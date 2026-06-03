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Сказки о Джеке Воробье окончены: на Багамах вскрыли жуткую правду о зачистке морских улик

Наука

Голливуд десятилетиями кормил нас сказками о Джеке Воробье, но реальность оказалась куда мрачнее и жарче. В гавани Нассау на Багамах международная группа археологов обнаружила настоящие "улики смерти" — остовы кораблей, которые жгли вместе с грузом, чтобы скрыть следы грабежей. Чёрная Борода и Калико Джек годами использовали остров Нью-Провиденс как штаб-квартиру для дележа добычи, и теперь ученые буквально нащупали дно их криминальной империи.

Корабль
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабль

Скелеты сожженных флагманов

Экспедиция New Providence Pirates Expedition получила эксклюзивный доступ к закрытой зоне гавани. Итог — шесть затонувших судов, три из которых относятся к "золотому веку пиратства" (1690-1720 годы). Один из корпусов сильно обгорел. Это прямое доказательство пиратской тактики: бандиты поджигали захваченные призы, когда те становились обузой или могли выдать их властям. Археологи предполагают, что нашли остатки "Фэнси" — легендарного судна Генри Эйвери, который в свое время похитил сокровища на сумму более 85 миллионов фунтов стерлингов.

"Обнаружение обугленного дерева под балластными плитами — это классический маркер зачистки улик. Пираты не просто топили корабли, они уничтожали саму возможность опознания судна", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Исследование дна напоминало работу в зоне боевых действий. Дноуглубительные работы прошлых лет едва не уничтожили артефакты. Тем не менее, деревянные нагели и доски корпуса уцелели. Это позволяет детально изучить древние движения корабельных конструкций под давлением воды и балласта. Руководитель проекта доктор Шон Кингсли уверен, что в иле гавани прячутся еще десятки подобных "призраков" прошлого.

Арсенал террора: пушки и мушкеты

Пиратство — это не только абордажные сабли, но и точный расчет огневой мощи. В ходе раскопок археологи подняли на поверхность "визитную карточку" морских разбойников: железную вертлюжную пушку и 25 свинцовых пуль. Такие орудия крепились на палубных леерах и работали как гигантские дробовики, буквально выкашивая экипаж противника градом свинца. Вместе с оружием нашли точильный камень. Мечи всегда должны были быть острыми — в узких коридорах судна перезаряжать мушкет времени не оставалось.

Артефакт Значение для истории
Обгоревший корпус Подтверждение тактики скрытия преступлений.
Вертлюжная пушка Орудие ближнего боя для зачистки палуб.
Глиняные трубки (143 шт) Маркер перехода к мирной английской торговле.

"Морская среда крайне агрессивна к железу. То, что пушка и свинцовые пули сохранились в активной зоне приливов, позволяет нам реконструировать баллистику того времени", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

От столицы пиратов к торговому порту

После ликвидации пиратской анархии Нассау пришлось переквалифицироваться. Среди обломков более поздних судов нашли груды глиняных трубок для табака с клеймами лондонских мастеров 1740-х годов. Это свидетельство превращения Нассау в респектабельный британский порт. Пока климатологи изучают, как атмосферные потоки влияли на навигацию того времени, археологи собирают мозаику быта: бутылки из-под вина, кирпичи от камбузных печей и детали такелажа.

Работа в гавани осложнялась соседством с акулами. Исследователь Крис Аткинс отметил, что хищники постоянно кружили рядом, но конфликтов не возникло. Это была гонка со временем — приливы создавали опасные течения, грозящие завалить раскопы песком. Найденные артефакты доказывают: Нассау был не просто легендой из фильмов, а настоящим "осиным гнездом", где золото пахло дымом и порохом.

Ответы на популярные вопросы о пиратах Багам

Почему пираты сжигали захваченные корабли?

Это была стандартная процедура удаления "улик". Пустой или поврежденный корабль мог быть опознан владельцами или властями, что привело бы преследователей прямо к логову пиратов в Нассау.

Чьи именно корабли нашли археологи?

Ученые связывают находки с именами Генри Эйвери, Эдварда Тича (Чёрная Борода) и Калико Джека. Один из обугленных остовов по конструкции идеально совпадает с флагманом Эйвери "Фэнси".

Почему находки в Нассау называют чудом?

Гавань десятилетиями подвергалась дноуглубительным работам и застройке. Шанс того, что хрупкое дерево XVII века уцелеет под слоем ила в таких условиях, был минимальным.

Что нашли кроме оружия и золота?

Бытовые предметы: 143 курительные трубки из Лондона, винные бутылки и кухонную утварь. Эти вещи показывают, как город перешел от пиратского хаоса к упорядоченной британской торговле.

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Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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