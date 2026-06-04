Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит пускать всех за руль: новые правила лишат новичков доступа к мощным машинам
Огород без каши после дождя: 5 дешевых способов сделать идеальные дорожки на даче
Всего 30 минут — и огурцы как из ресторана: секрет битой засолки удивит хозяек
Жизнь после карьеры обходится дорого: требования россиян к пенсионным накоплениям удивили аналитиков
Анализы на ВИЧ при тревоге: врачи не понимают, зачем Минздрав изменил стандарты лечения
Вместо талончика — мессенджер: как смартфон станет главным инструментом медика
Инвесторы больше не верят в котлованы: новая реальность привел к смене лидера на рынке жилья
Конец эры неуправляемых авто: почему после 2026 года многие машины станут вне закона
Скептик, который прозрел: почему ученый, разоблачавший НЛО, предал правительство США

Астероид-убийца оправдан: учёные обнаружили признаки вымирания динозавров задолго до его падения

Наука

Динозавры исчезли не в одночасье. Устоявшийся миф о точечном ударе астероида, который моментально стер гигантов с лица земли, трещит по швам. Ученые из Университета Джонса Хопкинса нашли в древних отложениях прямые улики, свидетельствующие: экосистема планеты начала гнить задолго до падения небесного камня.

Реалистичный спинозавр у воды
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Реалистичный спинозавр у воды

Грибная история вымирания

Микроскопические споры грибов — идеальные биомаркеры. Они процветают там, где гниют останки организмов. Ученые проанализировали пробы пород из бассейна Денвера в Колорадо и Северной Дакоты. Они выделили споры из грунта и сопоставили их концентрацию в разных геологических слоях со временем гибели биоты. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Грибные споры выступают индикаторами массовой гибели биомассы. Высокая концентрация спор четко указывает на то, что экосистема была перенасыщена продуктами распада органики за тысячи лет до удара астероида", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Вулканический след до катастрофы

Исследователи ожидали увидеть скачок численности грибов только в слое, соответствующем дню "Ч". Реальность оказалась сложнее. В Колорадо зафиксировали три пика. Первый начался за 30 тысяч лет до падения астероида и длился два десятка веков. Причина кроется в Индии: мощнейшие вулканические извержения выбрасывали в атмосферу горы пепла и газов. Климат начал меняться, а нагрузка на экосистемы достигла критического предела.

Период воздействия Причина экологического стресса
30-10 тыс. лет до астероида Климатический сдвиг из-за вулканической активности
Момент удара астероида Резкий глобальный коллапс биосферы

"Вулканизм — это не только пепел, это изменение состава атмосферы и затяжное похолодание. Динозавры оказались в ловушке климатических качелей еще до вмешательства космических сил", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Второй всплеск совпал с падением астероида, а третий — с периодом через 10 тысяч лет после катастрофы. Причины последнего до сих пор остаются предметом острых дискуссий. Одно ясно: астероид лишь поставил точку, но не начал трагедию.

"Мы склонны недооценивать накопительный эффект природных катастроф. Астероид был катализатором, который добил уже ослабленный вид, а не единственным архитектором вымирания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о вымирании динозавров

Как грибы помогают определить возраст слоев почвы?

Споры грибов чрезвычайно устойчивы к разложению. Они сохраняются в осадочных породах миллионы лет, образуя четкую хронологическую летопись экосистемы.

Могут ли вулканы стать единственной причиной гибели видов?

Да, масштабные извержения меняют климат на десятилетия и столетия, создавая условия, в которых специализировавшиеся виды постепенно вымирают от недостатка корма и перемены температур.

Было ли вымирание в Колорадо уникальным?

Исследования подтверждают, что схожие процессы происходили глобально. Всплески грибных спор фиксируются в разных точках планеты как отражение массовой гибели организмов.

Почему третий пик остается загадкой?

Ученые пока не нашли однозначного объяснения аномалии спустя 10 тысяч лет после удара астероида. Возможно, это были вторичные последствия изменения состава атмосферы.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Всего 7 дней между покосами — и сорняки сдаются: метод для ленивых огородников
Садоводство, цветоводство
Всего 7 дней между покосами — и сорняки сдаются: метод для ленивых огородников
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии

Ситуация с инфраструктурой на популярном направлении приобрела неожиданный характер, заставив владельцев гостиниц внедрять нестандартные меры поддержки отдыхающих.

Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
Жизнь после карьеры обходится дорого: требования россиян к пенсионным накоплениям удивили аналитиков
Анализы на ВИЧ при тревоге: врачи не понимают, зачем Минздрав изменил стандарты лечения
Вместо талончика — мессенджер: как смартфон станет главным инструментом медика
Инвесторы больше не верят в котлованы: новая реальность привел к смене лидера на рынке жилья
Конец эры неуправляемых авто: почему после 2026 года многие машины станут вне закона
Скептик, который прозрел: почему ученый, разоблачавший НЛО, предал правительство США
АвтоВАЗ подглядывает: посетителей шоурумов заставили невольно выдать важный секрет
Ежедневный полив — это хорошо? Только не для томатов: готовьтесь к пятнам и трещинам на плодах
В арсенале кота тридцать слов, но "кис-кис" среди них нет: как договориться с пушистым другом
Это неправильные инопланетяне: NASA предупредило о системной ошибке при поиске внеземной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.