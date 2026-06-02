Археологическая находка в Египте потрясла мир: погребальный ритуал скрывал унизительную деталь

Наука » Экология » Человек

В Египте нашли мумию возрастом 1600 лет с неожиданным "сюрпризом" в брюшной полости. Речь не о золоте или амулетах. Внутри бальзамированных останков обнаружили свернутый фрагмент "Илиады" Гомера. Древние обрывки текста использовали как обычную набивку, чтобы придать телу форму после высушивания.

Мумия
Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мумия

Гомер в роли упаковочного материала

Археологи привыкли находить в Египте папирусы, но этот случай бьет по академическим ожиданиям. Текст "Илиады" в римскую эпоху не был музейным экспонатом. Это был расходный материал. Фрагмент поэмы про разрушение Трои стал "начинкой" мумии, так как на тот момент обрывки свитков не ценились выше лоскутов старой ткани.

"Находка говорит о тотальном проникновении классики в быт. Текст Гомера был настолько распространен, что он стал бросовым ресурсом для ритуальных процедур", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Троянский миф как основа римской политики

Римляне обожали легенду, где беглец Эней спасает отца и домашних богов из горящей Трои. Для империи эта история была не сказкой, а фундаментом идентичности. Императоры строили театры в местах, якобы связанных с эпосом, превращая развалины в декорации для масштабных представлений.

Элемент мифа Роль в Риме
Гомеровский эпос Общая образовательная база для элит
Археология Трои Политический инструмент и туристический актив

Житель Оксиринха или сенатор в Риме одинаково хорошо знали цитаты Гомера. Это создавало единую "прошивку" сознания по всей империи. Троянская история была инструментом контроля, где прошлое постоянно переписывалось ради нужд текущей власти.

Сам текст жил материально: свитки копировали, использовали в школах, а затем — как в случае с египетской мумией — отправляли на свалку истории, где их находили бальзамировщики.

"Работа с папирусом как с вторсырьем — норма для того времени. Бумага не была сакральной, она была удобным носителем информации, который легко заменить", — предположил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Почему фрагмент оказался именно внутри мумии?

Скорее всего, это был бросовый материал. Бальзамировщики использовали доступную ветошь и старые папирусы для формирования объема тела после удаления внутренних органов.

Был ли Гомер священным текстом?

Для античности это был базовый образовательный стандарт. Его знали все, кто получил среднее образование, поэтому обрывков свитков было в избытке.

Что это говорит о Римской империи?

Империя строила свою культуру на базе греческих мифов, навязывая их как единую систему координат для всех провинций, включая Египет.

Где можно увидеть эту находку?

Фрагмент изучают специалисты Тюбингенского университета. Данные о находках публикуются в рамках текущих археологических отчетов по региону.

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, археолог Павел Синицын
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
