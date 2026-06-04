Миллионы домов под ударом: привычное кухонное средство признали опасным шредером пластика

Ваша кухонная губка — это не просто инструмент для чистки сковородок, а настоящий шредер для полимеров. Исследователи Боннского университета доказали: в процессе мытья посуды обычный поролон крошится, отправляя в канализацию потоки микропластика. Однако физика процесса такова, что главная угроза экологии прячется вовсе не в пластиковых ошметках, а в том, сколько литров воды вы перекачали из крана в трубу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Старая кухонная губка

Губка-убийца: сколько пластика мы теряем

Ученые решили проверить, как быстро стирается бытовой инвентарь. Для этого создали робота SpongeBot — механическую руку, которая терзала губки в лаборатории, имитируя суровую кухонную реальность. Параллельно за губками следили добровольцы из Германии и Северной Америки. Результаты взвешивания до и после "пыток" показали, что ежегодно один человек отправляет в сток от 0,68 до 4,21 грамма пластиковой пыли. Это объем, сопоставимый с весом нескольких банковских карт.

"Цифры кажутся мелкими, пока вы не умножите их на население страны. Если каждое домохозяйство в Германии использует обычную губку, в реки и почву ежегодно вылетает 355 тонн пластикового мусора", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Масштаб катастрофы огромен: хотя современные фильтры на станциях очистки работают на совесть, мельчайшие частицы всё равно просачиваются. Позже их находят в организмах морских обитателей, где они накапливаются и попадают обратно на наш стол. Но физика выживания экосистемы подбрасывает еще один парадокс.

Показатель Результат исследования Выброс пластика на человека 0,68 — 4,21 г в год Доля ущерба от расхода воды 85 — 97% Суммарные выбросы в Германии до 355 тонн ежегодно

Главный враг экологии в раковине

Вот где кроется настоящий дьявол: жизненный цикл ручного мытья посуды на 85-97% состоит из ущерба от потребления воды. Пока вы пытаетесь смыть жир, ресурс улетает в трубу с бешеной скоростью. На фоне этого водяного цунами крошечные частицы пластика выглядят досадной, но вторичной неприятностью. Это как переживать из-за царапины на бампере автомобиля в то время, когда в его двигателе горит центнер бензина.

"Люди зациклены на мусоре, но забывают об углеродном следе очистки и нагрева воды. Каждый литр, слитый впустую, нагружает систему сильнее, чем пачка губок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Проблема усугубляется и в глобальном масштабе: даже цифровые технологии, такие как современные нейросети и дата-центры, потребляют воду миллионами тонн. Бытовая привычка не закрывать кран во время намыливания тарелки вносит свой вклад в общее истощение экосистемы.

Как мыть посуду без ущерба для планеты

Чтобы не превращать кухню в зону экологического бедствия, ученые предлагают три простых приема. Первый — экономить воду, это "золотой стандарт". Второй — выбирать губки, где пластика поменьше (например, из целлюлозы или люффы), они крошатся не так активно. Третий секрет — долговечность. Чем дольше вы используете одну губку (не забывая её дезинфицировать), тем реже новая партия полимеров отправляется в производство.

"С точки зрения химии материалов, губки из натуральных волокон распадаются на безопасные элементы, в то время как синтетика веками кочует по пищевым цепочкам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Если вы думаете, что ваш вклад мал, вспомните о тихом океане. Там микропластик нашли даже у рыб, живущих в тысячах миль от цивилизации. Это замкнутая цепь. Ваша тарелка сегодня — это чистота рек завтра.

Ответы на популярные вопросы о микропластике

Как именно губка выделяет пластик?

В процессе трения о посуду и воздействия моющих средств структура полиуретана разрушается. Мелкие чешуйки отрываются от основы и смываются водой. Чем жестче губка, тем больше пыли она генерирует.

Безопасны ли губки из натуральной целлюлозы?

Да, они выделяют органические волокна, которые разлагаются бактериями в естественной среде. Однако они часто стоят дороже и быстрее приходят в негодность при агрессивном использовании.

Правда ли, что микропластик есть в рыбе, которую мы едим?

Согласно отчетам Science Daily, около трети рыб в отдаленных районах Тихого океана содержат частицы пластика. Система фильтрации океана не справляется с объемами антропогенного мусора.

Что эффективнее: мыть руками или в посудомойке?

С точки зрения экономии воды посудомоечные машины выигрывают. Они тратят в разы меньше ресурса на тот же объем посуды, снижая общий экологический след на 90% по сравнению с ручным мытьем.

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