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Антарктида перестала быть мертвым ледяным щитом: новые потоки изменили представление о климате

Наука » Экология » Природа

Атмосферные реки — это гигантские воздушные магистрали. Они гонят тепло и влагу из экваториальных широт к полюсам. Столкновение таких потоков с горными цепями или ледяными куполами вызывает обильные снегопады. В суровой Антарктиде эти процессы буквально кормят ледники, компенсируя их таяние. Но ученые долго не могли поймать их за хвост.

Антарктида
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида

Трехмерный взгляд на небо

Старые методы сканирования неба были плоскими — "двумерными". Они игнорировали вертикальную структуру воздушных потоков.  Профессор Токийского университета К. Такахаси предложил 3D-алгоритм. Он учитывает все слои атмосферы, где бурлит влага. Это проливает свет на то, как именно реки взаимодействуют со сложным рельефом Антарктиды, где ледовый щит скрывает уникальные объекты и тайны материка.

"Старые 2D-модели видели не всю картину, а лишь срез. Трехмерный подход позволяет оценить вертикальный перенос влаги, что критически важно для понимания баланса массы ледников", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Данные экспедиций и реанализ

Алгоритм протестировали на двух массивах данных: полевых заметках JARE44 (станция Купол Фудзи) и статистике ERA5 за 44 года. Результаты оказались точными. Новая модель нашла 16 снегопадов, которые пропустили старые алгоритмы. Оказалось, на долю "речных" штормов приходится до 40% осадков в пиковые периоды.

Параметр Значение
Период реанализа 1979-2023 гг.
Вклад атмосферных рек в осадки от 30% до 90%

Данные показывают: даже при кажущейся сухости региона атмо-потоки играют роль главных поставщиков "стройматериала" для льда. Изменения климата неизбежно меняют траектории этих рек, перекраивая карту осадков всей планеты.

"Связь активности рек с количеством осадков в глубине Антарктиды стала очевидной. Мы фиксируем прямую зависимость, которая раньше оставалась в тени из-за несовершенства приборов", — подчеркнул климатолог Максим Орлов.

Влияние на ледовую массу

Восточная Антарктида стала главным открытием. Ранее здесь не могли связать снегопады с переносом влаги. Теперь связь установлена. Активность рек определяет, сколько снега упадет на купол. Это прямой индикатор состояния климатической системы Земли.

"3D-методология — это прорыв в анализе влагопереноса. Она позволяет точно отделить обычный снегопад от экстремального атмосферного события", — резюмировала метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о климатических процессах

Что такое атмосферная река?

Узкая зона в атмосфере, где переносится колоссальный объем водяного пара.

Почему их сложно искать в Антарктиде?

Из-за экстремального рельефа и засушливого климата: сигнал влаги часто маскируется низкими температурами.

Как это влияет на уровень мирового океана?

Накопление льда в Антарктиде — главный противовес таянию ледников, что удерживает уровень океана от критического роста.

Насколько точен новый метод?

Он позволяет выявить до 90% осадков, имеющих "речное" происхождение, что значительно выше показателей предыдущих 2D-алгоритмов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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