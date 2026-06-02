Самая неудобная планета Солнечной системы: почему Меркурий до сих пор изучен хуже других

Меркурий находится в 77 миллионах километров от Земли, что делает его одним из самых близких соседей. Однако за всю историю космонавтики к нему отправили лишь три миссии. Главные препятствия — гравитационный капкан Солнца и экстремальный радиационный фон, которые превращают полет в сложнейшую задачу.

Фото: Wikipedia by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Меркурий

Солнце как главный тормоз

Полет к внутренней планете напоминает попытку спуститься по крутому ледяному склону прямо в бездну. Космический аппарат, стартуя с Земли, уже обладает скоростью около 30 км/с. Чтобы направиться к Меркурию, зонду нужно не разгоняться, а интенсивно тормозить. Солнечная гравитация работает как гигантская воронка, неумолимо ускоряя любой объект, летящий к центру системы. Без активного маневрирования зонд наберет такую инерцию, что просто пролетит мимо цели. Гравитационное поле самого Меркурия слишком слабое — всего 38% от земного показателя. Малогабаритная планета не способна захватить скоростной объект и вывести его на устойчивую орбиту Меркурия без внешней помощи.

"Основная проблема заключается в разнице скоростей. Нам нужно сбросить колоссальный импульс, чтобы не промахнуться. Меркурий — крошечная мишень на фоне огромного гравитационного влияния звезды", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ловушка избыточного веса

Прямой перелет потребовал бы такого количества горючего, которое не поднимет в космос ни одна существующая ракета. Чем больше топлива мы берем для торможения у цели, тем тяжелее становится аппарат. Тяжелый аппарат требует еще больше горючего для старта и последующих маневров. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, инженеры используют гравитационные маневры. Аппараты годами петляют во внутренней части Солнечной системы, пролетая мимо Венеры и Земли. Эти маневры позволяют постепенно гасить скорость, используя взаимное притяжение небесных тел. Расстояние, которое по прямой можно преодолеть за несколько месяцев, зонды проходят за 7–10 лет. Исследование космоса в таких условиях требует исключительной точности расчетов.

Параметр сравнения Меркурий Гравитация (от земной) 38% Дневная температура +430 °C Ночная температура -180 °C Дистанция от Солнца 58 млн км (ср.)

"Каждая лишняя тонна массы на старте требует экспоненциального роста мощности носителя. Мы вынуждены строить маршруты-змейки, чтобы сэкономить ресурсы системы", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Термический шок и радиация

У Меркурия нет атмосферы, способной распределять тепло. На солнечной стороне электроника плавится при температуре выше +400 градусов, а через несколько километров, в тени, металл становится хрупким от мороза в -180 градусов. Пересечение границы света и тени создает колоссальный термошок. Материалы расширяются и сжимаются, что разрушает структуру крепежей и плат. Солнечная активность в этой зоне проявляется максимально жестко. Магнитная буря вблизи светила способна мгновенно "выжечь" незащищенную оптику. Из-за этого даже орбитальные телескопы никогда не направляют в сторону Меркурия. Планета буквально прячется в ослепляющем сиянии, делая невозможным качественное фотографирование с традиционных дистанций.

"Радиационная нагрузка вблизи Меркурия в десятки раз выше, чем на земной орбите. Обычные солнечные панели там деградируют за считанные месяцы", — добавил эксперт Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о миссиях к Меркурию

Почему нельзя использовать торможение об атмосферу?

У Меркурия нет плотной атмосферы. Зонд не может использовать аэродинамическое сопротивление для снижения скорости, как это делают аппараты при посадке на Марс или Землю.

Виден ли Меркурий в обычный телескоп?

Наблюдения сильно затруднены. Планета всегда находится близко к горизонту и теряется в солнечных лучах. Густые слои земной атмосферы размывают изображение, лишая его деталей.

Почему Hubble не снимает Меркурий?

Яркость Солнца так велика, что прямое попадание лучей в зеркальную систему телескопа приведет к необратимому перегреву и выходу из строя чувствительных сенсоров.

Читайте также