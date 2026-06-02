Дорогой гаджет превратился в пустышку: владельцев популярных смартфонов лишили доступа к скоростям

Представьте, что вы купили самый дорогущий и навороченный спортивный болид, но на первом же повороте понимаете: двигатель ограничен электроникой. Он не выдаст заявленную мощность, пока "главный конструктор" из Купертино не разрешит. Именно так сейчас выглядит ситуация с 5G на iPhone в России. Смартфон есть, сеть есть, а нормальной скорости — нет.
Apple не просто продает "железо". Корпорация контролирует каждый чих системы. Поддержка 5G в iPhone активируется не автоматически, а через специфический профиль оператора. Купертиновцы требуют проверки качества сети: им нужны идеальные показатели, стабильность и отсутствие "дыр" в покрытии.
Раньше наши операторы без проблем проходили эти тесты. Они соответствовали жестким стандартам. Сейчас ситуация изменилась. Санкционный режим заморозил диалог. Apple больше не сертифицирует российскую инфраструктуру. Это превращает ваш дорогой смартфон в устройство с технологиями вчерашнего дня.
"Это чистой воды диктат разработчика. Смартфон технически исправен, но ПО искусственно обрезает возможности модема. Пока не будет официального партнерства и сертификации частотного спектра российскими регуляторами, 5G останется для iPhone заблокированным", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Технические требования Apple — это не только про качество связи. Это рычаг давления. Операторы связи вынуждены играть по правилам, где последнее слово за производителем устройства. Если компания решила, что сертификации не будет — никакие настройки пользователя не помогут.
"Масштабировать доступ к сети в обход производителя невозможно. Мы имеем дело с закрытой проприетарной системой. Любые попытки джейлбрейка или изменения прошивки — это риск для безопасности данных, чего ни один вменяемый пользователь делать не станет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
|Источник проблемы
|Причина отсутствия 5G
|Инфраструктура связи
|Требует сертификации Apple
|Программное обеспечение
|Блокировка на уровне прошивки
Позиция компании остается неизменной. Никаких исключений для рынков, где прекращена поддержка партнерских программ. В итоге пользователи в России остаются с оборудованием, главная фишка которого просто выключена.
"Система управления сетями у них устроена как конвейер. Если звено выпало из цепочки проверки, работа останавливается. Сейчас российские операторы — это выпавшее звено для купертиновской нейросети контроля качества", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по электроснабжению и сетям Сергей Мартынов.
Нет. Это закрытый программный код, привязанный к конкретному оператору и региону сим-карты.
Только в случае возобновления полноценного сотрудничества корпорации с локальными операторами.
