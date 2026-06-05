Учебники по геологии много лет лгали: события в Юте перевернули представление о строении недр

Геологи привыкли делить планету на слои, как слоеный пирог. Кора — хрупкая корка, мантия — вязкая начинка. Долгое время считалось, что в глубине мантии породы слишком горячие и текучие для классических землетрясений. Новые данные из штата Юта рушат эту догму.
В 1979 году сейсмограф у города Рэндольф зафиксировал странный сигнал. Магнитуда 3,8. Исследователь Джордж Зандт тогда заявил: эпицентр находится в мантии Земли, на глубине 90 километров. Коллеги лишь посмеялись. По учебникам того времени мантия должна "течь", а не лопаться от напряжения.
"Мы десятилетиями игнорировали эти данные, считая их статистическим шумом или ошибкой приборов. Теперь стало очевидно: глубинные процессы куда агрессивнее, чем подсказывала классическая модель", — констатировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Профессор Кит Копер и его команда подняли архивы. Они проанализировали девять подозрительных толчков под Ютой и Вайомингом. Оказалось, все они случились ниже поверхности Мохоровичича. Это прямая наводка на мантийную природу разломов.
Свежий пример — сентябрь 2025 года. Землетрясение магнитудой 4,1 пробило кору и ушло на 68 километров вглубь. Это территория Вайомингского кратона. Представьте гранитный "айсберг", торчащий из литосферы в мантию. Пока вязкий расплав огибает этот блок, возникают чудовищные напряжения. Обычный камень там давно бы треснул.
"Под воздействием температуры в 700 градусов любая порода ведет себя непредсказуемо. Здесь мы видим борьбу жесткого геологического фундамента с давящими потоками мантии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
|Характеристика
|Типичное землетрясение
|Мантийное землетрясение
|Глубина очага
|Выше границы Мохо (до 40 км)
|Ниже границы Мохо (60+ км)
|Сигналы
|Наличие форшоков
|Отсутствие форшоков (внезапно)
Почему эти тектонические "бомбы" так трудно поймать? У них нет предвестников. Они не скрежещут разломами, а лопаются в монолите. Мы не знаем предельной мощности таких событий, так как не можем оценить площадь "разрыва" в мантии. Это слепое пятно современной геофизики.
"Мы только учимся фиксировать такие микро-инциденты. Их изучение жизненно важно для понимания того, как именно планета сбрасывает напряжение в глубоких слоях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.
На текущий момент ученые фиксируют лишь слабые по магнитуде события. Глубина очага сильно гасит энергию, до поверхности доходит лишь слабое эхо.
В коре камни холодные и хрупкие, они ломаются с треском. В мантии давление и температура заставляют породу течь, поэтому разрывы там — большая редкость.
Нет. Мантийные землетрясения происходят без подготовки, у них полностью отсутствуют привычные сейсмологам форшоки.
Они привязаны к глубоким "корням" древних кратонов, которые уходят под материки на десятки километров вглубь.
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