Шесть парусников под ковшом экскаватора: шведская стройка обернулась сенсацией мирового уровня

Шведы решили проложить железную дорогу, а в итоге вскрыли "капсулу времени" прямо под жилыми кварталами Варберга. Вместо скучных труб и кабелей из земли полезли остовы старинных парусников. Археологи из Arkeologerna подтвердили: под асфальтом города веками гнила целая флотилия из шести судов. Самое удивительное здесь не само дерево, а место находки — средневековая гавань, о которой ученые не имели ни малейшего представления. Город буквально вырос на костях своего порта.

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Скелеты в шкафу: флотилия под мостовой

Раскопки в Варберге — это как найти забытый бутерброд под диваном, только бутерброду пятьсот лет и он размером с дом. Строители туннеля вскрыли зоны прежней береговой линии и рейда. Из найденных шести судов четыре родом из Позднего Средневековья, одно из XVII века, а последнее пока держит свой возраст в секрете. Археологи работают в авральном темпе с 2019 года, пытаясь выхватить куски истории прямо из-под ковша экскаватора.

"Это не просто свалка старых досок. Перед нами слоеный пирог из портовой деятельности, где суда разных эпох лежат друг на друге, словно записи в бортовом журнале. Такие находки позволяют понять, как развивались технологии и торговые пути", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Лучше всего сохранился объект "Варберг 2". В 2021 году его выудили ночью, пока рабочие забивали сваи. Археологов на месте не было, поэтому строители просто отложили детали в сторону. Оказалось — это дубовый парусник 1530-х годов. Судно построили по клинкерной технологии: доски обшивки идут внахлест, как чешуя у рыбы. На одной из секций нашли бергхульт — это такая мощная защитная накладка на борту. Она спасала корпус от ударов о причал, как бампер современного авто спасает от бордюра.

Характеристика Детали находки Кол-во объектов 6 затонувших судов разной степени сохранности Возраст От XIV до XVII века Технологии Клинкерная (внахлест) и встык (голландский стиль) Материал Местный дуб из Халланда и западной Швеции

Дубовая кладка и голландский след

Корабль "Варберг 6" оказался белой вороной в этой компании. Его доски подогнаны встык к каркасу. Это явный признак голландской школы кораблестроения. У этого судна уцелел киль с особым пазом для первой доски обшивки. Ученые чешут затылки: дендрохронология (анализ колец деревьев) не смогла точно сказать, откуда привезли древесину. Но почерк мастеров не врет — голландцы явно приложили руку к этому проекту или шведы активно копировали их стиль.

"Сохранность дерева в подтопленных почвах — процесс случайный. Если органика законсервирована без доступа кислорода, она живет веками. Как только мы вскрываем грунт, запускается процесс гниения, поэтому работать надо молниеносно", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

На "Варберг 2" нашли следы огня. Горело ли судно в бою или это был случайный пожар в порту — загадка. Древесина для "второго" и "пятого" объектов была заготовлена в Халланде. Это значит, что местное производство работало на полную мощность еще до того, как Швеция стала великой морской державой. Исследователи сравнивают здешние находки с организмами, обманувшими смерть, ведь дерево сохранило свою структуру спустя 500 лет под весом города.

Технологии строительства: клинкер против стыка

Разношерстность флотилии впечатляет. "Варберг 5" — тоже клинкерный парень, но из более позднего XVII века. От него почти ничего не осталось, подняли быстро. А вот объекты №3 и №4 оказались классическими средневековыми коггами XIV века. Это рабочие лошадки Ганзейского союза. Они были пузатыми, надежными и перевозили все — от сельди до сукна. Обнаружение целой группы судов у старой набережной подтверждает, что Варберг был ключевым узлом на западном побережье.

"Подземная инфраструктура городов скрывает опасности не меньше, чем древние тайны. Любые раскопки такого масштаба требуют жесткого контроля устойчивости грунта, особенно когда рядом действует железная дорога", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Археологи уверены, что строительство туннеля — это уникальный шанс увидеть "ландшафт-призрак". Город наступает на море, набережные сдвигаются, и то, что было дном гавани, становится фундаментом вокзала. Исследование обломков продолжается, и под землей могут скрываться еще более древние секреты, сопоставимые по значимости с тем, как древний организм медленно убивает лес в Орегоне — незаметно, но масштабно.

Ответы на популярные вопросы о находке в Варберге

Почему корабли нашли под городом, а не в море?

Береговая линия за сотни лет изменилась. Город расширялся, засыпая мелководье и старые причалы грунтом для строительства новых зданий и дорог. Гавань буквально оказалась замурована под слоем земли.

Что такое клинкерная технология?

Это старинный метод северного судостроения, когда доски обшивки накладываются друг на друга краями (внахлест) и скрепляются заклепками. Это делает корпус гибким и прочным.

Откуда в Швеции взялись голландские технологии?

В XVI-XVII веках Голландия была "мировой верфью". Их методы строительства встык (кравель) позволяли строить более крупные и тяжелые корабли, что активно перенимали шведские мастера.

Будут ли корабли выставлены в музее?

Большинство находок — это фрагменты и обломки. Их поднимут, законсервируют и изучат. Наиболее ценные детали, такие как киль "Варберга 6" или обшивка "Варберга 2", могут стать частью музейных экспозиций.

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