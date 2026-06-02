Дорогой гаджет превратился в пустышку: владельцев популярных смартфонов лишили доступа к скоростям

Представьте, что вы купили самый дорогущий и навороченный спортивный болид, но на первом же повороте понимаете: двигатель ограничен электроникой. Он не выдаст заявленную мощность, пока "главный конструктор" из Купертино не разрешит. Именно так сейчас выглядит ситуация с 5G на iPhone в России. Смартфон есть, сеть есть, а нормальной скорости — нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ iPhone 17 Pro

Заложники программной блокировки

Apple не просто продает "железо". Корпорация контролирует каждый чих системы. Поддержка 5G в iPhone активируется не автоматически, а через специфический профиль оператора. Купертиновцы требуют проверки качества сети: им нужны идеальные показатели, стабильность и отсутствие "дыр" в покрытии.

Раньше наши операторы без проблем проходили эти тесты. Они соответствовали жестким стандартам. Сейчас ситуация изменилась. Санкционный режим заморозил диалог. Apple больше не сертифицирует российскую инфраструктуру. Это превращает ваш дорогой смартфон в устройство с технологиями вчерашнего дня.

"Это чистой воды диктат разработчика. Смартфон технически исправен, но ПО искусственно обрезает возможности модема. Пока не будет официального партнерства и сертификации частотного спектра российскими регуляторами, 5G останется для iPhone заблокированным", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Кто держит ключ от пятого поколения

Технические требования Apple — это не только про качество связи. Это рычаг давления. Операторы связи вынуждены играть по правилам, где последнее слово за производителем устройства. Если компания решила, что сертификации не будет — никакие настройки пользователя не помогут.

"Масштабировать доступ к сети в обход производителя невозможно. Мы имеем дело с закрытой проприетарной системой. Любые попытки джейлбрейка или изменения прошивки — это риск для безопасности данных, чего ни один вменяемый пользователь делать не станет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Источник проблемы Причина отсутствия 5G Инфраструктура связи Требует сертификации Apple Программное обеспечение Блокировка на уровне прошивки

Позиция компании остается неизменной. Никаких исключений для рынков, где прекращена поддержка партнерских программ. В итоге пользователи в России остаются с оборудованием, главная фишка которого просто выключена.

"Система управления сетями у них устроена как конвейер. Если звено выпало из цепочки проверки, работа останавливается. Сейчас российские операторы — это выпавшее звено для купертиновской нейросети контроля качества", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по электроснабжению и сетям Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о связи

Можно ли разблокировать 5G самостоятельно?

Нет. Это закрытый программный код, привязанный к конкретному оператору и региону сим-карты.

Вернется ли поддержка 5G на iPhone?

Только в случае возобновления полноценного сотрудничества корпорации с локальными операторами.

