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Это неправильные инопланетяне: NASA предупредило о системной ошибке при поиске внеземной жизни

Наука

Первая найденная внеземная жизнь, конечно, вряд ли будет напоминать привычную нам солнечную систему. Но охота за братьями по разуму превращается в поиск самых шумных соседей. Учёные из Центра космических полетов Годдарда NASA предупреждают: мы видим не то, что есть, а то, что ярче светит.

Инопланетные сигналы
Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Инопланетные сигналы

Ошибка выжившего: почему первыми находят аномалии

Астрономия работает как рыболовная сеть с крупными ячейками. Мы не вылавливаем всю рыбу в океане — нам попадается только то, что крупнее и ярче. Первая в истории экзопланета вращалась не вокруг спокойной звезды вроде Солнца, а возле пульсара. Это мертвый, бешено вращающийся объект с чудовищной гравитацией. Первый квазар оказался самым сильным маяком во Вселенной.

"Мы используем инструменты, которые заточены под экстремальные сигналы. Это неизбежно сужает наш кругозор до самых "громких" объектов в космосе", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Поиск признаков жизни в атмосферах далеких миров упирается в ту же стену. Современные телескопы, включая космическую оптику, ловят свет звезды, проходящий через газовый шлейф планеты. Копии Земли для нас слишком "тихие". Ученые фиксируют биосигнатуры там, где их легче всего заметить.

Характеристика Типичные объекты
Тип экзопланет Субнептуны (крупные газовые гиганты)
Пример K2-18b (в 2,6 раза больше Земли)

Планета K2-18b находится на удалении в 124 световых года. Местные исследователи посчитали: её биосигнатуры могут быть в 32 раза мощнее, чем у любой земной копии. Подобные миры — настоящие "кричащие" объекты для наших приборов. Это не значит, что там обязательно есть жизнь. Это значит, что их проще всего проверить на наличие химии.

"Вся физика процесса поиска завязана на амплитуде сигнала. Если сигнал слабый, прибор его отсеет как фоновый шум. Мы ищем не типичных соседей, а тех, кто громче всех шумит", — пояснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о биосигнатурах

Почему мы ищем жизнь на газовых гигантах, а не на твердых мирах?

На них банально проще навести "резкость". Их толстые атмосферы дают сильный световой отклик, который наши телескопы уже способны разложить на спектр.

Будет ли жизнь на планете вроде K2-18b похожа на земную?

Скорее всего, нет. Высокая гравитация и водородная оболочка создают такие условия, при которых биология должна быть адаптирована под совсем другие химические реакции.

Насколько мы ограничены текущими технологиями?

Мы видим только верхушку айсберга. Пока у нас нет инструментов для обнаружения слабых следов жизни на маленьких, скалистых планетах, похожих на нашу.

Если мы найдем биосигнатуры, станет ли это доказательством разума?

Нет. Биосигнатуры — это просто химия (например, метан или кислород). Это свидетельство активности простейших организмов, а не сигналы цивилизаций.

"Нам нужно учиться различать геохимический шум и реальную биологическую активность. Пока что мы принимаем за признаки жизни любые отклонения от нормы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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