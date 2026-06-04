Великое чудо или мистификация: что скрывает Ватикан в хрустальном гробу святой Бернадетт

Нетленные останки святых веками ставят в тупик последователей рационального подхода. Случай Бернадетт Субиру из Невера стоит особняком, так как сохранность тканей здесь напоминает не мумификацию, а обычный сон человека. При этом любые попытки провести глубокое исследование натыкаются на жесткий запрет со стороны церковных властей.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Собор Святого Петра, Ватикан

История болезни и чудо в гроте

Жизнь дочери разорившегося мельника была далека от пасторальной картинки. Костный туберкулез буквально разрушал скелет девочки, превращая каждое ее движение в преодоление боли. В таком состоянии подросток помогал семье, собирая хворост, когда случилось событие, изменившее историю французского городка Лурд. После видений в гроте Масабьель жизнь Бернадетт наполнилась бесконечными допросами и проверками, но она не изменила ни слова в своих показаниях.

"Это был настоящий феномен стойкости. Ребенок с тяжелейшей патологией костей не просто выживал, а работал в госпитале десятилетиями. С точки зрения медицины того времени это выглядит как невероятное исключение из правил", — объяснила в беседе с Pravda.Ru российский историк, исследователь истории XIX–XX веков и научный лектор Екатерина Мельникова.

Удивительно, но источник, забивший в гроте после видений, официально помог тысячам людей. Церковная комиссия признала десятки исцелений, которые не имели под собой логического объяснения. Сама Бернадетт при этом продолжала угасать от недуга, не используя целебную воду для собственного облегчения. Ее уход стал началом новой главы, когда биологические законы будто перестали действовать на физическую оболочку человека.

Почему ученым закрыли доступ к телу

Тот самый секрет популярности этого места кроется в хрустальном саркофаге, где святая покоится уже долгое время. Когда через тридцать лет после захоронения провели первую эксгумацию, свидетели увидели живое лицо и эластичную кожу. Трудно поверить, что влажная почва и сырость склепа не тронули ткани, которые в обычных условиях превращаются в прах за считаные месяцы. Тем не менее Ватикан не позволяет проводить современное спектральное сканирование или глубокий химический анализ, опасаясь за сохранность святыни.

Многие специалисты считают, что подобные меры излишни. На деле же выходит, что любая попытка инструментального вмешательства может нарушить хрупкий баланс внутренней среды гроба. Для верующих это защита таинства, для скептиков — грамотный маркетинговый ход, который боится разоблачения. Тщательное исследование могло бы расставить точки, но разрешение на него кажется маловероятным в ближайшее время.

Мнение науки и версии скептиков

Биологи выдвигают гипотезу об омылении тканей. Это специфический процесс, при котором жир превращается в подобие воска или мыла под воздействием определенных минералов почвы. Такая наука объясняет отсутствие гниения, но не дает ответа на вопрос о здоровом цвете лица святой. Важный нюанс заключается в том, что руки и лицо Бернадетт действительно покрыты тончайшим слоем воска, что признают сами священнослужители. Это было сделано в период официального выставления тела, чтобы скрыть потемнение кожи после контакта с воздухом.

Аргумент науки Аспект веры Омыление жира под землей сохраняет форму Ткани остаются мягкими без химии Восковая маска имитирует жизнь Внутренние органы остались нетронутыми Отсутствие тока воздуха в свинцовом гробу Лицо сохранило естественное выражение

Если смотреть на вещи проще, этот случай подсвечивает вечный конфликт между желанием все измерить и готовностью принять необъяснимое. В истории существовали и другие события, когда природа вела себя вопреки ожиданиям, вызывая суеверный ужас. Но для миллионов паломников техническая сторона вопроса вторична. Им важно само ощущение присутствия человека, который победил смерть дважды — сначала терпением в болезни, а затем физической нетленностью. Любое очередное открытие в этой области лишь добавляет аргументов обеим сторонам спора.

"Мировая практика знает сотни случаев попыток оспорить чудесное. Но именно в Невере мы видим ситуацию, когда даже самые пристрастные комиссии прошлого заходили в тупик, фиксируя отсутствие трупных ялений через десятилетия после смерти", — отметил в беседе с Pravda.Ru мировой историк и эксперт по международной истории XX века Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о святой Бернадетт

Почему тело Бернадетт выглядит как живое?

Официально это связывают с нетленностью, однако при подготовке тела к выставлению в 1925 году на лицо и руки были наложены тонкие восковые слепки. Это сделано для того, чтобы паломников не смущал сероватый оттенок кожи, который возник из-за неизбежного окисления тканей при первом контакте с кислородом.

Сколько раз вскрывали могилу святой?

Захоронение вскрывали трижды для подтверждения сохранности останков в рамках процесса канонизации. Каждый раз врачи фиксировали отсутствие запаха распада и эластичность мышц, что крайне нехарактерно для тел, находившихся в условиях обычного склепа.

Где именно сейчас находится саркофаг?

Святая Бернадетт покоится в часовне монастыря Сен-Жильдар в городе Невер. Хрустальная рака доступна для осмотра всеми желающими, что делает это место одним из главных центров паломничества во Франции.

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