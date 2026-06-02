Северный Ледовитый океан скоро может опустеть: какой жизненно важный ресурс исчезает прямо на глазах

Арктические льды тают, и океан реагирует на этот процесс крайне непредсказуемо. Исследовательские группы из нескольких стран проанализировали данные за два десятилетия и пришли к неутешительным выводам относительно состава вод Северного Ледовитого океана.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тающий лёд в Северном Ледовитом океане

Таяние льдов против азотного цикла

С 2009 года концентрация нитратов в проливе Фрам начала методично падать. Стандартная модель обещала обратное: больше солнечного света в свободной от льда воде — больше фитопланктона. Реальность оказалась жестче. Отступление льда открыло мелководные участки океана для активного ультрафиолета, что превращает нитраты в газообразный азот. Полезные вещества просто улетучиваются из жидкой среды.

"Механизм химической денитрификации на мелководье — это серьезный вызов для баланса всей морской среды. Когда азот переходит в газообразную фазу при прямом облучении, экосистема теряет базовое удобрение", — [пояснил] климатолог Максим Орлов.

Угроза для морской пищевой цепи

Фитопланктон — фундамент арктического меню. Без него рухнет вся структура: пострадают мелкие ракообразные, затем рыба, морские птицы и млекопитающие. Нехватка нитратов бьет по пищевой пирамиде снизу. Мы наблюдаем симптомы, схожие с процессами, которые происходят при формировании ранних экосистем, когда среда остается нестабильной.

Показатель Изменение Уровень нитратов Стабильное снижение (с 2009 года) Ледяной покров Ускоренное таяние

"Дефицит первичной продукции — это не просто пустые сети рыболовов. Это биологическая голодовка для всей северной биоты, где адаптация происходит слишком медленно", — [отметил] биолог Андрей Ворошилов.

Климатический эффект: океан как плохой поглотитель

Фитопланктон не только дает корм, но и активно «ест» углекислый газ. Сокращение объема морских водорослей снижает эффективность океана как природного фильтра. Это создает петлю обратной связи: потепление растапливает лед, процесс разрушает фитопланктон, углерод остается в атмосфере и ещё больше нагревает планету. Ситуация напоминает сбои в ритмах Солнца, которые заставляют пересматривать устоявшиеся климатические модели.

"Мы наблюдаем, как нарушается баланс газообмена между атмосферой и океаном, что ускоряет глобальные температурные тренды", — [сообщил] эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о таянии Арктики

Почему льды тают быстрее, чем предсказывали модели?

Модели часто игнорируют локальные химические реакции на мелководье, фокусируясь только на температуре воздуха и отражательной способности поверхности льда.

Можно ли искусственно увеличить количество нитратов?

Технически это нереализуемо в масштабах океана, подобные попытки вмешательства могут вызвать непредсказуемый «цветовой» взрыв других, вредных видов водорослей.

Станут ли промысловые рыбы уходить из Арктики?

Да, из-за разрушения пищевых цепочек виды вынуждены мигрировать в более холодные и богатые пищей районы, что меняет карту рыбного промысла.

Как это влияет на жителей северных территорий?

Прямое влияние заключается в изменении доступности биоресурсов, на которых держится традиционное рыболовство и локальная экономика.

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