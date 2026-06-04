Астероид-убийца оправдан: учёные обнаружили признаки вымирания динозавров задолго до его падения

Динозавры исчезли не в одночасье. Устоявшийся миф о точечном ударе астероида, который моментально стер гигантов с лица земли, трещит по швам. Ученые из Университета Джонса Хопкинса нашли в древних отложениях прямые улики, свидетельствующие: экосистема планеты начала гнить задолго до падения небесного камня.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Реалистичный спинозавр у воды

Грибная история вымирания

Микроскопические споры грибов — идеальные биомаркеры. Они процветают там, где гниют останки организмов. Ученые проанализировали пробы пород из бассейна Денвера в Колорадо и Северной Дакоты. Они выделили споры из грунта и сопоставили их концентрацию в разных геологических слоях со временем гибели биоты. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Грибные споры выступают индикаторами массовой гибели биомассы. Высокая концентрация спор четко указывает на то, что экосистема была перенасыщена продуктами распада органики за тысячи лет до удара астероида", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Вулканический след до катастрофы

Исследователи ожидали увидеть скачок численности грибов только в слое, соответствующем дню "Ч". Реальность оказалась сложнее. В Колорадо зафиксировали три пика. Первый начался за 30 тысяч лет до падения астероида и длился два десятка веков. Причина кроется в Индии: мощнейшие вулканические извержения выбрасывали в атмосферу горы пепла и газов. Климат начал меняться, а нагрузка на экосистемы достигла критического предела.

Период воздействия Причина экологического стресса 30-10 тыс. лет до астероида Климатический сдвиг из-за вулканической активности Момент удара астероида Резкий глобальный коллапс биосферы

"Вулканизм — это не только пепел, это изменение состава атмосферы и затяжное похолодание. Динозавры оказались в ловушке климатических качелей еще до вмешательства космических сил", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Второй всплеск совпал с падением астероида, а третий — с периодом через 10 тысяч лет после катастрофы. Причины последнего до сих пор остаются предметом острых дискуссий. Одно ясно: астероид лишь поставил точку, но не начал трагедию.

"Мы склонны недооценивать накопительный эффект природных катастроф. Астероид был катализатором, который добил уже ослабленный вид, а не единственным архитектором вымирания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о вымирании динозавров

Как грибы помогают определить возраст слоев почвы?

Споры грибов чрезвычайно устойчивы к разложению. Они сохраняются в осадочных породах миллионы лет, образуя четкую хронологическую летопись экосистемы.

Могут ли вулканы стать единственной причиной гибели видов?

Да, масштабные извержения меняют климат на десятилетия и столетия, создавая условия, в которых специализировавшиеся виды постепенно вымирают от недостатка корма и перемены температур.

Было ли вымирание в Колорадо уникальным?

Исследования подтверждают, что схожие процессы происходили глобально. Всплески грибных спор фиксируются в разных точках планеты как отражение массовой гибели организмов.

Почему третий пик остается загадкой?

Ученые пока не нашли однозначного объяснения аномалии спустя 10 тысяч лет после удара астероида. Возможно, это были вторичные последствия изменения состава атмосферы.

Читайте также