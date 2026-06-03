Джунгли не любят свидетелей: исчезнувшая экспедиция могла выйти к тайне подземного города

В 1925 году подполковник Перси Фосетт бесследно исчез в бразильских джунглях при поиске затерянного города Z. Спустя десятилетия спелеологи обнаружили в Мату-Гросу рукотворные тоннели с каменными механизмами, которые археологи связывают с цивилизацией атлантов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тоннель

Проклятие подполковника Фосетта

Экспедиция Перси Фосетта опиралась на финансовую поддержку Лондона. Подполковник верил, что глубоко в лесах скрыт мегаполис исчезнувшей культуры. Группа состояла из троих человек: самого Фосетта, его сына Джека и друга Рэли Раймела. Последнее сообщение от них пришло 29 мая 1925 года. После этого — тишина. Попытки найти следы британцев в 1926 году провалились. Среди версий гибели фигурировало племя светлокожих индейцев, но прямых доказательств расправы нет. Обнаруженные позже кости сочли останками Фосетта, но семья подполковника отвергла результаты экспертизы. Научные загадки часто уходят корнями в подземные аномалии древности.

"Такие объекты невозможно построить без сложной механики. Это работа профессионалов, владевших инструментами, которых не было у местных охотников и собирателей", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Каменная плита на глубине 70 метров

В 1991 году перуанские спелеологи спустились в систему Риу-Синжу. На семидесятиметровой глубине исследователи наткнулись на полированную плиту. С помощью лебедки массивный камень удалось сдвинуть. Оказалось, это часть сложного поворотного механизма. За плитой открылся тоннель с уклоном в 14 градусов. Пол выложен плотно подогнанными камнями. Стены дополнены желобами, напоминающими направляющие для колесного транспорта. Подобная точность обработки камня встречается там, где изучают разрушение инфраструктуры прошлых веков. На поверхности плит были вырезаны изображения павлинов, что нетипично для фауны Южной Америки.

Характеристика Параметры объекта Глубина залегания плиты 70 метров Общая длина тоннеля 90 километров Угол наклона спуска 14 градусов Уровень затопления 10 метров ниже уровня моря

Технологии инков или атлантов

Историки выяснили, что магистраль уходит под воду на глубине 10 метров ниже уровня океана. Вода в шахте соленая. Возраст сооружения превышает возраст цивилизации инков. Возникает гипотеза об участии строителей-атлантов. Франциско Писарро еще в XVI веке докладывал королю о заблокированных проходах на горе Гуаскаран. Высота в 4000 метров над уровнем моря делала эти места труднодоступными для завоевателей. Даже в космосе ученые ищут подобные лавовые трубки для укрытия. Инженеры древности явно использовали методы, сопоставимые с современными шахтными проходками.

"Древние постройки такого класса часто скрыты природными катастрофами. Обвалы могут быть как естественными, так и намеренными", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Завал в Риу-Синжу

В 1998 году международная группа попыталась войти в тоннель повторно. Проход оказался завален массой горной породы. Доставить тяжелую технику в джунгли Амазонии невозможно. Поиски входа со стороны побережья Перу и островов успеха не принесли. Спелеологи подозревают, что обрушение могло быть спровоцировано искусственно, чтобы скрыть содержимое подземных галерей. Исследование подобных объектов требует высокого уровня организации биофизика систем жизнеобеспечения. Секрет Риу-Синжу остается погребенным под тоннами камня.

"Труднодоступность региона — главный физический фильтр. Без промышленного бурения расчистить завалы в сельве не получится", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы

Откуда в тоннеле соленая вода?

Тоннель опускается на глубину ниже уровня мирового океана. Это указывает на его связь с морским бассейном или на тектонические сдвиги, которые произошли после завершения строительства.

Почему изображения павлинов важны?

Павлины не обитают в Южной Америке. Появление их символики на плитах говорит о том, что строители либо принесли свою культуру извне, либо поддерживали связи с другими континентами задолго до Колумба.

Как работал механизм плиты?

По описаниям спелеологов, камень был частью шарнирной или пазовой системы. Для его активации требовалось точное распределение нагрузки, что исключает случайное природное образование пещеры.

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