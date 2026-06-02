Космос больше не молчит: столкновения черных дыр раскрыли новую реальность

Вселенная больше не молчит. Астрономы вскрыли настоящий "черный ящик" космоса, обнаружив сотни столкновений черных дыр там, где раньше видели лишь пустоту. Это не просто рядовой отчет — это официальное признание того, что наши представления о жизни и смерти звезд трещат по швам. Пространство-время вибрирует от ударов монстров, чья масса заставляет законы физики умолять о пощаде.
Представьте, что вы кинули кирпич в идеально ровное озеро. Расходящиеся круги — это и есть гравитационные волны, только "кирпич" весит как тридцать Солнц, а вместо воды — сама ткань мироздания. Альберт Эйнштейн предсказал это еще в 1915 году, но сам же махнул рукой: мол, создать приборы для такой ловли человечество не сможет никогда. Ошибся. Сегодня детекторы LIGO, Virgo и KAGRA "слышат" космические катастрофы по 3-4 раза в неделю.
"Обнаружение такого количества сигналов — это переход от изучения единичных аномалий к полноценной статистик", — констатировал в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Новый каталог GWTC-5.0 — это настоящий джекпот. В него добавили 161 новый сигнал, зафиксированный с апреля 2024 года по январь 2025-го. Теперь в нашей "картотеке" уже 390 слияний. Ученые уверены: то, что нашли, похоже на открытие затерянной цивилизации. Ученые стали понимать, как ведут себя древние галактики и их темные обитатели.
Физики обнаружили нечто пугающее: черные дыры умеют "спариваться" повторно. Сигналы GW241011 и GW241110 доказали, что в космосе существуют объекты "второго поколения". Это значит, что сначала слились две обычные черные дыры, создали одну большую, а потом эта "дочка" пошла на новый таран. Такое поведение ломает классическую схему, где черная дыра — это просто труп массивной звезды.
|Параметр
|Значение события GW240615
|Массы объектов
|26 и 30 масс Солнца
|Дистанция
|3 миллиарда световых лет
|Точность локации
|6 квадратных градусов
Когда такие гиганты сталкиваются, они превращаются в "стандартные свечи". Зная точное расстояние до места аварии, астрофизики вычисляют постоянную Хаббла — скорость, с которой Вселенная разлетается в разные стороны. Если мы поймем этот ритм, мы поймем, ждет ли нас вечное расширение или схлопывание в точку, как предсказывает теория циклов цивилизаций.
"Работа гравитационных детекторов требует ювелирной точности. Малейшая вибрация почвы способна сбить настройки, поэтому фиксация сигналов на таких расстояниях — это триумф инженерной мысли", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Событие GW250114 стало "звездным часом" для покойного Стивена Хокинга. Его теорема о площади гласит: поверхность черной дыры не может уменьшаться. Сигнал от двух дыр (34 и 32 массы Солнца) подтвердил — после слияния площадь "горизонта событий" выросла. Дыра звенела как колокол, выбрасывая энергию в виде волн, но при этом становилась холоднее. Парадокс? Нет, чистая термодинамика.
Исследователи из LIGO-Kagra-VIRGO подчеркивают: мы только в начале пути. В 2028 году начнется пятый этап наблюдений, который позволит заглядывать еще дальше в прошлое. Возможно, там мы найдем следы энергетических процессов, которые питали мироздание в первые секунды его существования.
"Представьте две частицы в сложном танце. Масштабы черных дыр огромны, но законы их взаимодействия во многом напоминают то, что мы изучаем в микромире. Это единство физики на всех уровнях", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.
Нет. События, которые фиксируют датчики, происходят на расстоянии миллионов и миллиардов световых лет. Гравитационная волна доходит до нас настолько слабой, что она смещает зеркала детекторов на расстояние меньше диаметра атомного ядра.
Это объект, который возник не в результате коллапса одной звезды, а при столкновении двух уже существующих черных дыр. У таких дыр обычно более высокая скорость вращения.
Черные дыры не излучают свет, поэтому обычные телескопы их не видят. Гравитационные волны — это колебания самой метрики пространства, поэтому ученые используют термин "услышать", преобразуя эти частоты в звуковой диапазон.
Это закон, согласно которому общая площадь поверхности горизонта событий черной дыры никогда не может уменьшаться со временем, что аналогично закону роста энтропии в термодинамике.
