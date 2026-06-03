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Мозг буквально выгорает изнутри: нейробиологи нашли способ остановить разрушение клеток через нос

Наука

Старение мозга — это не просто появление морщин на извилинах, а вялотекущий пожар, который нейробиологи называют хроническим воспалением. Этот процесс медленно выжигает гиппокамп, лишая нас памяти и способности соображать. Однако исследователи нашли способ "залить" этот пожар через нос: экспериментальная терапия внеклеточными везикулами показала впечатляющие результаты в Journal of Extracellular Vesicles (JEV), возвращая старым лабораторным мышам когнитивную бодрость.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Микроскопические курьеры против старения

Эксперимент строится на использовании внеклеточных везикул — крошечных пузырьков, которые клетки используют для пересылки "писем" друг другу. В данном случае их получили из человеческих нейральных стволовых клеток.

Никакой магии и гомеопатии: это чистая биохимия. Везикулы содержат молекулы, способные подавлять окислительный стресс и менять работоспособность мозга на генетическом уровне.

"Везикулы — это не лекарство в привычном смысле, а транспортная система. Они обходят гематоэнцефалический барьер при назальном введении, что критически важно для доставки активных веществ напрямую к нейронам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Методика исключает сложные операции и вживление чипов в мозг. Достаточно двух доз препарата, введенных интраназально, чтобы запустить каскад восстановительных реакций. Это гораздо менее травматично, чем нейроимпланты, над которыми сейчас активно работают технологические гиганты.

Перепрограммирование клеточного мусора

Главной мишенью терапии стала микроглия — иммунные клетки мозга, которые с возрастом начинают "сходить с ума" и атаковать собственные ткани вместо защиты.

Внеклеточные везикулы перенастраивают эти клетки. Анализ микроРНК показал, что терапия буквально затыкает гены, отвечающие за воспаление, и дает зеленый свет генам, отвечающим за энергообмен.

Параметр Результат после терапии
Уровень воспаления в гиппокампе Снижение маркеров на 40-60%
Активность микроглии Переход в защитный режим
Когнитивные способности Улучшение памяти и обучаемости

"Любые изменения в работе клеток мозга требуют системного подхода. Мы видим, как технологии перепрограммирования клеток приходят из гематологии в нейробиологию. Это серьезный шаг к лечению деменций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Цифры и факты: что изменилось в мозге

Воспаление — это не просто абстрактный термин. Это избыточная выработка цитокинов, которая ведет к гибели связей между нейронами. У мышей, получивших дозу везикул, зафиксировали масштабную перестройку молекулярных путей.

Оказалось, что даже пассивное воздействие на психику, например, через виртуальную реальность, не дает такого глубокого биологического эффекта, как прямая модуляция микроРНК.

"Важно понимать: это не молодильное яблоко. Это попытка остановить деградацию. Мозг крайне чувствителен к уровню образования и стимуляции, но при биологическом износе нужны более жесткие инструменты интервенции", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Исследование подтверждает, что избыточное информационное загрязнение и стресс только подстегивают процессы воспаления, а новые биопрепараты могут стать щитом для нервной системы. Несмотря на корреляцию между образованием и риском заболеваний мозга, биологический фундамент остается первичным.

Ответы на популярные вопросы о здоровье мозга

Заменят ли везикулы обычные лекарства от Альцгеймера?

Пока нет. Исследование проведено на животных. До внедрения в клинику пройдут годы испытаний на безопасность и эффективность для людей.

Можно ли уже сейчас купить такие препараты в аптеке?

Нет. Все существующие "улучшатели мозга" либо имеют сомнительную доказательную базу, либо относятся к другой группе препаратов. Везикулярная терапия — это передовой край науки.

Поможет ли это при инсульте?

Потенциально — да, так как механизмы воспаления и защиты клеток при инсульте и старении во многом пересекаются. Но требуются отдельные протоколы.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, врач-онколог Владимир Капустин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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