Необъяснимый шум преследует жителей городов уже 50 лет: учёные обнаружили источник "фантома"

Вы слышите низкий, навязчивый гул, а вокруг — тишина? Добро пожаловать в клуб "слышащих". Это не галлюцинации и не тайные знаки инопланетян. Это загадка, которая мучает 2-4% населения планеты уже полвека.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ тиннитус

Откуда берется назойливый шум?

Первые жалобы на "бристольский гул" посыпались в газеты Англии еще в 70-х годах. Люди грешили на вентиляторы склада, но склад закрыли, а звук остался. С тех пор географию феномена расширяли — от физики вакуума в космосе до обычных прибрежных городов Британии, США и Австралии. Гул кочует: если сменить место жительства, он может исчезнуть.

"Низкочастотный звук распространяется на огромные расстояния. Зачастую мы фиксируем лишь эхо процесса, источник которого находится за сотни километров", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Рыбы-мичманы и военные радары

Версий — море. Кто-то винит военные подлодки, чей радиосигнал якобы "фонит" на низких частотах. Кто-то кивает на природу: шотландцы подозревают рыб-мичманов, которые гудят плавательным пузырем в любовном порыве. Наконец, есть гипотеза о столкновении волн с неровностями шельфа. Это работает как предел плотности материи, где малые колебания превращаются в гул.

Источник Аргумент Биологический Рыбы-мичманы привлекают самок низкочастотным гулом. Геологический Вибрация морского дна при движении волн.

Исследователи во главе с Маркусом Дрекслем из Норвегии решили проверить теорию "острого слуха". Они провели замеры у 28 человек, которые жалуются на шум.

"Стресс заставляет наш слух фокусироваться на тревожных факторах. Человек буквально накручивает себя, и мозг начинает интерпретировать фоновые вибрации как угрозу", — предположил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Что сказали тесты в Германии

Ученые не нашли у испытуемых суперспособностей слышать инфразвук. Улитка внутреннего уха тоже молчала — никаких аномальных сигналов. Вывод прост: в большинстве случаев это форма низкочастотного тиннитуса — звона в ушах, который человек ошибочно принимает за внешний звук.

Разумеется, это не значит, что внешнего гула не существует. Старение мозга и особенности восприятия часто играют злую шутку, но иногда гул вполне реален и измерим. Просто техника улавливает не всё, а человеческое ухо — субстанция крайне капризная.

Ответы на популярные вопросы о загадочном гуле

Может ли это быть работа ЦРУ или тайные эксперименты?

Нет. Ни одного доказательства того, что гул связан с правительственными тайными операциями, не существует.

Почему гул исчезает, если переехать в другой город?

Если гул был реальным физическим шумом (от склада или стройки), он пропадает с удалением от источника. Если это тиннитус, смена обстановки может снизить общий уровень стресса, и звук уйдет.

Все ли люди могут слышать этот звук?

Нет, только 2-4% населения. Это указывает на индивидуальные особенности слуха или личное восприятие фоновых шумов.

Опасно ли это для здоровья?

Гул как таковой не опасен, но он может говорить о хроническом стрессе или проблемах с органами слуха, которые требуют консультации у отоларинголога.

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