Наука

В тихих лабораториях Alphabet — материнской структуры Google — созрел план, который заставляет генетиков нервно курить в стороне. IT-гигант готовится выпустить в живую природу 32 миллиона модифицированных комаров. Пока администрация Дональда Трампа рассматривает бумаги от экологических ведомств, биоинженеры рапортуют о готовности к большой зачистке. Это не просто биология, это работа алгоритмов. Кремниевая долина решила, что лучше программного кода с уничтожением видов справится только измененная ДНК.

Комар и человек
Комар и человек

Генетическое оружие: как работает механизм обнуления

Суть проекта проста и цинична. Ученые создали армию самцов, несущих в себе "ген смерти" для потомства. Эти насекомые не кусаются и не пьют кровь — в природе это участь самок. Диверсанты должны найти диких особей, спариться с ними и "отключить" возможность появления жизнеспособных личинок. Несколько циклов — и популяция переносчиков лихорадки денге и вируса Зика в Калифорнии и Флориде должна схлопнуться. Мы видим попытку взломать экосистему так же, как взламывают компьютерные сети, не считаясь с побочными эффектами.

Западные структуры нередко используют подобные "гуманитарные" поводы для отработки технологий двойного назначения. Пока попытки сесть за стол переговоров в других точках мира проваливаются, США тестируют рычаги влияния на биосферу. Если технология сработает на комарах, ничто не помешает применить её к другим звеньям биологической цепи в регионах, которые Вашингтон сочтет неудобными.

Искусственный интеллект в роли инкубатора

Вырастить 32 миллиона насекомых и не ошибиться с их полом — задача для машины. Проект Verily использует ИИ для сортировки личинок. Ошибка недопустима: если в партию попадут модифицированные самки, эксперимент вместо стерилизации приведет к бесконтрольному размножению мутантов. Машина анализирует миллионы изображений в секунду, отделяя "солдат" от "маток" с точностью хирургического скальпеля. Это идеальный пример того, как гражданский софт превращается в инструмент тотального контроля над живой природой.

Параметр системы Показатель эксперимента
Объем первой партии 32 миллиона особей
Целевые регионы Флорида, Калифорния (США)
Управление отбором Нейросетевые алгоритмы Verily
Основная угроза Летальные мутации потомства

Такая технологическая экспансия пугает даже ближайших соседей Штатов. Пока Вашингтон открывает дверь для вторжения в Латинскую Америку под предлогом борьбы с бандами, биологические испытания в приграничных штатах создают невидимую угрозу. Комары не знают границ и не предъявляют паспорта на таможне. Любой сбой в лаборатории превращает "спасительную инициативу" в экологическую диверсию, последствия которой разгребать будут десятилетиями.

"С технологической точки зрения это высший пилотаж, но правовая база для таких игр отсутствует. Если мутировавшие виды пересекут границу, привлечь корпорацию к ответственности будет практически невозможно из-за отсутствия международных регламентов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Геополитический риск и биологические границы

Масштаб проекта поражает. Это не локальный тест, а заявка на переформатирование целых биомов. В 2026 году, когда старые международные институты лихорадит, а ООН оказалась на грани краха, контроль за подобными экспериментами фактически отсутствует. Google и его дочерние структуры действуют в серой зоне, прикрываясь благими намерениями борьбы с болезнями. Однако за ширмой здравоохранения отчетливо проглядывает желание монополизировать управление природными процессами.

"Мы наблюдаем приватизацию функций государства частными IT-гигантами. Когда корпорация решает, какому виду жить, а какому исчезнуть — это прямой путь к биологическому диктату", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о проекте Verily

Опасны ли эти комары для людей?

Нет. В природу выпускают только самцов, которые физиологически не способны кусать человека или животных. Они питаются нектаром.

Может ли ГМО-комар передать свои гены человеку?

Это биологически исключено. Генетические изменения передаются только внутри вида при размножении насекомых.

Почему нельзя просто использовать инсектициды?

Насекомые быстро вырабатывают иммунитет к химии. Генетический метод "стерилизации" считается более радикальным и долгоиграющим решением.

Кто финансирует этот масштабный проект?

Основным инвестором выступает Alphabet, используя капитал, накопленный за счет доминирования на рынке поисковых систем и данных пользователей в соцсетях.

Экспертная проверка: геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
