Учебники по геологии много лет лгали: события в Юте перевернули представление о строении недр

Геологи привыкли делить планету на слои, как слоеный пирог. Кора — хрупкая корка, мантия — вязкая начинка. Долгое время считалось, что в глубине мантии породы слишком горячие и текучие для классических землетрясений. Новые данные из штата Юта рушат эту догму.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Мантия земли

Сейсмическая аномалия: прорыв старых догм

В 1979 году сейсмограф у города Рэндольф зафиксировал странный сигнал. Магнитуда 3,8. Исследователь Джордж Зандт тогда заявил: эпицентр находится в мантии Земли, на глубине 90 километров. Коллеги лишь посмеялись. По учебникам того времени мантия должна "течь", а не лопаться от напряжения.

"Мы десятилетиями игнорировали эти данные, считая их статистическим шумом или ошибкой приборов. Теперь стало очевидно: глубинные процессы куда агрессивнее, чем подсказывала классическая модель", — констатировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Профессор Кит Копер и его команда подняли архивы. Они проанализировали девять подозрительных толчков под Ютой и Вайомингом. Оказалось, все они случились ниже поверхности Мохоровичича. Это прямая наводка на мантийную природу разломов.

Роль древнего "айсберга" в недрах Земли

Свежий пример — сентябрь 2025 года. Землетрясение магнитудой 4,1 пробило кору и ушло на 68 километров вглубь. Это территория Вайомингского кратона. Представьте гранитный "айсберг", торчащий из литосферы в мантию. Пока вязкий расплав огибает этот блок, возникают чудовищные напряжения. Обычный камень там давно бы треснул.

"Под воздействием температуры в 700 градусов любая порода ведет себя непредсказуемо. Здесь мы видим борьбу жесткого геологического фундамента с давящими потоками мантии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Характеристика Типичное землетрясение Мантийное землетрясение Глубина очага Выше границы Мохо (до 40 км) Ниже границы Мохо (60+ км) Сигналы Наличие форшоков Отсутствие форшоков (внезапно)

Почему молчат сейсмографы

Почему эти тектонические "бомбы" так трудно поймать? У них нет предвестников. Они не скрежещут разломами, а лопаются в монолите. Мы не знаем предельной мощности таких событий, так как не можем оценить площадь "разрыва" в мантии. Это слепое пятно современной геофизики.

"Мы только учимся фиксировать такие микро-инциденты. Их изучение жизненно важно для понимания того, как именно планета сбрасывает напряжение в глубоких слоях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Ответы на популярные вопросы о мантийных землетрясениях

Может ли такое землетрясение разрушить город?

На текущий момент ученые фиксируют лишь слабые по магнитуде события. Глубина очага сильно гасит энергию, до поверхности доходит лишь слабое эхо.

Чем мантия отличается от коры в плане разрушений?

В коре камни холодные и хрупкие, они ломаются с треском. В мантии давление и температура заставляют породу течь, поэтому разрывы там — большая редкость.

Можно ли предсказать такие толчки?

Нет. Мантийные землетрясения происходят без подготовки, у них полностью отсутствуют привычные сейсмологам форшоки.

Почему их называют "континентальными"?

Они привязаны к глубоким "корням" древних кратонов, которые уходят под материки на десятки километров вглубь.

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