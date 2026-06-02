Сигнал подаёт само небо: как геофизики РАН оценивают риски для инфраструктуры по северному сиянию

Северное сияние — это не только повод для красивых фотографий. Ученые нашли способ использовать его как природный детектор, предупреждающий об угрозе сбоев в энергосистемах и на железнодорожных путях. Разбираемся, как работают эти "небесные часы" и при чем здесь подстанция "Выходной".

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain Полярное сияние над землей

Свет как индикатор опасности

Геофизики разработали метод оценки рисков на основе характера свечения арктического неба. Его задача — предсказывать появление опасных токов, способных вывести из строя линии электропередачи или автоматику на железных дорогах. Для этого эксперты Геофизического центра РАН и Уфимского университета науки и технологий сравнили данные о сияниях с показателями инфраструктуры. По сути, любая нестабильность в атмосфере здесь работает как датчик, аналогичный тем, что используются при анализе магнитной активности Солнца.

"Яркие вихри или спирали на небе — это прямой сигнал для автоматики Севера о возможном росте геомагнитных токов. В такие моменты сети находятся под серьезной нагрузкой, требующей повышенного внимания диспетчеров", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Десятилетие наблюдений: выводы ученых

В основу исследования легли данные обсерватории "Ловозеро" и подстанции "Выходной", входящей в систему "Северного транзита". Анализ почти 100 тысяч записей за 13 лет показал прямую закономерность. Спокойное сияние почти не влияет на аппаратуру, тогда как "энергичные" структуры на небе совпадают с пиковыми нагрузками на провода. Такой мониторинг дополняет технологические прогнозы состояния планеты, помогая избегать аварий.

"Этот метод не заменит штатную аппаратуру, однако он крайне полезен для труднодоступных объектов. Это дополнительный аналитический инструмент, который экономит ресурсы на экстренные выезды ремонтных бригад", — отметил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Тип сияния Риск для аппаратуры Размытое свечение Минимальный Вихревые и спиралевидные структуры Повышенный

Технология имеет объективные ограничения из-за погодных условий и ограниченного светового периода в Арктике. Несмотря на это, метод открывает перспективы для дистанционного контроля опасных производственных объектов, где любое вмешательство человека сопряжено с логистическими сложностями.

"Для тех же железных дорог на Крайнем Севере точность понимания геомагнитной обстановки означает предотвращение реальных сбоев автоматики. Физика здесь работает как точный сканер проблем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о прогнозировании сбоев

Может ли сияние полностью заменить датчики?

Нет, метод лишь вспомогательный. Он дает данные там, где установка сложной аппаратуры затруднена.

Какие объекты больше всего подвержены риску?

Это ЛЭП, трубопроводные сети и системы железнодорожной автоматики, чувствительные к наведенным токам.

Влияет ли туман или облачность на прогноз?

Да, погодные условия напрямую затрудняют или исключают визуальное наблюдение, что ограничивает эффективность подхода.

Насколько надежны такие прогнозы?

Данные опираются на огромный архив из 100 тысяч наблюдений, что обеспечивает высокую статистическую достоверность.

