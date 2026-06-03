Марсианский пейзаж скрывал ужасающую правду: древние геологические слои перечеркнули теорию о жизни

Марс — это не просто кусок ржавого камня в космосе. Это старая, высохшая ванна, на кантике которой застыл минеральный налет. Недавно ученые обнаружили на равнине Утопия гигантское "кольцо", которое буквально вопит: "Здесь плескался океан, и он никуда не торопился!". Пока США пытаются доказать свое первенство в космосе, китайский марсоход "Чжужун" вместе с европейскими и американскими аппаратами накопали факты, которые перечеркивают старые теории о "быстрой смерти" марсианской воды.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета Марс

Марганцевый след древнего берега

Представьте, что вы оставили воду в тазу на неделю. Когда она испарится, на стенках останется грязная полоса. На Марсе произошло то же самое, только масштаб побольше. Исследователи нашли залежи оксидов марганца. Эти штуки образуются только тогда, когда есть вода и кислород. На Земле такие "кольца" — верный признак того, что здесь было море или озеро. С помощью нейросети SCANet ученые прогнали почти 6 миллионов спектров и увидели четкую границу: на определенной высоте концентрация марганца взлетает, а потом обрывается. Это и есть береговая линия огромного северного океана.

"Обнаружение марганцевых отложений на таких высотах — это неоспоримый маркер берега. Марганец капризен, ему нужны специфические условия для осаждения, что сразу дает нам понимание химии древнего водоема", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Полтора миллиона лет стабильности

Раньше все думали, что вода на Марсе появлялась короткими вспышками: ледник подтаял, случился паводок, всё высохло. Но марганцевое кольцо в Утопии говорит об обратном. Чтобы накопить столько минералов, океан должен был стоять там от 800 тысяч до 1,5 миллиона лет. Это была целая эпоха, а не случайное наводнение. Марс тогда барахтался в Гесперийской эре — это время, когда планета еще сопротивлялась превращению в ледяную пустыню. Такая стабильность — отличный шанс для эволюции древних существ, которым нужно время, чтобы собрать себя из химического супа.

Параметр Данные исследования Время существования океана 0,8 — 1,5 млн лет Геологическая эпоха Гесперийский период (3,7 — 3,0 млрд лет назад) Основной минерал-маркер Гидроксиды марганца (MnOx)

Важно, что этот океан отступал медленно. Береговая линия плавно сползала вниз, оставляя за собой слои марганца. Это не был катастрофический слив воды в дыру. Это было долгое, мучительное высыхание планеты, которое длилось веками. Пока Марс терял воду, на Земле жизнь уже вовсю праздновала свой старт. Возможно, наши планеты тогда были похожи друг на друга гораздо больше, чем мы привыкли думать.

"Длительное наличие жидкой воды — ключевой фактор. Если океан существовал миллион лет, это дает почву для формирования сложных органических соединений, даже если мы пока не нашли саму жизнь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Вулканы против жизни: финал океана

Кто убил мартовский океан? Главные подозреваемые — вулканы. К концу Гесперийской эры на Марсе начался тектонический ад. Извержения изменили состав атмосферы и нарушили хрупкий баланс. Для любых "пребиотических" процессов, которые могли там идти, это стало смертным приговором. Поверхность превратилась в токсичную сковородку. Теперь, когда мы знаем точные даты и места, искать следы жизни станет проще. Утопия-Палита превращается в главную мишень для будущих миссий, ведь именно там масштабные проекты в космосе могут найти органику, запертую в камне 3 миллиарда лет назад.

"Переход к Амазонской эре стал экологической катастрофой. Вулканизм разрушил пригодную для жизни среду, буквально 'выключив' водную систему региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Марс — это планета-предупреждение. Глядя на его высохшие берега, понимаешь, как легко сломать работающую систему. Сегодня мы изучаем изменения в составе океанов на Земле, проводя параллели с космическими трагедиями. Древнее марганцевое кольцо — это не просто геология. Это эпитафия океану, который почти смог стать колыбелью жизни.

Ответы на популярные вопросы о Марсе

Как марганец доказывает наличие воды?

Оксиды марганца не выпадают в осадок просто так. Им нужна жидкая среда и свободный кислород. Наличие минеральных полос на одной высоте подтверждает, что здесь стоял стабильный уровень воды в течение сотен тысяч лет.

Почему этот океан исчез?

Основная версия — резкое усиление вулканической активности и потеря атмосферы. Марс остыл, магнитное поле ослабло, и солнечный ветер буквально "сдул" воздух, а вместе с ним испарилась и вода.

Могла ли в этом океане зародиться жизнь?

Ученые не нашли бактерий, но подтвердили наличие главного ресурса — времени. 1,5 миллиона лет стабильной воды достаточно для сложных химических реакций, которые предшествуют появлению живых организмов.

Где именно нашли это "кольцо"?

Отложение находится на равнине Утопия. Это гигантская низменность в северном полушарии Марса, которая миллиарды лет назад была дном самого большого водоема на планете.

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