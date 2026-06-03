Мираж высокой производительности: гаджеты оказались под угрозой из-за пустых обещаний разработчиков

Пользователи смартфонов должны внимательно контролировать список разрешений, которые они предоставляют установленным программам.

Фото: unsplash.com by sarah b is licensed under Free to use under the Unsplash License Человек говорит по телефону

Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов призывает отказаться от сомнительного софта, обещающего программное ускорение работы процессора или графики.

Подобные инструменты часто маскируют вредоносную активность или избыточный сбор данных, хотя надежная связь и стабильность системы зависят прежде всего от заводской оптимизации устройства.

Риски использования нейросетей при разработке кода

В 2025 году количество уязвимостей в отечественном программном обеспечении достигло отметки в 50 тысяч случаев, что на 60% превышает показатели прошлого года.

Специалисты связывают такой резкий рост с низким качеством аудита безопасности и бесконтрольным внедрением искусственного интеллекта в написание кода. Нейросети часто копируют существующие ошибки в новые проекты, создавая "дыры" для перехвата конфиденциальной информации и несанкционированного доступа.

"Пользуйтесь теми приложениями, которые скачиваете только из официальных источников, а именно магазинов приложений. Там худо-бедно, но некоторая верификация приложений происходит. Избегайте приложений, которые являются утилитами для телефона, которые обещают ускорение работы смартфона, предлагают увеличение производительности в играх. Операционная система в самом устройстве уже максимально сбалансирована для того, чтобы правильно использовать технические ресурсы без ущерба стабильности", — отметил Кирилл Ситнов.

Цифровая гигиена и контроль разрешений

Особую опасность представляют бюджетные гаджеты, где производители экономят на штатной оптимизации программной среды. Это может привести не только к сбоям, но и к краже данных через скрытые системные процессы.

Как сообщает сайт MoneyTimes, регулярное обновление ПО и отзыв ненужных прав у приложений являются базовыми правилами защиты личного пространства в цифровой среде.

"Избыточные запросы на доступ к контактам или архиву сообщений от простых утилит — это первый признак шпионского ПО, а регулярный аудит списка разрешений помогает минимизировать риск удаления данных или их утечки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности смартфонов

Безопасно ли скачивать приложения из сторонних источников?

Нет, наиболее надежным способом остается использование официальных маркетов, где программы проходят предварительную модерацию и проверку на вирусы.

Зачем отзывать разрешения у приложений?

Это ограничивает доступ софта к личной информации (SMS, звонки, локация), которую разработчики могут использовать для слежки или продажи рекламным сетям.

Правда ли, что приложения-ускорители помогают смартфону работать быстрее?

В большинстве случаев это миф; современные операционные системы сами распределяют ресурсы, а сторонние "оптимизаторы" лишь нагружают аккумулятор.

Как ИИ влияет на безопасность приложений?

Нейросети ускоряют написание программ, но могут воспроизводить типовые ошибки в защите, которые хакеры используют для взлома систем.

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