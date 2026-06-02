Синтетическая жизнь: азиатские инженеры переписывают правила

Представьте, что вы решили собрать работающий смартфон, имея на руках только песок, немного нефти и катушку медной проволоки. Сложно? Азиатские ученые замахнулись на кое-что покруче. Шесть стран региона официально объявили войну биологическому хаосу и начали десятилетний марафон по сборке живой клетки из абсолютно неживых "запчастей" — молекул ДНК, белков и жиров.

Биоконструктор для взрослых

Проект SynCell Asia — это не просто лабораторные посиделки. Это первая в истории региона попытка скоординировать усилия более 100 светил науки из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и Малайзии. 26 мая в Nature Biotechnology они опубликовали дорожную карту, которая фактически является инструкцией по "оживлению" материи. Собрать одноклеточный организм с нуля — это как собрать пазл из миллиарда деталей, которые постоянно норовят разлететься.

"Если взломать код самой жизни, то можно понять как заставить фосфолипиды и белки работать в команде. Это даст возможность пересчитать фундаментальные законы природы на языке инженерии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Зачем это нужно? Во-первых, чтобы наконец ответить на вопрос "что есть жизнь" без философской тягомотины, а чисто по-инженерному. Во-вторых, такие клетки станут идеальными биороботами. Их можно будет программировать на производство лекарств внутри человеческого организма или на очистку воды от токсинов. Это фундаментальный сдвиг в биотехнологиях, сопоставимый с изменением структуры патогенов, которое изучают вирусологи.

Стратегия "Центральной фабрики"

Азиатская инициатива отличается от западных аналогов своим подходом. Вместо того чтобы каждый копался в своей песочнице, ученые внедрили модель "центральная фабрика плюс распределенные станции". Основой станет Шэньчжэньский институт передовых институтов, который будет поставлять стандартизированные "шасси" синтетических клеток и реагенты в другие лаборатории. Это превращает научный поиск в четкий промышленный цикл.

Проблема Решение по SynCell Asia Сложность прогнозов Гибрид "белых" (физика) и "черных" (ИИ) моделей данных Разрозненность данных Единый DBTL-цикл (дизайн-сборка-тест-обучение)

Для предсказания поведения этих "франкенштейнов" микромира планируется использовать машинное обучение. Ученые собирают колоссальные объемы данных на уровне одиночных клеток — геномы, протеомы и транскриптомы препарируются автоматизированными платформами. Это поможет создать "цифрового двойника" клетки, что гораздо сложнее, чем просто изучать геометрию природных объектов в дикой среде.

Два шага к искусственной жизни

Дорожная карта разбита на две пятилетки. Первая фаза — ProtoCell. Ее цель за пять лет создать стабильный жировой "пузырек" с геномом минимум из 200 генов. На этом этапе клетка должна научиться синтезировать ключевые вещества самостоятельно. Это пока не полноценная жизнь, но уже очень бодрый зомби-микроб.

"Создание сложной системы из неживых компонентов требует ювелирной точности. Любая ошибка в метаболических цепочках приведет к тому, что система просто сгниет, не успев начать работать", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Вторая стадия — AutoCell — рассчитана на 6-10-й годы проекта. Тут планку задирают до небес: клетка должна начать сама восстанавливать свои рибосомы и делиться минимум 10 раз подряд. Если эксперимент удастся, мы получим первую в мире синтетическую популяцию, способную к эволюции.

Ответы на популярные вопросы о создании жизни из пробирки

Может ли синтетическая клетка "сбежать" из лаборатории и заразить мир?

Ученые создают эти системы на базе специфических реагентов, которых нет в дикой природе. Без "подпитки" из лаборатории синтетическая клетка мгновенно погибнет, так как ее метаболизм жестко привязан к искусственной среде.

Чем это отличается от клонирования или ГМО?

ГМО — это редактирование готового организма. Клонирование — копирование. Создание синтетической клетки — это сборка жизни из кирпичиков-молекул, которые сами по себе никогда не были живыми.

Почему проект рассчитан именно на 10 лет?

Это время необходимо для перехода от создания отдельных модулей (мембрана, ядро, рибосомы) к их полной синхронизации. Проблема в том, что все части системы должны работать одновременно и в одном пространстве.

Поможет ли ИИ в создании синтетических существ?

Да, ИИ используется для анализа огромных массивов биологических данных. Он помогает предсказать, как изменение одного гена повлияет на способность всей клетки к делению.

