Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под давлением обвинений: как требования Мизулиной заставили Собчак дать жёсткий ответ
Всего 7 дней между покосами — и сорняки сдаются: метод для ленивых огородников
Вам тут рады, но есть нюанс: почему россияне на Мальдивах стали объектом преступных преследований
Отдых в России уже не тот: как новые ГОСТы заставляют бизнес экстренно перестраивать сервис
Автомобильный пластик: как вернуть салону идеальное состояние без вложений
Колючий слизень из СССР: почему этот морепродукт теперь стоит целое состояние
Оскар вместо блокбастеров: почему Николас Кейдж не жалеет об отказе от "Тупого и ещё тупее" и роли в "Человеке-пауке"
Спонтанные синяки и хрупкие кости: этот незаметный дефицит разрушает внутренние системы организма
Привычный уход перестал работать после 35 лет: какие изменения провоцируют старение кожи

Сигнал подаёт само небо: как геофизики РАН оценивают риски для инфраструктуры по северному сиянию

Наука

Северное сияние — это не только повод для красивых фотографий. Ученые нашли способ использовать его как природный детектор, предупреждающий об угрозе сбоев в энергосистемах и на железнодорожных путях. Разбираемся, как работают эти "небесные часы" и при чем здесь подстанция "Выходной".

Полярное сияние над землей
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Полярное сияние над землей

Свет как индикатор опасности

Геофизики разработали метод оценки рисков на основе характера свечения арктического неба. Его задача — предсказывать появление опасных токов, способных вывести из строя линии электропередачи или автоматику на железных дорогах. Для этого эксперты Геофизического центра РАН и Уфимского университета науки и технологий сравнили данные о сияниях с показателями инфраструктуры. По сути, любая нестабильность в атмосфере здесь работает как датчик, аналогичный тем, что используются при анализе магнитной активности Солнца.

"Яркие вихри или спирали на небе — это прямой сигнал для автоматики Севера о возможном росте геомагнитных токов. В такие моменты сети находятся под серьезной нагрузкой, требующей повышенного внимания диспетчеров", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Десятилетие наблюдений: выводы ученых

В основу исследования легли данные обсерватории "Ловозеро" и подстанции "Выходной", входящей в систему "Северного транзита". Анализ почти 100 тысяч записей за 13 лет показал прямую закономерность. Спокойное сияние почти не влияет на аппаратуру, тогда как "энергичные" структуры на небе совпадают с пиковыми нагрузками на провода. Такой мониторинг дополняет технологические прогнозы состояния планеты, помогая избегать аварий.

"Этот метод не заменит штатную аппаратуру, однако он крайне полезен для труднодоступных объектов. Это дополнительный аналитический инструмент, который экономит ресурсы на экстренные выезды ремонтных бригад", — отметил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Тип сияния Риск для аппаратуры
Размытое свечение Минимальный
Вихревые и спиралевидные структуры Повышенный

Технология имеет объективные ограничения из-за погодных условий и ограниченного светового периода в Арктике. Несмотря на это, метод открывает перспективы для дистанционного контроля опасных производственных объектов, где любое вмешательство человека сопряжено с логистическими сложностями.

"Для тех же железных дорог на Крайнем Севере точность понимания геомагнитной обстановки означает предотвращение реальных сбоев автоматики. Физика здесь работает как точный сканер проблем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о прогнозировании сбоев

Может ли сияние полностью заменить датчики?

Нет, метод лишь вспомогательный. Он дает данные там, где установка сложной аппаратуры затруднена.

Какие объекты больше всего подвержены риску?

Это ЛЭП, трубопроводные сети и системы железнодорожной автоматики, чувствительные к наведенным токам.

Влияет ли туман или облачность на прогноз?

Да, погодные условия напрямую затрудняют или исключают визуальное наблюдение, что ограничивает эффективность подхода.

Насколько надежны такие прогнозы?

Данные опираются на огромный архив из 100 тысяч наблюдений, что обеспечивает высокую статистическую достоверность.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Авто
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Автомобильный пластик: как вернуть салону идеальное состояние без вложений
Оскар вместо блокбастеров: почему Николас Кейдж не жалеет об отказе от "Тупого и ещё тупее" и роли в "Человеке-пауке"
Спонтанные синяки и хрупкие кости: этот незаметный дефицит разрушает внутренние системы организма
Привычный уход перестал работать после 35 лет: какие изменения провоцируют старение кожи
Цветочный принт и каблуки с кедами: сколько стоил свадебный наряд актрисы из "Папиных дочек"
Получили письмо счастья без фото? Вот почему его нужно игнорировать до проверки
Климат России диктует свои правила: возвращение природной палитры изменило рынок дизайна
Сигнал подаёт само небо: как геофизики РАН оценивают риски для инфраструктуры по северному сиянию
RAV4 за 3,7 млн: вы зря переплачиваете, китайский брат оказался надежнее
Математика не сходится: почему Сидни Суини обвинили во лжи после прогулки по Таймс-сквер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.