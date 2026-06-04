Древнейший убийца скрывается под ногами: история древнего организма, который медленно убивает лес

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Наука

Забудьте про синих китов и гигантские секвойи. Самый тяжелый и древний обитатель планеты прячется у вас под ногами, и он занят тем, что методично уничтожает лес. В Национальном лесу Мальер, штат Орегон, живет настоящий монстр — темный дементор растительного мира, который весит как три десятка тысяч тонн чистого зла.

Огромный гриб в лесу
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Огромный гриб в лесу

Подземный серийный убийца: что мы нашли в Орегоне

В 1988 году патолог Грег Уиппл заметил странное: деревья в Орегоне дохли не поодиночке, а целыми кварталами. Сосны и пихты желтели группами, словно их кто-то выкашивал по заранее намеченному плану. Вскрытие корневых систем показало, что виновник — Armillaria ostoyae, или медовый гриб. Оказалось, что это не россыпь отдельных грибочков, а колоссальная сетевая структура площадью почти в четыре квадратные мили.

"Мы привыкли мерить жизнь особями, которые видим в лесу, но здесь мы столкнулись с распределенной системой. Это как если бы весь интернет был одним живым существом", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Этот организм — абсолютный чемпион в тяжелом весе. По самым смелым оценкам, его масса достигает 35 000 тонн. Чтобы вы понимали масштаб трагедии: это больше, чем несколько сотен "Титаников". Пока человечество обсуждает экологический след нейросетей, этот гриб тихо переваривает гектары леса, превращая их в свою биомассу.

Биологическая осада: как гриб захватывает гектары

То, что мы собираем в корзинки, — лишь верхушка айсберга, временные "половые органы" системы. Настоящее тело — это мицелий, сеть бесконечно малых белых нитей. Но у Armillaria есть секретное оружие: ризоморфы. Это черные, жесткие шнуры, похожие на провода, которые вгрызаются в корни деревьев и выкачивают из них жизнь. Скорость наступления невелика — до метра в год, но гриб берет измором.

Характеристика Показатели гиганта из Орегона
Площадь захвата 9,5 квадратных километров (2385 акров)
Примерный вес от 7 500 до 35 000 тонн
Возрастной диапазон 2 000 — 8 500 лет
Скорость роста 0,2 — 1 метр в год

Даже в самых экстремальных условиях жизнь находит лазейку. Будь то микробы в Мертвом море или этот гигант в Орегоне — стратегия захвата всегда безупречна. Гриб не просто живет в почве, он буквально перестраивает ее под свои нужды, создавая цивилизацию грибниц.

"Мицелий — это природный интернет. Он не просто ест дерево, он обволакивает его, лишая шансов на регенерацию. Это эффективная, хоть и медленная, машина смерти для высших растений", — подчеркнула учитель биологии Ольга Николаева.

Тест в чашке Петри: доказательство единства

Долгое время ученые думали, что это просто "коммуналка" из разных грибниц. Но микологи решили устроить проверку на родство. Они взяли образцы с разных концов леса и посадили их в одну чашку Петри. Если бы грибы были чужими друг другу, между ними возникла бы "линия фронта" — барьер из мертвых клеток. Но ткани слились без сопротивления. Это одна генетическая особь, один гигантский клон.

Такая биологическая монолитность встречается крайне редко. Мы привыкли видеть подземные микробные сообщества, но Armillaria - это макроорганизм, играющий по правилам тотального доминирования на огромной территории.

Математика старения: откуда взялись 8000 лет

Как понять, сколько лет этой грибнице? Радиоуглеродный анализ тут не поможет. Ученые используют линейку. Зная текущий размер (9,5 км) и среднюю скорость продвижения "фронта" ризоморф, они просто отмотали время назад. Разброс от 2000 до 8500 лет возник из-за того, что климат менялся, и гриб то ускорялся, то впадал в спячку.

"Такие организмы — живые свидетели эпох. Когда мицелий только начинал свой путь в Орегоне, человеческая цивилизация едва осваивала земледелие. Гриб пережил всё, потому что он спрятан", — резюмировал историк науки Сергей Белов.

Пока мы смотрим на парады планет и ищем сигналы из космоса, под нашими ногами пульсирует чудовищно старая и мощная жизнь. И, кажется, ей совершенно всё равно, что происходит на поверхности.

Ответы на популярные вопросы о грибе-гиганте

Можно ли съесть этот гриб?

Да, плодовые тела медового гриба съедобны после термической обработки, но они лишь крошечная часть организма. Основное "тело" под землей жесткое и горькое.

Почему гриб убивает лес, если это его дом?

Это классический паразитизм. Гриб утилизирует старые и слабые деревья, превращая их в питательную среду для своего роста. Это медленный круговорот веществ.

Как гриб выживает тысячи лет?

Под землей он защищен от пожаров, морозов и жары. Мицелий может находиться в состоянии покоя десятилетиями, пока условия снова не станут благоприятными.

Есть ли у него враги?

В основном это другие грибы-конкуренты и бактерии, но на своей территории орегонский гигант уже давно вытеснил большинство соперников.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учитель биологии Ольга Николаева, историк науки Сергей Белов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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