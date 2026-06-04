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Конец великого города: историки признали, что финал гибели Помпеи был другим

Наука

Живописное полотно Карла Брюллова веками считалось эталоном в изображении гибели Помпей. На деле же историческая правда о событиях у подножия Везувия оказалась куда сложнее и драматичнее художественных образов. Современные находки заставляют признать, что катастрофа развивалась по иному сценарию, а привычные представления о времени и деталях трагедии требуют серьезного пересмотра.

Бегство жителей во время извержения вулкана
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Бегство жителей во время извержения вулкана

Художественный вымысел и реальные улицы

Брюллов писал свою картину, опираясь на зарисовки с натуры, сделанные им прямо в Помпеях. Люди на полотне мечутся по Дороге гробниц, но мастер превратил ее в тесное пространство, напоминающее декорации. В жизни это широкая открытая улица. Главным же свидетелем тех событий стал Плиний Младший. Из порта Мизен он видел, как небо затягивает странная туча, похожая на средиземноморскую сосну — пинию.

"Плиний Старший, опытный адмирал того времени, отправился к Везувию из смеси научного азарта и желания спасти людей. Его гибель в Стабиях стала результатом рокового стечения обстоятельств: токсичные испарения и пепел просто не оставили шансов человеку его возраста и комплекции", — рассказал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Многие горожане не спешили уходить, привыкнув к постоянной сейсмической активности региона. Даже когда на крыши начали сыпаться мелкие камни, жители старались запереться в домах. Физически бросить все нажитое было трудно — римляне носили богатства с собой, и многие были найдены с монетами и украшениями в руках. Тот самый секрет их медлительности крылся в отсутствии альтернатив: потеря имущества часто означала рабство для выживших.

Ошибка календаря: когда на самом деле проснулся вулкан

Долгое время считалось, что все случилось в конце августа. Однако археологические находки последних лет говорят о другом. На телах жертв находят остатки теплой одежды из плотных тканей, в домах стоят жаровни, а в кладовых лежат осенние фрукты и свежее вино. Это никак не вяжется со знойным августом.

Решающим аргументом стала обычная надпись углем на стене жилого дома. В ней упоминается дата, соответствующая 17 октября. Этот мелкий материал стал ключом к пониманию того, что Помпеи погибли не летом, а в разгар осени. Теперь эксперты склоняются к тому, что вулкан взорвался в конце октября или начале ноября.

"Для физики процесса дата имеет значение только в контексте атмосферных явлений. Осенние ветры могли направить облако пепла так, что оно накрыло города быстрее и плотнее, чем это случилось бы летом. Мы видим следы колоссального давления и температур, которые буквально консервировали здания", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Параметр катастрофы Реальные показатели
Температура потока От 300 до 700 градусов Цельсия
Скорость движения газа и пыли До 700 километров в час
Толщина слоя пепла До 6 метров в черте города
Продолжительность фаз Около 24 часов

Хроника гибели: от пепла до теплового шока

Извержение шло волнами. Сначала город засыпало пемзой. Крыши рушились под ее тяжестью, погребая тех, кто решил отсидеться в комнатах. Этот сложный процесс длился около 12 часов. Казалось, что самое страшное позади, но за пеплом пришли пирокластические потоки — раскаленные лавины из газа и камней.

Они двигались со скоростью звука. У тех, кто оставался на улицах или пытался спустить лодки на воду, шансов не было. Смерть наступала мгновенно от термического шока. Знаменитые позы погибших, которые мы видим на гипсовых слепках — результат мгновенного сокращения мышц под воздействием чудовищного жара.

"На примере Помпей мы видим, как природный фактор полностью меняет ландшафт за сутки. Слой тефры был настолько мощным, что облако пыли долетело до границ современного Египта. Это был глобальный климатический сдвиг локального масштаба", — подчеркнул геолог Алексей Трофимов.

Геркуланум: город, превратившийся в стекло

Соседний Геркуланум пострадал иначе. Сначала его почти не засыпало пеплом — ветер дул в сторону Помпей. Жители успели выбежать к морю, но там их и настиг основной удар. Температура была настолько высокой, что мягкие ткани людей испарялись, а органические вещества внутри черепов превращались в стекловидную массу. Это страшное решение природы законсервировало город в монолите, который пришлось буквально вырубать из камня веками позже.

Помпеи же остались под рыхлым пеплом, что позволило археологу Джузеппе Фиорелли создать свои знаменитые слепки. Заливая гипс в пустоты, оставшиеся от тел, он получил точные оттиски людей в их последние мгновения. Это был важный вариант сохранения истории, который сегодня позволяет нам видеть лица тех, кто пытался спастись две тысячи лет назад.

Ответы на популярные вопросы о Помпеях

Сколько человек погибло на самом деле?

Точных цифр нет. Оценки говорят о 2 000 жертв в самих Помпеях из 20 000 населения. Большинству, вероятно, удалось покинуть опасную зону в первые часы, когда вулкан только начал выбрасывать пепел.

Была ли лава главной причиной смерти?

Нет, лава до города практически не дошла. Основными убийцами стали ядовитые газы, удушающий пепел и раскаленные пирокластические потоки, от которых невозможно было убежать или спрятаться.

Правда ли, что извержение стало неожиданностью?

Не совсем. За несколько дней до катастрофы начались землетрясения. Но для жителей окрестностей Везувия мелкие толчки были привычным делом, поэтому массовой эвакуации не произошло до самого критического момента.

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Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, ученый-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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