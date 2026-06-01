Пробуждение Лернейской гидры: к чему привела попытка учёных "прищемить хвост" фотону

Наука

Мифы Древней Греции описывают Лернейскую гидру как монстра, неуязвимого для обычного меча: отсечение одной головы немедленно приводило к появлению двух новых. Современная физика, похоже, столкнулась с аналогичным парадоксом на квантовом уровне. Теоретический анализ показал, что попытки механического разделения частицы света влекут за собой создание целого каскада новых фотонов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Квантовый фотон и атом

Квантовый "хвост" фотона

В мире классической механики объект жестко ограничен. Если у вас в руках яблоко, вы можете разрезать его ножом. Кварки, из которых состоят протон и нейтрон, подчиняются другим правилам — они не делятся на части. Фотон ведет себя иначе. Это одновременно частица и волновой процесс, который нельзя "запереть" в одной точке пространства. У фотона есть протяженный "хвост", размазанный по координатам.

"На фундаментальном уровне мы видим, как сложнейшая динамика квантовой системы успешно мимикрирует под простейшее состояние частицы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему вакуум рождает материю

Физики из Университета Осло рассчитали сценарий, где этот "фотонный хвост" отсекается мгновенным затвором. Результаты, опубликованные в Physical Review Letters, оказались неожиданными. Резкое ограничение пространства "взбалтывает" вакуум. Пустота в квантовой теории — это не отсутствие всего, а кипящий котел полей. Любое вмешательство в структуру этих полей вынуждает их отдавать энергию, порождая бесконечную суперпозицию новых частиц.

Это явление напоминает поведение сейсмической активности, где природа игнорирует устоявшиеся расчеты. Зеркало, действующее почти со скоростью света, "срезает" часть волнового фронта. Система мгновенно компенсирует потерю, выбрасывая в "пустоту" порции энергии.

Объект измерения Эффект отсечения затвором
Классический объект Физическое разделение на части
Фотон Генерация каскада новых фотонов

"Всякое энергетическое воздействие на вакуум вызывает отклик поля. Мы не делим свет, мы провоцируем среду на создание материи из ничего", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Почему эксперимент сложнее теории

Проблема проверки гипотезы — в инерции техники. Современные лаборатории способны оперировать сверхкороткими временными интервалами, но для "расщепления" фотона затвор должен срабатывать быстрее любого существующего устройства. Как отметил профессор Ульф Леонхардт, эксперименты подтверждают само рождение частиц фотонной природы, но текущие возможности приборов пока не достигают нужного порога скорости.

Исследователи намерены усложнить модель. В планах — работа с пучками фотонов и электронами. Это поможет понять закон причинности в квантовом микромире.

"Наши знания о квантовополевых взаимодействиях могут претерпеть изменения, если мы докажем, что эти флуктуации —  следствие преднамеренного взлома вакуума", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о квантовой оптике

Почему нельзя увидеть это "рождение" частиц глазом?

Квантовые процессы происходят на масштабах времени и энергии, невидимых для биологического зрения. Мы фиксируем их только датчиками, которые преобразуют квантовый сигнал в электрический.

Означает ли появление новых фотонов нарушение закона сохранения энергии?

Нет. Энергия берется из вакуумного поля, которое само по себе содержит бесконечный потенциал энергии покоя.

Может ли этот метод стать способом получения бесконечной энергии?

Теоретически, вакуум — источник огромной мощности, но энергетические затраты на работу "затвора" сегодня превышают энергию, которую можно извлечь из рожденных фотонов.

Связано ли это явление с квантовой запутанностью?

Исследование затрагивает вопросы локальности, которые являются фундатиментом для понимания запутанности, но это отдельный механизм взаимодействия с полем.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, учитель физики Александр Козлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
