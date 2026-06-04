Чудо из морской раковины: организм, обманувший смерть, переписывает законы биологии

Микроскопический пришелец из обычной морской раковины перевернул представления биологов о выживании. Этот организм научился существовать там, где жизнь, по всем законам биологии, должна была сгинуть давным-давно. Исследователи вскрывают его генетический код, пытаясь понять, как заблокировать его активность или использовать его "бессмертие" для нужд науки.

Фото: flickr.com by cheesy42, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Морская раковина

Биология в экстремальных условиях

Микромир полон сюрпризов. Мы привыкли думать, что древние микробы, покоящиеся в глубинах, — это просто окаменелости. Но находка внутри моллюсков доказывает: некоторые формы жизни способны "засыпать" на тысячи лет, ожидая подходящего момента. Они не просто ждут. Они адаптируют структуру мембран, превращаясь в защищенные капсулы.

"Организм строит вокруг себя биологический бункер. Это не магия, а предельная экономия ресурсов на молекулярном уровне", — объяснил ученый-биолог Дмитрий Лапшин.

Генетический ключ к выживанию

Почему ученые тратят бюджеты на изучение этой крошечной частицы? Ответ в энергетике. Подобные физические аномалии в поведении клеток позволяют нам разобраться, как именно природа правит "нейронные черновики" жизни. Если мы поймем этот механизм, то сможем предсказывать, какие еще биологические процессы скрыты в толще океанического дна.

Параметр Показатель Скорость метаболизма Близкая к нулю Среда обитания Морские моллюски

"Это опасная игра с эволюцией. Мы изучаем не просто микроб, мы вскрываем предохранители, которые удерживают микроорганизмы в состоянии покоя", — предупредил в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев.

Ответы на популярные вопросы о микроорганизмах

Где именно нашли этот организм?

В тканях глубоководных моллюсков, которые десятки лет не покидали своей естественной среды.

Почему он до сих пор не погиб?

Его клеточная стенка обладает уникальной структурой, блокирующей распад белков при отсутствии питания.

Представляет ли он опасность для людей?

Прямой угрозы нет, но изучение мутаций помогает понять новые способы борьбы с инфекциями.

Можно ли вырастить его вне раковины?

Только в специализированных лабораториях при имитации экстремального давления и состава среды.

Читайте также