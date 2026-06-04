Немцы разморозили мозг мыши при -196: приборы зафиксировали активность, которой там быть не должно

Забудьте всё, что вы слышали в кино о криокамерах. Немецкие учёные из Эрлангена провернули фокус покруче: они заморозили мозги взрослых мышей до ледяного ада в -196 °C, а потом заставили их работать. Это не просто холодный склад для тканей, а прямой вызов биологической смерти. Если мы научимся так же "консервировать" и оживлять человеческие органы, билеты на Альфу Центавра можно будет продавать в один конец без горы провианта и воды.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мыши

Стеклянный мозг: как работает витрификация

Главный враг заморозки — лёд. Когда вода превращается в кристаллы, она расширяется и рвёт нежные клетки мозга в клочья, как забытая в морозилке бутылка пива. Исследователи обошли этот баг с помощью витрификации. Это метод сверхбыстрого охлаждения, при котором биоматериал превращается в "биологическое стекло". Молекулы воды просто замирают на месте, не успевая выстроиться в разрушительные ледяные решетки. Криобиологи давно используют это для яйцеклеток, но целый мозг — это уже высшая лига.

Гиппокамп возвращается: нейроны восстают из мёртвых

В центре внимания оказался гиппокамп — процессор нашей памяти и обучения. Учёные нарезали его на тонкие слои, отправили в жидкий азот, а после "оттаивания" проверили синапсы. Результат ошеломил: нейроны сохранили способность проводить импульсы и возбуждаться. По сути, архитектура памяти осталась нетронутой. Эксперименты с целым мозгом мыши пока идут тяжелее, но прогресс налицо. Это открывает путь к созданию биологических архивов, где ткани мозга будут храниться десятилетиями без потери функций.

"Мы видим, что на микроуровне жизнь умеет 'затаиться'. Заморозка до критических температур — это лишь вопрос контроля над состоянием воды в клетке", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для медицины это значит, что в будущем можно будет сохранять донорские сердца и почки неограниченно долго. Сегодня орган "живет" считанные часы, что превращает логистику в гонку со смертью. Витрификация переводит время в режим паузы. Возможно, именно такие технологии помогут пережить грядущий климатический хаос, сохранив биоразнообразие планеты в криобанках.

Метод охлаждения Последствия для ткани Обычная заморозка Кристаллы льда уничтожают структуру клеток и рвут синапсы. Витрификация (стеклование) Ткань застывает монолитом, сохраняя нейронные связи и функции.

Спячка лемуров против заморозки человека

Пока физики воюют с азотом, биологи подглядывают за животными. Суслики и лемуры впадают в оцепенение, снижая метаболизм и кровоток почти до нуля. Ткани лемуров — наших собратьев-приматов — выдерживают циклы охлаждения без повреждений. Это дает надежду, что у человека есть "спящие" гены гибернации. Если научиться ими управлять, астронавтам не придется годами жевать сублимированную еду в полете. Они просто "выключатся", как смартфон в режиме энергосбережения.

"Природа уже придумала механизмы консервации. Например, микробы в экстремальных условиях создают гильдии для выживания, о чем говорят исследования глубоких подземных биосфер", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

От архивов мозга к новым сердцам

Компания Hiber уже замахивается на криоконсервацию человеческого сердца для трансплантации. Пока это кажется фантастикой — масштабировать заморозку с мышиного мозга на человеческое тело невероятно сложно. Нужны новые способы равномерного нагрева, чтобы сердце не треснуло при "оттайке". Но даже "мягкие" состояния оцепенения могли бы спасти тысячи жизней в реанимациях, давая врачам лишние часы на операцию. Жизнь оказывается куда прочнее, чем мы привыкли думать, находя лазейки в экстремальных рассолах или ледяном азоте.

Ответы на популярные вопросы о криоконсервации мозга

Зачем вообще замораживать мозги мышей?

Это тест-драйв технологии. Если мы научимся без потерь замораживать ткани мозга, это решит проблему хранения донорских органов и позволит создавать банки нейронов для лечения травм головного мозга у людей.

Может ли мозг сохранить память после -196 градусов?

Эксперимент показал, что синапсы — контакты между нейронами — остаются функциональными. Это значит, что фундаментальная структура памяти при витрификации не разрушается, в отличие от обычной заморозки.

Когда начнут замораживать людей для полетов в космос?

До витрификации всего тела еще десятилетия исследований. Сейчас учёные нацелены на создание состояния "торпора" — управляемого глубокого сна с замедленным метаболизмом, что гораздо безопаснее полной заморозки.

В чем главная сложность разморозки крупных органов?

Неравномерный нагрев. Если края органа нагреются быстрее центра, возникнет температурное напряжение, и ткани просто треснут. Требуются филигранные инженерные решения для одновременного оживления всех клеток.

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