Воскрес в гробу и был изгнан церковью: почему Паганини не мог найти покой после смерти

Никколо Паганини называли "дьявольским скрипачом", чья техника казалась нечеловеческой. Но настоящие ужасы начались после его кончины. Музыканта, который однажды уже "воскрес" в детском гробу, церковь отказывалась хоронить 56 лет. Как великий гений стал изгоем, которого не принимала ни одна земля?

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игра на скрипке

Детство и рождение легенды о бессмертии

Первый случай, когда смерть прошла мимо музыканта, произошел еще в юные годы. Из-за жесткого графика занятий, который установил отец, мальчик потерял сознание настолько глубоко, что врачи констатировали конец. Его уже положили в гроб, но в последний момент будущий гений пришел в себя. Этот эпизод стал фундаментом для слухов: поговаривали, будто жизнь Паганини была продлена кем-то со стороны. На деле же причиной обморока была крайняя степень истощения.

"В те времена медицина часто ошибалась в диагностике состояний, похожих на глубокую кому. Для окружающих такое возвращение выглядело как нарушение законов природы, что сразу настраивало общество против человека", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Из-за того, что скрипка занимала все свободное время, Никколо практически не получил базового образования. Он так и остался человеком, который писал с грубыми ошибками и путал факты, но в совершенстве понимал исследование звука. Смычок в его руках превращался в инструмент, который игнорировал правила физики. Тот знаменитый темп, с которым он исполнял пассажи, казался современникам невозможным для обычного смертного.

Загадка рук: диагноз вместо магии

Главным рабочим инструментом музыканта были пальцы. Они обладали невероятной гибкостью и могли растягиваться так, что Паганини брал аккорды, недоступные другим. Очевидцы верили в мистику, но сегодня специалисты видят в этом признаки синдрома Марфана. При этом состоянии связки становятся очень эластичными, а конечности — непропорционально длинными. Болезнь, которая могла стать проклятием, в руках виртуоза превратилась в его главный вариант успеха.

Мифы современников Научное объяснение Сделка с дьяволом ради техники игры Многочасовые тренировки с раннего детства Магическая гибкость пальцев Генетическое отклонение (синдром Марфана) Воскрешение в гробу Летаргический сон от переутомления

Тот самый секрет его мастерства крылся не в колдовстве, а в уникальном строении тела. Пока другие пытались повторить его технику, ломая руки, он просто использовал свои природные особенности. На пике славы он зарабатывал огромные деньги, но тратил их не только на себя. Скрипач помогал семье и бесплатно пускал студентов на свои выступления, хотя в обществе за ним закрепилась слава жадного и нелюдимого человека.

Почему Паганини не могли похоронить больше полувека

Трагедия началась сразу после смерти музыканта в Ницце. Поскольку перед уходом он не успел принять причастие, церковь наложила вето на захоронение в освещенной земле. Официальная позиция духовенства была непреклонна, а дурная слава только подливала масла в огонь. Тело великого итальянца превратилось в груз, который годами перевозили с места на место, тайно хранили в подвалах и на заброшенных виллах.

Сын музыканта Ахилл превратил свою жизнь в череду бесконечных судов и переговоров. Ему приходилось доказывать властям, что его отец — не колдун, а просто смертный человек. Порой казалось, что эта деталь истории никогда не завершится. Папское разрешение удалось получить только через тридцать шесть лет, но бюрократическая машина работала еще долго. В результате прах обрел покой в Парме лишь спустя 56 лет после кончины.

"Подобные случаи в истории случались редко. Отказ в праве на могилу — это самый жесткий метод социальной изоляции, который применяли даже после смерти, чтобы стереть память о человеке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Фактически Паганини стал заложником собственного имиджа. Если смотреть на вещи проще, общество сначала создало из него монстра ради развлечения на концертах, а потом само же испугалось этого образа. Музыкант до самого конца оставался глубоко одиноким человеком, чей талант стал для него и даром, и тяжелым бременем, мешающим даже простому погребению. Многие тайны его биографии так и остались скрыты, подобно тому, как надежно спрятаны секреты в материал старых шахт или забытых архивов.

Ответы на популярные вопросы о Никколо Паганини

Правда ли, что Паганини играл на одной струне?

Да, это факт. Он часто демонстрировал этот прием на концертах, когда специально подпиливал три струны из четырех, чтобы они порвались во время выступления. После этого он доигрывал сложнейшие произведения на одной оставшейся струне соль.

Был ли у него настоящий контракт с дьяволом?

Нет, это был грамотный пиар-ход того времени. Паганини сам поддерживал этот слух, надевая черное и ведя себя загадочно. Это привлекало публику и позволяло продавать больше билетов на концерты.

Какое наследство он оставил сыну?

Несмотря на обвинения в жадности, Паганини оставил Ахиллу огромное состояние — несколько миллионов франков и уникальную коллекцию скрипок работы Страдивари, Гварнери и Амати.

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