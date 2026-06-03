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Ледяная мумия Эци внезапно ожила: грибки на теле древнего охотника начали активно размножаться

Наука » Экология » Человек

Эци, знаменитый "ледяной человек", спустя пять с лишним тысяч лет после смерти превратился в настоящую чашку Петри. Его тело буквально кишит дрожжевыми грибками, которые не просто выжили в альпийских льдах, но и продолжают размножаться в стерильной холодильной камере музея. Медосмотр мумии, обнаруженной в 1991 году, показал: споры колонизировали останки уже после убийства охотника в горах. Самое безумное — эти грибки вполне пригодны для выпечки домашнего хлеба.

Candida auris
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Candida auris

Ледниковый период в холодильнике: как оживают древние грибки

Ученые из института Eurac Research в Италии выяснили, что Эци — это не мертвый кусок мяса, а динамичная биологическая система. Несмотря на температуру минус 6 градусов по Цельсию, жизнь на его коже бьет ключом. Микробиологи обнаружили дрожжи рода Glaciozyma, которые адаптировались к экстремальному холоду. Генетический анализ подтвердил наличие повреждений в ДНК грибков, характерных для очень старых организмов. Это значит, что они либо спали 5300 лет, либо являются прямыми потомками тех самых спор, что прилипли к Эци в момент его гибели в Эцтальских Альпах.

"Обнаружение активных штаммов Glaciozyma на останках такой давности — редкий случай. Это показывает, что холод не убивает жизнь, а лишь консервирует её, создавая условия для крайне медленной, но верной эволюции в замкнутой среде", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи сравнили мазки, взятые в 2010 и 2019 годах. Выяснилось, что один из штаммов стал доминирующим. Мумию постоянно опрыскивают водой, чтобы ткани не пересохли, и эта влага стала идеальным транспортом для микробов. Дрожжи буквально захватывают новые территории на теле древнего охотника. 

Буханка из прошлого: можно ли есть хлеб на мумифицированных дрожжах

Автор исследования Мохамед Сархан решил проверить теорию практикой и попробовал использовать выделенные дрожжи для закваски. Результат превзошел ожидания: тесто поднялось отлично. Ученые считают, что в будущем эти штаммы могут заинтересовать пивоваров или пекарей. Это напоминает попытки оживить замороженные нейроны - мы берем биологический код из прошлого и заставляем его работать на современные нужды.

Тип микробиома Особенности и состав
Внутренний (кишечник) Схож с бактериями современных охотников-собирателей Африки. Содержит остатки оленины и пшеницы.
Внешний (кожа) Преобладают холодолюбивые дрожжи Glaciozyma и современные микробы, занесенные учеными.

"Использование микроорганизмов с археологических объектов в пищевой промышленности — маркетинговый ход, но с точки зрения химии это интересно. Главное — убедиться, что за пять тысяч лет они не накопили токсичные продукты метаболизма в специфических условиях вечной мерзлоты", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Биологическая угроза: современные микробы против древней плоти

Проблема в том, что Эци "пачкают" и наши современники. При каждой консервации на тело попадают бактерии из воздуха и с инструментов. Сейчас ученые выясняют, не повредит ли этот микробиологический коктейль сохранности мумии. Изучение состояния тканей Эци сегодня ведется так же тщательно, как фотонная томография фараонов, призванная выявить скрытые разрушения в древних телах.

Микробиом кишечника Эци оказался уникальным: он похож на бактериальный состав жителей Мадагаскара или племени Хадза. Это "чистый" образец доиндустриальной эпохи. Подобные находки, как и обнаруженные в затопленных пещерах наскальные рисунки палеолита, помогают восстановить карту жизни человечества до того, как мы начали массово использовать антибиотики и консерванты.

Ответы на популярные вопросы о микробиоме Эци

Опасны ли дрожжи с мумии для человека?

Ученые не обнаружили в штаммах Glaciozyma патогенных свойств. Это обычные ледниковые грибки, которые предпочитают холод, а не человеческое тепло.

Как грибки могут расти при минусовой температуре?

Они вырабатывают специальные ферменты-антифризы. Это позволяет метаболизму не останавливаться даже в холодильнике музея.

Правда ли, что из них можно печь хлеб?

Да, предварительные тесты Мохамеда Сархана подтвердили: дрожжи активны и способны поднимать тесто, превращая его в качественную закваску.

Что едят эти микробы на теле мумии?

Они могут питаться органическими остатками на коже или микроскопическими дозами органики, попадающими на тело вместе с водой при опрыскивании.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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