Освоение Луны: ученые назвали главные препятствия для космического туризма

Россия и США могут снова стать напарниками по орбите. Карлос Гарсиа-Галан, курирующий лунную программу NASA, допустил совместную стройку базы на спутнике Земли. Пока это лишь планы "на полях" — официальные переговоры не стартовали.

Луна и Земля

Экипаж первопроходцев: кто полетит первым

Первая очередь лунного дома не примет случайных пассажиров. Популяризатор астрономии Александр Киселев в интервью сайту aif.ru разложил штатное расписание по полочкам. На старте объект заселят от 4 до 12 профессионалов. Это жесткий микс из технарей и ученых: геологи возьмутся за камни, астрофизики — за небо, а биологи проверят, как выживает земная жизнь в пустоте.

Обязательный элемент — медики. База на этапе развертывания напоминает скорее глубокую шахту, чем отель. Здесь не живут, а вгрызаются в реголит, монтируют модули и страхуют друг друга. Отбор будет строже, чем в спецназ: кандидатов натаскают выживать в условиях, где любая ошибка ведет к разгерметизации. Со временем штат расширится до 40 человек, но требования к "корочкам" и здоровью останутся запредельными.

"Луна не прощает беспечности. Гравитация там в шесть раз слабее земной, но риски в сто раз выше. Создание автономной системы жизнеобеспечения на глубине или в космосе требует филигранной точности — малейший сбой в вентиляции или очистке воды превращает базу в ловушку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему туристам пока рано паковать чемоданы

Обывателям лунные пейзажи светят только в очень отдаленном будущем. Космический туризм разбивается о суровую физику. Главная проблема — радиация. На Луне нет магнитного щита, как у Земли, поэтому за пределами жилых модулей человек получает ударную дозу излучения. Чтобы возить туда людей "без скафандров", инженерам придется изобрести принципиально новую защиту — от мощных композитов до электромагнитных экранов.

Параметр Реальность Первый десант 4-12 ученых и инженеров Лимит расширения До 40 человек в долгосроке Главная угроза Радиация и отсутствие атмосферы Цель проекта Наука и база для прыжка к Марсу

Привычный быт на Луне — это утопия текущего века. Нужно не просто завезти консервы, а создать замкнутую экосистему, которая сама перерабатывает отходы и генерирует кислород. Пока такие технологии буксуют даже на Земле. Любая попытка развести огонь или запустить сложное производство на спутнике наталкивается на аномальное поведение материалов в вакууме.

"Безопасность объекта на Луне — это не только защита от метеоритов. Мы уже знаем, что пламя в условиях низкой гравитации ведет себя непредсказуемо, игнорируя стандартные системы тушения. Нам нужны госты, написанные кровью лунных испытаний, прежде чем туда ступит нога первого туриста", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

От научного форпоста к колонии

Если проект перерастет стадию научной лаборатории, Луна может стать полноценной колонией. Александр Киселев уверен: в будущем там появятся специалисты широкого профиля — от юристов до психологов. Но это случится лишь тогда, когда освоение космоса перестанет быть подвигом и превратится в рутину, сравнимую с работой в суровых арктических регионах. Пока же приоритет — закрепиться на поверхности и не дать базе "заглохнуть".

"Астрофизика — это лишь вершина айсберга. Основная работа на Луне будет черновой: бурение, сварка в вакууме, обслуживание реакторов. Состав миссии диктует железная необходимость, а не туристический интерес. Нужны те, кто может починить станцию гаечным ключом и смекалкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о лунной базе

Зачем России и США объединяться на Луне?

Стоимость Лунной программы превышает бюджеты отдельных стран. Совместная работа позволяет делить расходы и использовать уникальные технологии: российские ракетные двигатели и американский опыт глубокого космоса.

Смогу ли я купить билет на Луну через 10 лет?

Маловероятно. В ближайшее десятилетие миссии будут исключительно государственными и научными. Коммерческий сектор пока не готов обеспечить безопасность гражданских лиц вне земной орбиты.

Что едят обитатели лунных баз?

На первых этапах — сублимированные продукты с Земли. В перспективе планируется создание гидропонных ферм для выращивания свежих овощей, что важно для психологического комфорта экипажа.

Как люди будут защищаться от лунной пыли?

Реголит (лунная пыль) очень абразивен и опасен для легких. Базы будут оснащены многоступенчатыми шлюзами и электростатическими фильтрами, чтобы не допустить попадания пыли в жилую зону.

