Нейтронная звезда — это объект весом с два Солнца, упакованный в сферу размером с небольшой мегаполис. Чайная ложка такого вещества весит миллиарды тонн. Фантастика? Нет, суровая физика. Однако ученые до сих пор спорят, где пролегает грань между гибелью звезды и ее превращением в черную дыру. Венгерские исследователи из Центра физических исследований имени Юджина Вигнера представили решение этой задачи.
Команда ученых опубликовала расчеты, указывающие на конкретный порог: от 2,2 до 2,3 массы Солнца. Свыше этого значения звезда неизбежно схлопывается в черную дыру. Вычисление опирается на уравнение состояния — теоретический свод правил, описывающий поведение сверхплотной материи. Поскольку пробы "звездного грунта" взять невозможно, физики полагаются на математические модели.
"Математическая модель — это лишь попытка описать экстремальные плотности, где привычные нам взаимодействия распадаются. Использование теории квантовой хромодинамики позволяет отсечь варианты, нарушающие закон сохранения скорости света", — разъяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Для своей работы авторы использовали два подхода. Модель SFHo описывает материю как "мягкую" и податливую. Модель DD2, наоборот, заточена под жесткий, почти несжимаемый материал. Чтобы исключить физические нелепицы, ученые вручную подкорректировали параметры, ориентируясь на пертурбативную квантовую хромодинамику. Финальную версию моделей проверили через данные телескопа NICER, который наблюдает за пульсарами, и сигналы гравитационных волн от слияния объектов GW170817.
|Параметр
|Описание модели
|SFHo
|Моделирует "мягкую" сжимаемую ядерную материю
|DD2
|Описывает жесткую структуру для крупных объектов
Данные обеих моделей сошлись в узком диапазоне 2,2-2,3 массы Солнца. Средний радиус таких звезд составляет около 12 километров. Однако остаются аномалии вроде GW190814. Объект массой 2,59 Солнца не вписывается в модель DD2, так как плотная материя не может быть настолько пластичной. Скорее всего, перед нами черная дыра, а не нейтронная звезда.
"Наблюдения за такими странными объектами позволяют уточнить границы применимости уравнений Толмена — Оппенгеймера — Волкова. Мы видим, где именно заканчивается физика вещества и начинаются релятивистские эффекты черных дыр", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Силы гравитации преодолеют сопротивление ядерного вещества, и объект превратится в черную дыру.
Давление внутри такой звезды превышает любые возможности земных коллайдеров; мы можем изучать это только через расчеты.
Это среднее значение, которое может меняться в зависимости от модели, но точность измерений постоянно растет благодаря гравитационным волнам.
Ее масса слишком велика для стабильного существования в виде нейтронной звезды, материал которой разрушился бы при такой плотности.
"Классические уравнения позволяют нам строить теоретические модели, однако природа часто преподносит сюрпризы, не укладывающиеся в ранние представления 1939 года", — предположил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.