Забудьте про дешевый профлист: как собрать стильный забор из камня, потратив сущие гроши

Забор из глухого профлиста часто напоминает ограждение строительной площадки или промышленной зоны. На смену однотонному металлу приходят природные фактуры, которые не только органично вписываются в ландшафт, но и служат десятилетиями без покраски и ремонта. Габионы — конструкции из сетки, наполненные камнем — становятся тем самым решением, где эстетика надежности встречается с разумной экономией при самостоятельном монтаже.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор из габионов

Тактика камня: почему сетка выигрывает у металла

На практике видно, что обычный забор из профнастила проигрывает габионам в долговечности. Тонкий лист подвержен коррозии в местах крепления и легко деформируется от сильного ветра. Каменная стена в сетчатом коробе лишена парусности: воздух проходит сквозь пустоты между булыжниками, не создавая давления на опоры. [VISUAL IDEA: Крупный план секции габиона с серым гранитным сколом, аккуратно уложенным за оцинкованную сетку на фоне сада] С эстетической точки зрения габион позволяет уйти от монотонности. Можно комбинировать скальную породу с деревянными вставками или использовать разные оттенки щебня для создания горизонтальных полос. Главное — правильно выбрать материал наполнения. Если в регионе есть доступный карьер с недорогим скальником, итоговая стоимость конструкции будет сопоставима с бюджетными вариантами ограждений. При транспортировке камня на сотни километров цена кратно возрастает.

"Габионные конструкции обладают уникальным свойством — со временем они становятся только крепче за счет постепенного уплотнения камня и прорастания мелких частиц грунта внутри секции", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Технология монтажа: от каркаса до наполнения

В процессе работы часто возникает вопрос о подготовке основания. Традиционная бетонная лента — вариант надежный, но затратный. На деле же выходит, что достаточно подготовить дренажную траншею, засыпав ее плотным слоем щебня с последующей трамбовкой. Это исключит пучение грунта и перекос секций.

Важный нюанс: секрет устойчивости тяжелой стены

Тот самый секрет долговечного габиона кроется внутри сетки. Несмотря на массивность камня, конструкции необходимы скрытые стальные сердечники — столбы, надежно закрепленные в грунте. Чтобы избежать неопрятных рыжих потеков на светлом камне, металлические трубы предварительно защищают краской. Ржавчина, смываемая дождями, способна мгновенно испортить внешний вид фасада. С этим стоит быть аккуратнее и не экономить на антикоррозийном покрытии.

Характеристика Забор из габионов Забор из профлиста Срок службы 50–70 лет и более 15–20 лет Парусность Нулевая (продувается) Высокая Сейсмостойкость Высокая (гибкая структура) Низкая

Для создания коробов не обязательно покупать заводские решения. Сетку можно согнуть самостоятельно, используя простые зажимные приспособления. Важно контролировать количество перемычек-стяжек между стенками короба. Если их будет мало, тяжелый камень неизбежно выгнет сетку наружу, превращая ровную стену в бугристое нагромождение.

"При выборе сетки для габиона нужно ориентироваться на толщину прутка и качество цинкования. Для высокого забора оптимален диаметр 4–5 миллиметров с горячим цинкованием, которое защищает металл от агрессивной среды десятилетиями", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Экономика проекта: расчет и сравнение затрат

Если смотреть на вещи проще, основная сложность — это физический труд. Укладка 10 тонн камня требует терпения и времени. Однако именно этот процесс позволяет сэкономить на наемных бригадах. Стоимость материалов для габиона в регионах с развитой добычей камня зачастую ниже, чем покупка качественного окрашенного профлиста и мощного металлокаркаса для него. [VISUAL IDEA: Рабочий процесс укладки камня в сетку, каменщик подбирает фракции плоской стороной наружу для создания ровной поверхности] После завершения монтажа поверхность забора обязательно промывают водой под давлением. Техническая пыль скрывает истинную текстуру и цвет породы, делая конструкцию тусклой. Чистый камень под лучами солнца создает ту самую игру света и тени, ради которой выбирают этот тип ограждения. Этот вариант отделки также позволяет скрыть мелкие огрехи в планировке участка с уклоном. Габионные секции легко монтируются под наклоном без устройства сложных ступеней.

"Заборы из габионов демонстрируют феноменальную устойчивость при природных катаклизмах. В зонах сейсмической активности каменные блоки в сетке работают как единый гибкий механизм, не подверженный растрескиванию", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Ответы на популярные вопросы о заборах из габионов

Нужно ли бетонировать основание под габион?

Сплошной фундамент не обязателен. При правильном устройстве дренажной подушки из щебня забор сохраняет стабильность. Бетонирование требуется только для точечной фиксации внутренних опорных столбов.

Как предотвратить разрушение сетки?

Необходимо выбирать сетку с заводским антикоррозийным покрытием. Плетение из обычной стальной проволоки без защиты начнет разрушаться уже через пару сезонов из-за прямого контакта с влагой внутри камня.

Какой камень лучше использовать?

Подойдет любая твердая порода: гранит, базальт, кварцит. Главное, чтобы размер камня был больше ячейки сетки на 30–40%, иначе мелкие фракции будут высыпаться.

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