Бессмертие за гранью: как выглядит человек, проживший в крио-капсуле почти 60 лет

В 1967 году профессор психологии Джеймс Бедфорд сделал невероятное — доверил свою жизнь криогенным установкам. Спустя десятилетия скитаний и научных споров его тело передали фонду Alcor. Что увидели ученые, вскрыв капсулу "пациента номер один", и есть ли у него шанс вернуться в мир живых в будущем?

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Криогенное хранилище

Профессор между жизнью и льдом

Джеймс Бедфорд выбрал путь первопроходца не от хорошей жизни — он столкнулся с болезнью, которую медицина того времени лечить не умела. Его решение довериться криогенной установке было прагматичным расчетом человека, привыкшего анализировать поведение и риски. Если смотреть на вещи проще, то крионика стала для него единственным билетом в будущее, где его диагноз перестанет быть приговором.

"Бедфорд стал первым пациентом, чья вера в прогресс совпала с технической возможностью зафиксировать тело в сверхнизких температурах", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

На деле же выходит, что профессор стал своего рода фундаментом для целой индустрии. Бедфорд не ждал чуда, а просто хотел дать науке время на развитие техник восстановления. Подобные материалы о смелых экспериментах прошлого часто показывают, как далеко готов зайти человек ради сохранения идентичности.

Семь минут для вечности

Критическим моментом в процедуре стал временной зазор после остановки сердца. Врачи действовали молниеносно: нужно было успеть охладить тело и заменить кровь на защитный состав, чтобы лед не разорвал клетки. Этот сложный технический процесс требовал идеальной слаженности, ведь любые повреждения мозга в эти минуты стали бы необратимыми.

Параметр Характеристика Температура хранения -196 градусов по Цельсию Защитное вещество Диметилсульфоксид Статус Первый криопациент в истории

Тот самый секрет успешного сохранения Бедфорда заключался в преданности его сына. Десятилетиями капсулу перевозили, скрывали от родственников и судов, борясь за право отца на надежду. Когда вариант с домашним хранением стал опасен, тело передали в профессиональный фонд в Аризоне.

"Нам важно понимать, что физика процесса за эти годы не изменилась, но качество реагентов сегодня в разы выше", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Скрытая проверка сохранности

В начале девяностых годов при переносе в новый резервуар была проведена инспекция. Специалисты ожидали увидеть следы разрушения тканей, но их взору предстал человек, который выглядел так, будто уснул на днях. Несмотря на примитивные методы прошлого, профессор отлично сохранился. С этим стоит быть аккуратнее в прогнозах, но факт остается фактом — холод справился со своей задачей.

В глаза бросается то, насколько современная наука продвинулась в изучении возможностей регенерации. Недавняя деталь из области археологии подтверждает, что даже древние методы вмешательства в организм могли быть успешными, а нынешние нанотехнологии и вовсе работают на уровне отдельных молекул.

"Заморозка — это только первая часть задачи. Основная проблема — бережное восстановление нейронных связей без потери памяти", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о крионике

Зачем нужна витрификация?

Это метод превращения воды в тканях в подобие стекла. Без этого кристаллы льда моментально разрезают клетки изнутри, превращая органы в кашу.

Можно ли оживить человека сегодня?

На практике видно, что технологии пока позволяют только замораживать и успешно размораживать лишь отдельные ткани или очень мелких существ. Техник для полного восстановления человека пока нет.

Будет ли мозг Бедфорда полноценным после разморозки?

Главное — заметить, что реактивы прошлого были едкими. Вероятно, часть нейронных цепочек повреждена, но современные ученые верят, что будущие роботы смогут восстановить структуру по образцу.

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