Астероиды лишились статуса скал: ученые обнаружили внутри объектов пугающую пустоту

Астероиды — не монолитные скалы, как мы привыкли думать по фильмам уровня "Армагеддона". Последние исследования образцов с космических камней показывают: они больше похожи на кучи мусора, скрепленные гравитацией, чем на твердый булыжник. Пыль на их поверхности оказалась до абсурдного "пушистой", напоминая по своей структуре рыхлую сахарную вату.
Когда вы смотрите на ночное небо, кажется, что объекты там — это прочные обломки планет. Реальность прозаичнее. В космосе межпланетные экспедиции часто сталкиваются с тем, что твердые поверхности работают совсем иначе. Астероиды — это "кучи щебня". Они удерживаются вместе лишь слабыми силами притяжения и сцепления между пылинками. Это делает их крайне хрупкими мишенями.
"Мы долго заблуждались, считая подобные тела плотными объектами. На самом деле это пористая структура, внутри которой много пустот. Посадка туда — это не приземление на скалу, а погружение в пуховое одеяло", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Поверхность астероидов покрыта реголитом. Это мельчайшая крошка. Из-за отсутствия атмосферы эти частицы ведут себя странно. Они заряжаются электричеством под действием солнечного ветра. Вместо того чтобы оседать, пыль "левитирует" и слипается в странные, невероятно легкие конгломераты. Такая структура, как уникальный фильтр для воды, меняет наши представления о взаимодействии материалов в вакууме.
|Характеристика
|Как мы думали раньше
|Плотность
|Высокая, монолит
|Структура поверхности
|Каменистая твердь
Для инженеров, проектирующих зонды, эта "пушистость" превращается в головную боль. Космический аппарат может просто провалиться внутрь, не обнаружив опоры. При попытке взятия пробы реголит разлетается в стороны, не оказывая сопротивления. Это полностью меняет методы сбора данных, которыми пользовались ученые в экспедициях прошлого.
Такой состав космических булыжников говорит о том, что они — остатки эпохи формирования Солнечной системы. Они не подвергались геологическим процессам, поэтому хранят "первобытный" хаос. Если человечество решит их осваивать, нам придется забыть о буровых установках и придумывать технологии захвата "песка".
"Изучение таких тел — это попытка понять, из чего строились планеты. Но физика мелкодисперсной среды в невесомости — это пока темный лес даже для теоретиков", — добавил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Её удерживает слабое гравитационное поле. Скорости частиц недостаточно для преодоления второй космической скорости при такой низкой массе объекта.
Да. Из-за статического электричества она прилипает к солнечным панелям и забивается в подвижные механизмы, работая как абразив.
Они являются продуктом столкновений более крупных тел. Они не проходят переплавку в недрах планеты, сохраняя свою фрагментарную структуру.
Методом дистанционного зондирования и серий лабораторных экспериментов, воспроизводящих поведение реголита в условиях вакуума и микрогравитации.
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