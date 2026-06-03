Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Планы Брюсселя пошли прахом: российский СПГ внезапно показал взрывной рост поставок в Евросоюз
Лаборатория в кармане: невидимые ядовитые облака стали явными
Планета буквально сгорает: аппетиты нейросетей поставили мировую энергетику на грань коллапса
Радары противника полностью ослепли: Су-57 окончательно подорвал планы западных штабов
Смертный приговор для экономики: Молдавия решилась разрушить мост, кормивший сотни тысяч семей
Пхукет меняет правила игры для туристов: что нужно знать о посещении удаленных бухт острова
Эпоха оверсайза закончилась: стилисты назвали вещи, которые срочно меняют гардероб
Эксперты бьют тревогу: одна привычка со смартфоном открывает доступ ко всем данным
Выбросьте пояс, если не хотите заработать грыжу в быту: почему он мешает вашему прессу выполнять его главную работу

Так уже никто не экономит: почему отключение Bluetooth приводит к потере преимуществ гаджета

Наука

Владельцы смартфонов часто выключают Wi-Fi и Bluetooth, надеясь продлить жизнь аккумулятора. Метод кажется логичным, но на деле дает мизерный эффект. Современные стандарты связи работают иначе, чем их предшественники из начала двухтысячных.

Смартфон
Фото: flickr. com by Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Почему Bluetooth перестал "съедать" заряд

Двадцать лет назад Bluetooth был прожорлив. Модули потребляли энергию даже в режиме ожидания. Сегодня протоколы передачи данных кардинально изменились. Инженеры внедрили энергоэффективные алгоритмы, которые переводят микросхемы в "спячку" при отсутствии запросов.

"Современные контроллеры потребляют ничтожно мало тока. Отключение Bluetooth на программном уровне экономит заряд аккумулятора на доли процента. Это абсолютно бессмысленная трата времени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Сравнение стандартов показывает колоссальный прогресс в микроэлектронике. Старые чипы теряли энергию впустую, современные действуют точечно.

Характеристика Стандарт 2000-х годов Современный модуль
Энергопотребление в простое Высокое Минимальное
Интеллектуальное управление Отсутствует Активное

Зачем всегда держать модули активными

Смартфон — это хаб. Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают работу критически важных сервисов. Передача данных на носимые устройства, синхронизация с часами и поиск потерянных гаджетов зависят от постоянного сканирования эфира. Отключая эти функции, пользователь теряет экосистемные преимущества.

"Постоянная работа беспроводных модулей в современных ОС оптимизирована на уровне ядра процессора. Если вы принудительно гасите эти службы, смартфон тратит больше энергии при их повторном запуске, чем в активном ожидании", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Автономность устройства зависит не от Bluetooth, а от фоновой активности приложений или яркости дисплея. Беспроводные интерфейсы здесь — лишь фон.

"Попытки экономить заряд через такие манипуляции лишь мешают штатной работе систем сигнализации и геопозиционирования, что делает использование современного гаджета неудобным", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по электроснабжению Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о связи

Правда ли, что Wi-Fi сажает батарею быстрее, чем мобильная сеть?

Нет, обычно поиск вышки сотовой связи требует больше затрат, чем поддержание соединения с известным Wi-Fi роутером.

Почему телефон греется, если Bluetooth включен?

Нагрев вызывают ресурсоемкие приложения в фоне, а не наличие активного протокола связи.

Нужно ли отключать функции связи на ночь?

В этом нет необходимости. Современная "спящая" электроника тратит менее 1% заряда за восемь часов.

Влияет ли расстояние до устройства на заряд?

Да, при поиске гаджетов на предельном удалении модуль расходует больше мощности, но это происходит кратковременно.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, специалист по электроснабжению Сергей Мартынов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Еда и рецепты
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Последние материалы
Россияне всё чаще пытаются исчезнуть из интернета: эксперт объяснил, почему это почти невозможно
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Планета буквально сгорает: аппетиты нейросетей поставили мировую энергетику на грань коллапса
Радары противника полностью ослепли: Су-57 окончательно подорвал планы западных штабов
Опухоли просто растворились: высокотехнологичная инъекция сорвала шапку-невидимку с болезни
Космические гиганты пойдут на сближение: вечерний горизонт июня изменится до полной неузнаваемости
Так уже никто не экономит: почему отключение Bluetooth приводит к потере преимуществ гаджета
Смертный приговор для экономики: Молдавия решилась разрушить мост, кормивший сотни тысяч семей
Океан внезапно закипел и выбросил магму: рождение новой земли обернулось мировым запретом
Пхукет меняет правила игры для туристов: что нужно знать о посещении удаленных бухт острова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.