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Лаборатория в кармане: невидимые ядовитые облака стали явными

Наука » Технологии

Ученые из Технологического университета Граца уменьшили аппарат для поиска газов до размера обувной коробки. Теперь этот прибор "видит" химические метки в воздухе на дистанции до 2,5 километров. Разработка физиков меняет правила игры в контроле состояния атмосферы.

Город в тумане и пластик летает в воздухе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Город в тумане и пластик летает в воздухе

Химический отпечаток

Спектрометр использует два ультрафиолетовых лазерных луча. Система "прошивает" воздух, возбуждая молекулы газа. В момент взаимодействия частицы начинают вращаться и вибрировать. Физики называют это ровибронными переходами. Каждое вещество поглощает свет по-своему. Этот уникальный рисунок поглощения — "отпечаток" загрязнителя.

"Ученые буквально считывают химический паспорт каждого газа в атмосфере. Это позволяет мгновенно классифицировать скрытые выбросы на огромном расстоянии", — отметила ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Точность на 1 ГГц

Первая версия устройства занимала целую лабораторию. Инженеры переработали конструкцию, заменив систему из двух лазеров одним. Это позволило убрать громоздкую электронику для стабилизации потока. Сейчас аппарат работает с разрешением 1 ГГц. Такая чувствительность показала: старые справочные данные о строении молекул формальдегида, накопленные с 1960-х годов, содержат ошибки. Команда из Граца скорректировала коэффициенты на 15%.

Характеристика Показатель
Дальность действия 2,5 км
Скорость замера 0,5 сек
Разрешение 1 ГГц

"Точность измерений такого уровня — радикальный сдвиг. Когда приборы становятся четче, многие теории прошлого просто отправляются в утиль", — объяснил ученый-химик Илья Сафронов.

Экологический мониторинг

За пределами фундаментальных исследований разработка нацелена на контроль выбросов и утечек газов. Прибор портативен, что важно для городской санитарии или промышленного аудита. Сейчас идет адаптация системы под неспециалистов.

"Это устройство превращает невидимые ядовитые облака в понятную аналитику. Уровень загазованности станет очевиден любому инспектору без сложного обучения", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о спектрометрах

Почему прибор стал легче?

Авторы исключили второй лазер, внедрив схему двойного импульса от одного источника.

Что именно он измеряет?

Любые газы, способные поглощать ультрафиолетовое излучение и обладающие уникальным спектром поглощения.

Пригоден ли он для бытового использования?

Разработчики планируют упростить интерфейс до уровня "включил и получил отчет" для экологических служб.

В чем польза изменения констант формальдегида?

Это делает все последующие экологические прогнозы и расчеты концентрации ядов в воздухе точными, а не приблизительными.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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