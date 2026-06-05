Гольфстрим остановится — Россия вымерзнет? Откуда пошел страх и так ли это на деле

Россия превратится в ледяную пустыню, как только остановится Гольфстрим — этот апокалиптичный сценарий годами пугает обывателей и тиражируется в СМИ. Но так ли это на самом деле? Разбираемся, откуда взялся этот живучий миф, почему он не имеет ничего общего с реальностью и какая на самом деле сила управляет климатом на территории страны.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гольфстрим

Океанический конвейер и границы его влияния

Принято считать, что теплое атлантическое течение работает как гигантская батарея для всего материка. Потоки воды несут энергию от экватора к западным берегам Евразии, а ветер подхватывает этот прогретый воздух и тянет его дальше на восток. Однако данные показывают, что скорость течения снижается, что вызывает опасения в научной среде. Если верить расчетам исследователей из Университета Копенгагена, полная остановка этого механизма возможна в обозримом будущем.

"Для Западной Европы прекращение работы Северо-Атлантического течения станет серьезным вызивом, но его влияние сильно преувеличено для более восточных регионов. Атлантический воздух отдает основную влагу и тепло еще над территорией Германии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Мнение о том, что без Гольфстрима европейская часть России превратится в ледяную пустыню, во многом опирается на устаревшие концепции прошлого века. На деле же тепловые массы из океана с трудом преодолевают даже первые горные преграды. Внутренние районы континента живут за счет совершенно иных действий атмосферы, которые не зависят от температуры воды у берегов Норвегии.

Сибирский феномен и западный перенос

Тот самый секрет устойчивости климата кроется в Западном ветровом поясе. Это потоки воздуха, которые движутся в северном полушарии преимущественно с юго-запада на северо-восток. Они обусловлены вращением планеты и силами Кориолиса, а не температурой океанических течений. Именно благодаря им в Красноярске среди зимы может начаться дождь при плюсовой температуре, даже если западнее стоят морозы. Тепло приходит из Средней Азии и южных степей, где прогрев земной поверхности идет по своим законам.

Фактор влияния Последствия для территории России Остановка Гольфстрима Похолодание в Европе, минимальное влияние на Сибирь Юго-западные ветра Основной источник тепла для внутренних районов Евразии Горные массивы юга Блокировка или пропуск тропических воздушных масс

Важный нюанс заключается в том, что горы выступают естественными барьерами. Гималаи, например, фактически запечатывают потоки тепла с юга, создавая условия для формирования стабильных зон холода в Якутии и Забайкалье. Если путь для воздуха открыт, никакой сбой в океане не помешает солнечной энергии перемещаться по суше. Этот процесс делает решение климатических уравнений более предсказуемым для метеорологов.

"Прогнозы об обледенении всей России из-за Гольфстрима не учитывают мощь континентальных антициклонов. Система работает автономно: пока крутится Земля, ветровые пояса будут перегонять воздух вне зависимости от морских течений", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Микромеханика холода: купол антициклона

Холод в Сибири возникает не из-за отсутствия Гольфстрима, а по причине физики остывания поверхности. Когда земля теряет энергию, над ней формируется плотный слой тяжелого воздуха. Сверху, из стратосферы, начинают опускаться еще более холодные массы. Создается эффект перевернутого теплого пола: у земли холодно, а выше теплее. Этот купол высокого давления не пускает никакие внешние ветра, пока солнце не начнет прогревать почву весной. Поэтому вариант резкой смены климата из-за океана выглядит маловероятным.

Для понимания стабильности экосистемы важно отслеживать не только температуру, но и состав среды. Исчезновение питательных веществ в северных водах или изменения в ледяном покрове могут быть более тревожным фактом, чем мифическое замерзание всей страны из-за остановки течения. Природные механизмы саморегуляции гораздо устойчивее, чем принято рисовать в фильмах-катастрофах.

Ответы на популярные вопросы о климате

Почему в Европе теплее, чем в Сибири на той же широте?

Европа находится в зоне непосредственного влияния морского воздуха и тепла, приносимого Гольфстримом. Сибирь же защищена континентальными преградами, где климат формируется за счет быстрого остывания и нагрева суши.

Как остановка Гольфстрима скажется на климате Москвы?

Вероятен незначительный спад зимних температур, однако основной приток тепла в столицу идет с южных и юго-западных направлений, которые не связаны с атлантическим течением напрямую.

Зависят ли ветра от океанских течений?

Основные ветровые пояса планеты зависят от вращения Земли и разницы давлений на полюсах и экваторе. Температура воды может корректировать их силу, но не способна полностью остановить глобальный перенос воздуха.

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