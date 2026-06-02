Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медовый месяц без промедления: куда решила отправиться звезда "Папиных дочек" сразу же после свадьбы
Собственники лишились прав на гектары: судебные решения привели к масштабной перепродаже активов
Привычный фрукт стал объектом внимания онкологов: компоненты состава подавляют активность опасных клеток
Слива не сбросит ни одной завязи: чем подкормить дерево перед созреванием плодов
Глобальные элиты ведут Европу к новому кризису: Украина стала только видимой частью схемы
Космос больше не молчит: столкновения черных дыр раскрыли новую реальность
Как сделать идеальное мороженое дома: всего 3 компонента и никакой ледяной крошки
Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников
Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы

Пляжи Черного моря оказались на грани спасения: ученые нашли живой ответ техногенной угрозе

Наука

Представьте, что вы случайно уронили бутерброд жирной стороной на ковер. Неприятно, но поправимо. А теперь масштабируйте это до мазутного пятна на пляже Черного моря. Механическая чистка — это как попытка собрать пролитый чай руками: крупные лужи уберете, а въевшуюся грязь — нет. Но студент РТУ МИРЭА Кирилл Береснев нашел тех, кто готов доесть за нами этот токсичный "ужин". Он выделил две культуры бактерий, которые буквально питаются нефтью, превращая экологическую катастрофу в плотный обед.

Мазут в Черном море
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=QIur6-XvD-A
Мазут в Черном море

Микробы-нефтееды: кто они?

Знакомьтесь с новыми героями экологического фронта: Sphingopyxis terrae и Rhodococcus erythropolis. Это не просто куски протоплазмы, а биологические заводы по переработке углеводородов. Генетический анализ подтвердил их статус деструкторов. В лаборатории эти ребята показали отличный аппетит: они не просто выжили в среде с нефтью, а использовали её как основной источник энергии. Это как если бы человек вместо стейка начал жевать бензин и при этом чувствовал себя великолепно.

"Такие микроорганизмы — это природная спецназ-группа. Выделенные из реальной загрязненной почвы, они уже имеют 'иммунитет' к местным токсинам и не погибнут при первом же похолодании или скачке солености воды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему это спасет побережье

Главная проблема разливов в том, что мазут — парень приставучий. Он забивается между песчинками, липнет к камням и душит все живое, перекрывая кислород. Если крупные пятна можно собрать техникой, то микрочастицы остаются в экосистеме годами. Бактерии решают проблему "ювелирно": они добираются туда, куда не пролезет ни один экскаватор. Особенно крут Rhodococcus erythropolis — он умеет "рубить" длинные углеводородные цепи даже в соленой воде, что делает его идеальным кандидатом для морских курортов.

Метод очистки Результат
Механический сбор Удаляет 80-90% видимого загрязнения
Биологическая очистка Разлагает нефть на микроуровне до безопасных веществ

Эти микроскопические помощники — не просто научное любопытство. Представьте баллончик или сухой порошок, который распыляют над испачканным пляжем. Через время бактерии просто "съедают" проблему. Мы не изобретаем велосипед, а подсматриваем за логикой природы. Как и геном северных долгожителей дает ключи к биологическим процессам, так и черноморские бактерии открывают путь к чистой воде без химии.

"Любое загрязнение — это удар по цепям питания. Если мы не уберем мазут из песка, он попадет в планктон, затем в рыбу и далее по списку. Использование аборигенных бактерий минимизирует риски биологического вторжения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

От полевой экспедиции к "умным" препаратам

Образцы грунта собирали участники "Команды Арктики". Несмотря на северное название, ребята отлично поработали на Юге. Это тот случай, когда студенческая практика превращается в реальный технологический задел. В будущем на основе этих штаммов можно штамповать биопрепараты для МЧС и экологических служб. Это дешевле, чем гнать караван спецтехники, и эффективнее, чем ждать, пока море "само очистится".

Важно понимать: это не магия. Это биоремедиация. Мы берем природный инструмент и усиливаем его. Подобно тому как старая деталь спасает телескоп, так и простые одноклеточные организмы решают задачи, с которыми не справляются современные машины. Процесс идет постепенно, зато без побочных эффектов для птиц и растений.

Где еще пригодятся бактерии-чистильщики

Не только пляжи страдают от ГСМ. Склады топлива, старые машинные дворы, обочины дорог — везде, где земля пропиталась отработкой или соляркой, нужны такие "пожиратели". Традиционные методы очистки почвы часто убивают в ней всё живое. Бактерии же действуют как терапевты: удаляют опухоль-загрязнение, оставляя пациента-экосистему жизнеспособным. Это чистая выгода: и природу спасли, и на утилизации опасного грунта сэкономили.

"В условиях промышленного загрязнения важно не просто 'закопать' проблему, а нейтрализовать её. Биопрепараты на основе местных видов — самый безопасный путь для рекультивации земель", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о биологической очистке

Безопасны ли эти бактерии для людей?

Да, эти виды относятся к естественной микрофлоре почвы и не являются патогенами. Они специализируются на углеводородах, а не на живых тканях.

Сколько времени занимает очистка?

Это не мгновенный процесс. В зависимости от концентрации нефти и температуры, полное разложение может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Что происходит с бактериями, когда нефть заканчивается?

Когда кормовая база (загрязнение) исчезает, численность популяции бактерий резко падает до естественного фонового уровня. Они просто становятся частью обычного почвенного сообщества.

Можно ли их использовать зимой?

Активность бактерий напрямую зависит от температуры. В холодное время процесс замедляется, поэтому биоремедиацию эффективнее проводить в теплый сезон.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Мир. Новости мира
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Последние материалы
Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников
Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы
Трудовая книжка превратится в сувенир: эти профессии заменит ИИ уже через 5 лет
Конец эпохи безнаказанности в школах: педагогам выдали инструмент жесткой зачистки кабинетов
Семейные снимки с бывшим: почему Елена Товстик вызвала гнев подписчиков в День защиты детей
Мертвецы снова в строю: китайский завод начал клонировать легендарные авто из чистого металла
Ненужных людей выставляют за дверь: российский бизнес массово избавляется от целого слоя штата
Хватит бегать за каждой печатью: радикальные поправки в выдаче медицинских справок готовят к запуску
Богиня вышла из пены и пыли: строительный мусор на испанском берегу обернулся мировой сенсацией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.