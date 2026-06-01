Мечты о Марсе разбились о бетон: падение гигантского ускорителя в США привело к жестким мерам

Космическая гонка Илона Маска в очередной раз натолкнулась на бюрократический бетон. Новейший Starship V3, который должен был стать "трамваем" до Марса, застрял на земле. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) легким движением пера превратило триумфальный полет в "неудачное испытание". Виной всему — взбрыкнувший ускоритель Super Heavy, который вместо красивого возвращения устроил огненное шоу в водах Мексиканского залива. Пока инженеры SpaceX копаются в сожженных двигателях, регуляторы из США потирают руки: полеты заморожены на неопределенный срок.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ангар компании SpaceX в Калифорнии

Двенадцатый рейс: успех на полставки

Старт 22 мая 2026 года выглядел как картинка из голливудского блокбастера. Огромная туша Starship V3 оторвалась от Техаса и ушла в небо. Внутри — не просто балласт, а два десятка имитаторов спутников Starlink и две камеры-шпионки для съемок самого процесса. Корабль даже выплюнул груз в космос, доказав, что верхняя ступень вполне дееспособна. Один из шести двигателей Raptor "сдох" прямо во время подъема, но машина этого будто не заметила. Хлесткий удар по амбициям случился позже, когда пришло время возвращать "извозчика" домой.

"Отказ двигателя Raptor в полете — это не катастрофа, а штатная проверка системы на выживаемость. Проблема в том, что современная биология технических систем SpaceX заточена на избыточность, но регуляторам FAA нужны не оправдания, а гарантии безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему супер-ракета стала одноразовой

Весь смысл затеи Маска — гонять ракеты туда-сюда, как электрички. Но в этот раз ускоритель Super Heavy решил, что он — камикадзе. После отделения ступень должна была включить двигатели для торможения и мягко сесть. Вместо этого — "неполный прожиг". Часть моторов просто не проснулась. Махина потеряла управление, перевернулась в воздухе и на огромной скорости вошла в воду. Никто не пострадал, если не считать самолюбия инженеров и графика запусков. Для FAA этого падения достаточно, чтобы объявить систему опасной для общества.

Этап миссии Результат испытания 22 мая Вывод на траекторию Успешно (несмотря на отказ 1 двигателя) Развертывание нагрузки Штатно (имитаторы Starlink выведены) Возврат ускорителя Провал (авария из-за сбоя двигателей) Приводнение корабля Контролируемое разрушение в океане

Такой провал — это не просто потеря железа. Это удар по контрактам с НАСА и планам на Луну. Если ракета не может гарантированно вернуться, она превращается в дорогую одноразовую игрушку. Американским властям такая "ковбойская" тактика Маска явно встала поперек горла. Теперь каждый чих SpaceX будет рассматриваться под микроскопом, как радиация в космосе, выжигающая все живое.

"Любая авария на испытаниях — это сопутствующий фактор развития. Однако, когда речь идет о таких мощностях, риск техногенной катастрофы возрастает кратно. FAA будет держать SpaceX на коротком поводке, пока не увидит четкий алгоритм устранения причин сбоя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Бюрократическая петля: когда разрешат взлет?

Запрет на полеты — это серьезно. SpaceX обязана провести расследование, найти виноватых и доказать, что в следующий раз обломки не прилетят кому-нибудь на крышу. Регуляторы США славятся своей медлительностью, особенно когда дело касается безопасности. Оптимисты ждут возобновления пусков через пару недель, реалисты готовятся к месяцам простоя. А пока Starship V3 стоит в ангаре, другие космические программы могут перехватить инициативу, используя космические ресурсы более осторожно.

"История науки знает немало примеров, когда спешка приводила к закрытию целых направлений. SpaceX сейчас балансирует между гениальностью и безрассудством. FAA играет роль тормоза, который необходим, чтобы ракета не стала орудием разрушения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Starship V3

Почему FAA запретило полеты, если никто не пострадал?

Для авиационных властей США падение неуправляемого 70-метрового ускорителя — это "инцидент с высокой степенью риска". Даже если ракета упала в безлюдном районе, сам факт потери контроля говорит о системной уязвимости, которую нужно устранить до следующего взлета.

Чем версия V3 отличается от предыдущих Starship?

V3 — это "удлиненная" версия с повышенной мощностью и грузоподъемностью. Она рассчитана на более массовый вывод спутников и длительные миссии. Из-за новых габаритов и измененной механики двигателей динамика полета стала сложнее, что и могло привести к сбою ускорителя.

Когда может состояться 13-й полет?

Точной даты нет. Все зависит от того, как быстро SpaceX предоставит отчет о причинах аварии. Обычно такие расследования занимают от 4 до 8 недель, если не требуются конструктивные изменения всей топливной системы.

