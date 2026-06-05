Планета устроила адскую баню: названы сроки, когда зной наконец-то отступит

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Наука

Каждый год счета за кондиционер растут, лето бьет температурные рекорды, а жара кажется бесконечной. Но прогнозы о необратимом глобальном перегреве преждевременны. Российские ученые изучили циклы Арктики и выяснили, когда в ближайшее десятилетие климатические качели повернут обратно.

Зима
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Зима

Климатические качели: как устроены циклы Арктики

Арктика живет по своим правилам, где за длительными периодами потепления неизбежно следуют холода. Директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Иван Болотов прогнозирует пиковые температуры на 2030-2035 годы. Эти выводы опираются на модель профессора Юрия Шварцмана, описывающую 80-летние циклы колебаний температуры, сообщает ТАСС.

"Цикличность — основа земного климата. Мы сейчас находимся в финальной стадии фазы нагрева, и это вполне предсказуемый физический процесс", — прокомментировал метеоролог Сергей Баранов.

Уроки прошлого века: от жары к холодам

История повторяется. Мир уже наблюдал аналогичный процесс в середине XX столетия. После аномально теплого периода 1930-1940-х годов регион охватило затяжное похолодание, закончившееся в 1970-х. Затем кривая температур поползла вверх: особенно резкий скачок зафиксирован в 1990-х годах.

Период Климатический тренд
1930-1940-е Тепловой максимум
1970-е Пик похолодания

Сравнение исторических данных позволяет ученым выстраивать прогнозы без спекуляций вокруг мифов, наподобие тех, что окружают судьбу океанических течений.

Арктика меняется навсегда

Последствия текущего потепления уже стали реальностью. Тундра уступает место лесам, ледовый сезон сокращается, а Белое море сбрасывает ледяной покров всё раньше. Ученые предупреждают: даже если после 2035 года начнется похолодание, трансформация экосистем Арктики уже законсервирована в текущих процессах.

"Экосистемы инертны. Замораживание процессов — не значит мгновенный откат к состоянию вековой давности", — пояснил эколог Денис Поляков.

"Мы фиксируем изменение состава флоры и фауны, которое невозможно обнулить просто понижением средней температуры", — отметил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о смене климатических циклов

Это потепление рукотворное или природное?

Ученые склоняются к доминированию естественной циклической природы процессов, на которые накладывается человеческий фактор.

Почему именно 2035 год?

Расчеты опираются на модель профессора Шварцмана, где 80-летний цикл завершает свою активную фазу именно в этот временной отрезок.

Вернется ли лед в Арктику полностью?

Полного восстановления прежнего климатического облика не будет, последствия текущего потепления останутся с нами на десятилетия.

Как это повлияет на жизнь людей в северных регионах?

Инфраструктура и логистика должны адаптироваться к нестабильности условий, так как переходные периоды всегда влекут за собой погодные аномалии.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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