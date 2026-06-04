Астероиды лишились статуса скал: ученые обнаружили внутри объектов пугающую пустоту

Астероиды — не монолитные скалы, как мы привыкли думать по фильмам уровня "Армагеддона". Последние исследования образцов с космических камней показывают: они больше похожи на кучи мусора, скрепленные гравитацией, чем на твердый булыжник. Пыль на их поверхности оказалась до абсурдного "пушистой", напоминая по своей структуре рыхлую сахарную вату.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Почему астероиды такие рыхлые

Когда вы смотрите на ночное небо, кажется, что объекты там — это прочные обломки планет. Реальность прозаичнее. В космосе межпланетные экспедиции часто сталкиваются с тем, что твердые поверхности работают совсем иначе. Астероиды — это "кучи щебня". Они удерживаются вместе лишь слабыми силами притяжения и сцепления между пылинками. Это делает их крайне хрупкими мишенями.

"Мы долго заблуждались, считая подобные тела плотными объектами. На самом деле это пористая структура, внутри которой много пустот. Посадка туда — это не приземление на скалу, а погружение в пуховое одеяло", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пыль или невидимый суперклей

Поверхность астероидов покрыта реголитом. Это мельчайшая крошка. Из-за отсутствия атмосферы эти частицы ведут себя странно. Они заряжаются электричеством под действием солнечного ветра. Вместо того чтобы оседать, пыль "левитирует" и слипается в странные, невероятно легкие конгломераты. Такая структура, как уникальный фильтр для воды, меняет наши представления о взаимодействии материалов в вакууме.

Характеристика Как мы думали раньше Плотность Высокая, монолит Структура поверхности Каменистая твердь

Для инженеров, проектирующих зонды, эта "пушистость" превращается в головную боль. Космический аппарат может просто провалиться внутрь, не обнаружив опоры. При попытке взятия пробы реголит разлетается в стороны, не оказывая сопротивления. Это полностью меняет методы сбора данных, которыми пользовались ученые в экспедициях прошлого.

Такой состав космических булыжников говорит о том, что они — остатки эпохи формирования Солнечной системы. Они не подвергались геологическим процессам, поэтому хранят "первобытный" хаос. Если человечество решит их осваивать, нам придется забыть о буровых установках и придумывать технологии захвата "песка".

"Изучение таких тел — это попытка понять, из чего строились планеты. Но физика мелкодисперсной среды в невесомости — это пока темный лес даже для теоретиков", — добавил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о строении небесных тел

Почему пыль не улетает с астероида?

Её удерживает слабое гравитационное поле. Скорости частиц недостаточно для преодоления второй космической скорости при такой низкой массе объекта.

Может ли такая пыль повредить аппарат?

Да. Из-за статического электричества она прилипает к солнечным панелям и забивается в подвижные механизмы, работая как абразив.

Почему астероиды такие рыхлые?

Они являются продуктом столкновений более крупных тел. Они не проходят переплавку в недрах планеты, сохраняя свою фрагментарную структуру.

Как ученые узнали плотность пыли?

Методом дистанционного зондирования и серий лабораторных экспериментов, воспроизводящих поведение реголита в условиях вакуума и микрогравитации.

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