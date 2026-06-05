Хрупкий предел пройден: в Японии создали проводник тоньше человеческого волоса

Представьте, что вы пытаетесь собрать сложнейший часовой механизм, используя вместо отверток огромные бревна. Примерно так чувствуют себя инженеры, когда пытаются впихнуть возможности современной электроники в кремниевые чипы, которые уже уперлись в свой физический предел.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Песчинка и микрочип

Но физики из Токийского университета решили эту задачку изящно: они вырастили полупроводниковые нанотрубки толщиной всего в 1 нанометр. Это в 100 тысяч раз тоньше вашего волоса. По сути, ученые создали идеальный "провод", где электроны бегут строем, не отвлекаясь на дефекты структуры.

Архитектура матрешки: как вырастить невидимое

Создать трубку из дисульфида молибдена (MoS2) диаметром в пару атомов — это не в лото выиграть. Обычно такие структуры получаются кривыми, косыми или многослойными, как старый бабушкин пирог. Японцы применили метод "матрешки". Они взяли готовые трубки из нитрида бора и использовали их как жесткий внешний корсет. Внутри этого узкого пространства атомы молибдена и серы просто не могли встать неправильно — им пришлось выстроиться в идеальную однослойную трубку точно заданного размера.

"Синтез таких объектов — это высший пилотаж атомной инженерии. Ученые не просто получили нанотрубку, а создали коаксиальный кабель на молекулярном уровне, где внешняя оболочка служит изолятором, а внутренняя — полупроводниковым каналом", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такой подход решает главную беду углеродных нанотрубок. Углерод — парень капризный: одна трубка получается металлом и проводит ток, а ее соседка — полупроводником. Для микросхем такая лотерея губительна. Дисульфид молибдена ведет себя предсказуемо, как отличник на экзамене. К слову, похожий принцип геометрического контроля используют и российские физики, когда взламывают законы физики для создания материалов-невидимок.

Взлом запретной зоны: предсказания сбываются

Физики — люди упорные. Еще 25 лет назад теоретики на бумаге предсказали: если сжать полупроводниковую трубку до нанометра, ее "дыхание" (ширина запретной зоны) изменится. Чем тоньше трубка, тем меньше энергии нужно электрону, чтобы начать движение. Группа Юсуке Наканиши подтвердила это экспериментально. Это значит, что мы можем тонко настраивать свойства материала, просто меняя диаметр "корсэта".

Характеристика Нанотрубки MoS2 (новые) Диаметр структуры ровно 1 нанометр Тип проводимости стабильный полупроводник Защита структуры внешний изолятор (нитрид бора)

Проблема современных процессоров в том, что при уменьшении размеров в кремнии плодятся дефекты. А нанотрубка — это монокристалл без единой лишней зазубрины. Это как сравнивать проселочную дорогу с выбоинами и идеальный скоростной автобан для электронов.

Транзисторы будущего: почему кремний уходит на пенсию

Сегодняшние транзисторы делают методом травления. Это как вырезать скульптуру из глыбы камня — чем меньше детали, тем больше риск, что всё рассыпется. Японская технология позволяет "выращивать" транзисторы атомарно точно. Наканиши уверен: структура "полупроводник внутри изолятора" идеально подходит для транзисторов с изолированным затвором. Это ключ к гаджетам, которые не греются и работают неделю от одного заряда.

"Кремний уже не тянет гонку миниатюризации. Переход на нанотрубки — это не просто шаг вперед, это смена всей парадигмы производства микроэлектроники", — отметил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Пока ученые умеют делать трубки длиной в несколько сотен нанометров. Для промышленного производства нужно хотя бы в десять раз больше. Но потенциал огромен: метод работает не только для полупроводников, но и для магнитных материалов и даже сверхпроводников. Это путь к квантовым компьютерам, которые поместятся в кармане. Но пока мы ждем нанореволюцию, можно вспомнить, как смелые эксперименты прошлого меняли мир не менее радикально.

"Главная сложность сейчас — масштабирование процесса. Лабораторный успех должен превратиться в стабильную технологию синтеза километров таких трубок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о нанотехнологиях

Почему нанотрубки MoS2 лучше углеродных?

Углеродные трубки могут быть как металлами, так и полупроводниками, и их сложно сортировать. Трубки из дисульфида молибдена всегда остаются полупроводниками, что критично для стабильной работы электроники.

Зачем нужна внешняя трубка из нитрида бора?

Она работает как шаблон для роста и как идеальный защитный чехол-изолятор. Без нее создать стабильную структуру толщиной в 1 нанометр практически невозможно.

Когда появятся процессоры на нанотрубках?

Технология находится на стадии фундаментальных исследований. До коммерческих образцов пройдет минимум 5-10 лет, так как нужно научиться выращивать длинные трубки и интегрировать их в чипы.

Где еще, кроме смартфонов, применят эту разработку?

В высокоточных сенсорах, квантовых датчиках и новых типах памяти. Также метод подходит для создания сверхпроводящих и магнитных наноматериалов.

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