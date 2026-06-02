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В недрах Земли что-то пошло не так: река расплавленного железа неожиданно развернулась вспять

Наука

В недрах Земли что-то пошло не так. Под Тихим океаном, на глубине 2200 километров, река расплавленного железа неожиданно взяла и развернулась. Раньше этот поток "телефонным проводом" тянулся на запад, а с 2010 года — резко сменил курс на восток. Геофизики чешут затылки, а обыватели задаются вопросом: не треснет ли под нами планета?

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Железный двигатель планеты

Внешнее ядро — это не просто кусок камня. Это бурлящий котел из жидкого железа. Именно его "замесы" создают магнитное поле Земли. Это поле — наша броня. Оно отбивает солнечную радиацию и бережет GPS-навигацию от сбоев. Пока поток стабилен — всё работает. Как только начинается "шторм" в ядре — на поверхности начинаются сюрпризы для техники и природы.

"Магнитное поле — это не статичная картинка из учебника. Это динамическая система. Любое резкое движение вещества на глубине в тысячи километров отзывается токами на поверхности", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Лапшин.

Что увидели "глаза" спутников

Раньше геологам приходилось гадать по косвенным данным. Спутники миссий Swarm, CryoSat и Champ изменили правила игры. Они висят на орбите и собирают данные, как таможенники на досмотре. Магнитометры отсекают шум — океаны или атмосферу — и "видят" только то, что происходит в глубокой "кухне" планеты.

Параметр Детали процесса
Глубина воздействия 2200 километров ниже коры
Смена курса потока Запад — на Восток, старт в 2010 году

Специалисты проанализировали данные с 1997 по 2025 год. Вывод простой: модель "спокойного ядра" оказалась мифом. Вещество внутри Земли пульсирует и крутится хаотично, как вода в ведре, если его случайно толкнуть.

"Мы обнаружили мощное восточное течение под Тихим океаном. Его там раньше не было. Это как найти встречную полосу на железной дороге", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru Алексей Руднев.

Почему ядро взбунтовалось

В 2020 году поток начал "выдыхаться". Почему? Вопрос открыт. Учёные предполагают связь с внутренним твердым ядром. Возможно, это огромный цикл, который длится десятилетиями. А может, ядро просто меняет "походку", подстраиваясь под изменения гравитации во всей Солнечной системе.

Ответы на популярные вопросы о недрах Земли

Это опасно для жизни на поверхности?

Прямой угрозы нет. Смена течений в ядре — естественный процесс. Нам стоит бояться лишь за точную работу электроники, если магнитная броня решит временно "похудеть".

Можно ли остановить этот процесс?

Нет. Это масштаб несопоставим с человеческим. Мы лишь наблюдатели, пытающиеся понять логику гигантской планетарной машины.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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