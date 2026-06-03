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Планета буквально сгорает: аппетиты нейросетей поставили мировую энергетику на грань коллапса

Наука » Технологии » Интернет

Серверы, на которых работает искусственный интеллект, пожирают планету. Цифры ООН пугают: дата-центры стали главными потребителями ресурсов, соревнуясь с целыми государствами. Пока мы просим нейросети сочинить письмо или сгенерировать картинку, где-то в недрах инфраструктуры тратятся мегаватты электричества и литры воды.

Искусственный интеллект
Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Искусственный интеллект

Масштабы цифровой индустрии

В 2025 году дата-центры сожгли 448 триллионов ватт-часов. Это больше, чем потребление любой страны мира, кроме десяти крупнейших экономик. Если темпы сохранятся, к 2030 году "страна серверов" займет шестое место в рейтинге потребителей энергии. На обучение и работу моделей ИИ уже сейчас уходит пятая часть всей мощности центров, а к концу десятилетия показатель удвоится.

"Искусственный интеллект скрыт за ширмой "виртуальности", но он требует колоссальных физических ресурсов. Инфраструктура, которая питает нейросети, работает на пределе возможностей, превращая электричество в тепло, с которым приходится бороться с помощью огромных затрат воды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Показатель Текущий уровень (2025)
Потребление энергии 448 трлн ватт-часов
Выбросы CO2 208 млн тонн

Вода, энергия и выбросы

Индустрия ИИ активно влияет на атмосферу, генерируя 208 миллионов тонн углекислого газа ежегодно. Это сопоставимо с выбросами целой страны — Аргентины. Кроме того, системы охлаждения "выпивают" до 1,2 триллиона галлонов воды. Эти цифры часто засекречены, что мешает обществу увидеть реальную цену технологического прогресса.

"Проблема не в самом факте использования мощностей, а в непрозрачности цепочек поставок энергии. Компании отчитываются о переходе на зеленую генерацию, но по факту часто просто перераспределяют имеющиеся чистые ресурсы, оставляя городам и производству более грязные источники", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Как сэкономить ресурсы ИИ

Решение проблемы лежит не только на плечах корпораций, но и на пользователях. Каждое ваше "пожалуйста" в Prompt-запросе увеличивает время вычислений. Специалисты считают: если сократить длину запросов на 30%, нагрузка на энергосеть упадет на 25%. Это эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 700 000 человек.

Сложные задачи — генерация видео или создание изображений — требуют в разы больше мощности, чем простые текстовые фильтры. Обучение моделей вроде GPT перешло все разумные границы: на версию GPT-3 ушло 1,3 миллиарда ватт-часов, а последующие модели потребляют до 70 миллиардов.

"Эффективность железа растет, но парадокс в том, что доступность технологий только увеличивает объем использования данных. Чем проще получить ответ от ИИ, тем больше мы его эксплуатируем, что загоняет энергосистему в тупик", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по электроснабжению Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о дата-центрах

Почему ИИ потребляет так много воды?

Серверы выделяют огромное количество тепла. Для охлаждения процессоров и поддерживающих систем дата-центры используют испарение воды в градирнях или проточные системы охлаждения.

Можно ли заменить "грязную" энергию на "чистую"?

Да, но спрос со стороны дата-центров настолько велик, что они забирают львиную долю доступной возобновляемой генерации, оставляя другим отраслям уголь и газ.

Действительно ли вежливый запрос тратит больше энергии?

Да, лишние слова увеличивают объем обрабатываемых токенов и время работы графических процессоров, что напрямую транслируется в потраченные ватты.

Кто контролирует объемы выбросов этих центров?

На данный момент отрасль развивается с минимальным внешним контролем. Многие компании скрывают детальные отчеты о расходе ресурсов, что затрудняет независимый экологический аудит.

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Экспертная проверка: [учёный-физик] Дмитрий Лапшин, [эколог] Денис Поляков, [специалист по электроснабжению] Сергей Мартынов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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