Голливуд десятилетиями кормил нас сказками о Джеке Воробье, но реальность оказалась куда мрачнее и жарче. В гавани Нассау на Багамах международная группа археологов обнаружила настоящие "улики смерти" — остовы кораблей, которые жгли вместе с грузом, чтобы скрыть следы грабежей. Чёрная Борода и Калико Джек годами использовали остров Нью-Провиденс как штаб-квартиру для дележа добычи, и теперь ученые буквально нащупали дно их криминальной империи.
Экспедиция New Providence Pirates Expedition получила эксклюзивный доступ к закрытой зоне гавани. Итог — шесть затонувших судов, три из которых относятся к "золотому веку пиратства" (1690-1720 годы). Один из корпусов сильно обгорел. Это прямое доказательство пиратской тактики: бандиты поджигали захваченные призы, когда те становились обузой или могли выдать их властям. Археологи предполагают, что нашли остатки "Фэнси" — легендарного судна Генри Эйвери, который в свое время похитил сокровища на сумму более 85 миллионов фунтов стерлингов.
"Обнаружение обугленного дерева под балластными плитами — это классический маркер зачистки улик. Пираты не просто топили корабли, они уничтожали саму возможность опознания судна", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Исследование дна напоминало работу в зоне боевых действий. Дноуглубительные работы прошлых лет едва не уничтожили артефакты. Тем не менее, деревянные нагели и доски корпуса уцелели. Это позволяет детально изучить древние движения корабельных конструкций под давлением воды и балласта. Руководитель проекта доктор Шон Кингсли уверен, что в иле гавани прячутся еще десятки подобных "призраков" прошлого.
Пиратство — это не только абордажные сабли, но и точный расчет огневой мощи. В ходе раскопок археологи подняли на поверхность "визитную карточку" морских разбойников: железную вертлюжную пушку и 25 свинцовых пуль. Такие орудия крепились на палубных леерах и работали как гигантские дробовики, буквально выкашивая экипаж противника градом свинца. Вместе с оружием нашли точильный камень. Мечи всегда должны были быть острыми — в узких коридорах судна перезаряжать мушкет времени не оставалось.
|Артефакт
|Значение для истории
|Обгоревший корпус
|Подтверждение тактики скрытия преступлений.
|Вертлюжная пушка
|Орудие ближнего боя для зачистки палуб.
|Глиняные трубки (143 шт)
|Маркер перехода к мирной английской торговле.
"Морская среда крайне агрессивна к железу. То, что пушка и свинцовые пули сохранились в активной зоне приливов, позволяет нам реконструировать баллистику того времени", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
После ликвидации пиратской анархии Нассау пришлось переквалифицироваться. Среди обломков более поздних судов нашли груды глиняных трубок для табака с клеймами лондонских мастеров 1740-х годов. Это свидетельство превращения Нассау в респектабельный британский порт. Пока климатологи изучают, как атмосферные потоки влияли на навигацию того времени, археологи собирают мозаику быта: бутылки из-под вина, кирпичи от камбузных печей и детали такелажа.
Работа в гавани осложнялась соседством с акулами. Исследователь Крис Аткинс отметил, что хищники постоянно кружили рядом, но конфликтов не возникло. Это была гонка со временем — приливы создавали опасные течения, грозящие завалить раскопы песком. Найденные артефакты доказывают: Нассау был не просто легендой из фильмов, а настоящим "осиным гнездом", где золото пахло дымом и порохом.
Это была стандартная процедура удаления "улик". Пустой или поврежденный корабль мог быть опознан владельцами или властями, что привело бы преследователей прямо к логову пиратов в Нассау.
Ученые связывают находки с именами Генри Эйвери, Эдварда Тича (Чёрная Борода) и Калико Джека. Один из обугленных остовов по конструкции идеально совпадает с флагманом Эйвери "Фэнси".
Гавань десятилетиями подвергалась дноуглубительным работам и застройке. Шанс того, что хрупкое дерево XVII века уцелеет под слоем ила в таких условиях, был минимальным.
Бытовые предметы: 143 курительные трубки из Лондона, винные бутылки и кухонную утварь. Эти вещи показывают, как город перешел от пиратского хаоса к упорядоченной британской торговле.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.