает сквозной разрыв цепей ДНК, что позволяет обойти естественный и зачастую хаотичный механизм репарации клетки. В результате риск нецелевых и непредсказуемых мутаций снижается в разы", — сообщил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Проблема мозаицизма: почему клетки ведут себя по-разному

Авторы исследования признают: до идеала еще далеко. Главная проблема сейчас — это генетический разнобой. Представьте, что прибор успел исправить только половину клеток эмбриона, а вторую половину просто не заметил. В итоге ребенок родится с «мозаикой» в организме: часть клеток у него будет здоровой, а часть — все еще больной. Вылечить человека наполовину невозможно, поэтому ученым нужно, чтобы метод срабатывал везде и сразу.

Характеристика Старый метод (CRISPR) Новый метод (Колумбия) Механика работы Разрыв цепочки Точечная замена Риск повреждений Высокий Минимальный

Исследователи тестировали методику на генах, ответственных за выработку гемоглобина и уровень холестерина. Это своего рода тренировка на "понятных" мишенях.

"Главная сложность сейчас — это скорость работы. Препарат просто не успевает сработать во всех клетках одновременно до того, как эмбрион начнет делиться. Чтобы метод реально лечил, нам нужно добиться стопроцентного покрытия, иначе в организме всегда будут оставаться больные клетки", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Перспективы лечения наследственных болезней

Куратор проекта Дитер Эгли уверен: работа с эмбрионами станет рутиной, когда биологи победят системные сбои в доставке реагентов. Исправление мутаций, вызывающих фатальные наследственные недуги, — цель амбициозная. Однако сегодня это скорее научный полигон, чем готовая клиника. Масштабирование технологии потребует новых уровней контроля, сравнимых с теми, что используются при борьбе с затратным энергопотреблением нейросетей, где малейшая ошибка ведет к перегреву инфраструктуры.

Ответы на популярные вопросы о редактировании генов

Что такое точечное редактирование ДНК?

Это способ замены одной нуклеотидной "буквы" в генетическом коде без физического разреза всей спирали ДНК.

Почему CRISPR считается менее точным?

Он разрезает ДНК, создавая "двухцепочечный разрыв", что заставляет клетку запускать механизмы экстренного восстановления, часто приводящие к ошибкам.

Чем опасен мозаицизм?

Это состояние, при котором в организме образуются две популяции клеток — исправленные и неисправленные, что делает болезнь труднопредсказуемой.

Когда технология выйдет на массовое лечение?

Эксперты осторожны: пройдет много лет, прежде чем безопасность метода будет подтверждена для медицины, а не только для лабораторий.

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