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Увидеть её почти невозможно: близится редчайшее по точности событие — неуловимая планета покажется на миг

Наука

Хотите увидеть Меркурий и не сойти с ума от попыток его поймать? Июнь 2026 года дарит такой шанс. Обычно эта планета ведет себя как пугливый подросток: вечно прячется за "юбкой" Солнца. Но в середине июня Меркурий решит выйти в свет. Это будет лучший момент за годы, чтобы засечь неуловимый шарик в вечернем небе, пока он снова не нырнул в солнечное пекло.

Человек смотрит на звёзды
Фото: Pexels by Thirdman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек смотрит на звёзды

Парадокс неуловимой планеты

Меркурий — это космический спринтер. Он несется по орбите так близко к Солнцу, что разглядеть его — задача со звездочкой. Представьте, что вы пытаетесь рассмотреть светлячка, севшего на мощный прожектор. В отличие от Венеры или Юпитера, которые светят в небе часами, Меркурий показывается лишь на коротких пересменках — сразу после заката или перед рассветом. 15 июня 2026 года он достигнет восточной элонгации, отойдя от Солнца на 24,5 градуса. Это максимум, который он может себе позволить.

"Меркурий капризен. Даже при максимальном удалении от Солнца он остается низко над горизонтом. Главный враг здесь — атмосферная дымка и городская застройка, которые съедают и без того слабый свет планеты", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Тайминг решает всё: когда смотреть

Окно видимости закроется быстро. Считайте, что у вас есть около 80 минут после того, как солнце уйдет за горизонт. 7 июня станет отправной точкой. К 9 числу планета наберет оптимальную яркость с величиной +0,0. Чтобы не рыскать взглядом по пустому небу, используйте чит-код: ищите связку Венеры и Юпитера. Эта парочка в созвездии Близнецов сработает как неоновый указатель. Проведите от них мысленную линию вниз к северо-западному горизонту — там и будет наш "беглец".

Дата Особенности наблюдения
7 июня Появление в 40 минутах после заката.
9 июня Соединение с Венерой и Юпитером — лучший ориентир.
15 июня Пик удаления от Солнца (24,5 градуса).

Горизонт и оптика: инструкция по выживанию

Забудьте про попытки увидеть планету с балкона первого этажа в центре мегаполиса. Вам нужен чистый горизонт и минимум городской засветки. Если у вас в руках обычный бинокль — это уже победа, Меркурий станет виден как яркая точка. Но если хотите рассмотреть фазы планеты (да, она, как и Луна, бывает "серпом"), доставайте телескоп с апертурой от 75 мм. Это позволит увидеть, как меняется освещенность поверхности за эти несколько дней.

"При поиске малых небесных тел важно помнить: оптический прибор — это не только линза, но и точность наведения. Без привязки к ярким объектам, таким как Юпитер, глаз новичка просто проигнорирует Меркурий в сумерках", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Солнцестояние как помеха

Июнь — коварный месяц. Солнцестояние замедляет наступление темноты. Небо остается светлым слишком долго, буквально "забивая" Меркурий своим сиянием. Геометрия орбиты такова, что даже при рекордном удалении от светила планета не поднимается высоко. Это игра на опережение: нужно поймать момент, когда небо уже достаточно темное, но планета еще не "утонула" за краем Земли. Прямо как те фундаментальные процессы, когда железо в недрах планеты меняет движение, астрономические циклы требуют математической точности в расчетах.

"Наблюдение за Меркурием в июне — это проверка на терпение. Нужно учитывать наклон эклиптики. Даже если яркость планеты не падает, светлое небо солнцестояния делает её поиск настоящим квестом", — подтвердила в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Для тех, кто планирует зафиксировать событие на камеру, совет один: длинная выдержка и штатив обязательны. В противном случае вместо редкого кадра вы получите лишь "смазанную" память о том, как материя исчезает в бездне ночного неба. Используйте период с 7 по 15 июня — это ваше персональное приглашение на VIP-показ Солнечной системы.

Ответы на популярные вопросы о наблюдении Меркурия

Почему Меркурий называют неуловимой планетой?

Из-за экстремальной близости к Солнцу. С точки зрения земного наблюдателя он никогда не уходит далеко от звезды, поэтому большую часть времени "тонет" в её ярком свете.

Нужен ли профессиональный телескоп для наблюдения в июне 2026?

Нет, планету будет видно даже в хороший бинокль. Однако телескоп с апертурой от 75 мм позволит увидеть фазы планеты — то, как освещена её поверхность.

Где именно искать планету на небе?

В северо-западной части небосвода, низко над горизонтом. Лучшим ориентиром станут яркие Венера и Юпитер в созвездии Близнецов.

Как долго продлится благоприятный период?

Весь июнь, но пик видимости приходится на 7-15 июня 2026 года. После этого Меркурий начнет стремительно сближаться с Солнцем и исчезнет из вида.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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