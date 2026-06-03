В Мёртвом море существует инопланетная жизнь? Учёных поразили организмы, процветающие в крутом рассоле

Жизнь способна выживать в условиях, где металл разрушается за считанные дни, а белки сворачиваются от химического стресса. Одноклеточная архея Haloarcula marismortui выбрала своим домом Мертвое море — водоем с экстремальной концентрацией соли и переменчивым температурным режимом от +10 до +50 °C. Исследователи из Японии и России выяснили, какой инженерный механизм позволяет этому микроорганизму сохранять подвижность там, где другие клетки попросту гибнут.
Обычная вода — это легкая среда для перемещения. Вода в Мертвом море по вязкости ближе к густому сиропу. Чтобы преодолеть сопротивление, H. marismortui использует археллум — вращающийся "хвост" с молекулярным мотором, встроенным в клеточную мембрану. Криоэлектронная микроскопия высветила главную особенность этого двигателя: уникальную защитную оболочку нити.
"Эти археи обладают уникальной структурой внешней оболочки в своих нитях, ранее не встречавшуюся ни у одной другой археи. Мы считаем, что это сделано для придания жесткости и прочности нити, чтобы помочь им лучше плавать в вязких условиях", — объяснил первый автор исследования доктор Владимир Мещеряков.
Организм не полагается на один инструмент. Архея синтезирует два разных типа нитей: ArlB и ArlA2. Первый вариант — это "тяжелая артиллерия" для кристально соленых и холодных зон. Второй — универсальный механизм для изменения условий среды.
|Тип нити
|Рабочая среда
|ArlB
|Экстремальная соль, низкие температуры
|ArlA2
|Широкий диапазон условий
"Фундаментальные механизмы адаптации, такие как создание специализированных оболочек для белковых структур, доказывают, что молекулярная инженерия микроорганизмов работает эффективнее любых антропогенных аналогов", — подчеркнул специалист по биофизике Алексей Корнилов.
Бактерии и археи разошлись на древе жизни 4 миллиарда лет назад. Однако обе группы пришли к идентичному решению — созданию защитных чехлов для жгутиков движителей. Это классический пример конвергентной эволюции. Когда задача выжить в экстремальной среде ставит жесткие рамки, вариантов у эволюции остается немного.
Как отметил соавтор работы профессор Маттиас Вольф, эти данные меняют поиск жизни на иных планетах. Подобно тому, как ученые просчитывают пределы стабильности материи в космосе, биологи оценивают границы допустимого для биологических систем.
"Наблюдаемая конвергенция говорит о том, что биологические системы склонны к поиску наиболее энергетически выгодных конструкторских решений для движения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.
Осмотическое давление вытягивает воду из клеток, а высокая концентрация ионов денатурирует белки. Они теряют форму и перестают выполнять свои функции.
Это разные домены жизни. Археи обладают уникальным составом мембран и особенностями работы генома, позволяющими им выносить нагрузки, губительные для бактерий.
Она работает как жесткий армирующий каркас. Без него тонкий белковый жгутик просто согнулся или разрушился бы в крайне вязкой, перенасыщенной солью среде.
Да. Экстремофилы — главные кандидаты на роль внеземных организмов. Условия на спутниках планет-гигантов часто напоминают агрессивные среды Земли.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.