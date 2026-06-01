Это казалось ошибкой: крошечная деталь спасла миссию телескопа Уэбб от неминуемого финала

Инженеры вставили в многомиллиардный телескоп железку размером с кофейную чашку, и это спасло миссию от частичного провала. Речь о крошечной пятисантиметровой маске, которую добавили в конструкцию "Джеймса Уэбба" еще в 2008 году. Спустя почти двадцать лет этот "костыль" стал единственным способом рассмотреть детали, которые слепят основную оптику телескопа.

Фото: commons.wikimedia.org by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Космический телескоп Джеймса Уэбба

Дырявая физика: как маска блокирует лишнее

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" — это гигантское зеркало диаметром 6,5 метра. Оно идеально ловит тусклый свет древних галактик, но пасует перед яркими объектами. Когда нужно рассмотреть что-то компактное и светящееся, пиксели детектора переполняются. В итоге вместо четкой картинки получается светлое пятно. Чтобы обойти это, ученый Ананд Шиварамакришнан еще на этапе проектирования предложил внедрить режим интерферометрии с апертурной маскировкой (AMI).

Суть проста: на пути света ставят железный диск с семью отверстиями. Он отсекает большую часть фотонов, намеренно "ослепляя" телескоп. Оставшиеся лучи создают сложный узор — интерференционную картину. Если прогнать эти данные через математические фильтры, можно получить разрешение выше, чем позволяет размер основного зеркала. Это критически важно, когда поиск внеземной жизни требует изучения планет вблизи ярких звезд.

"Интерферометрия превращает один телескоп в виртуальную сеть антенн. Это позволяет разделить два объекта, которые для обычной оптики сливаются в одну точку", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему детекторы "ослепли" на орбите

Когда "Уэбб" развернулся в космосе и сделал первые снимки через 5-сантиметровую маску, ученые схватились за головы. Ожидаемой сверхчеткости не случилось. Выяснилось, что инфракрасные детекторы NIRISS ведут себя неадекватно. Электрический заряд "протекал" между соседними пикселями, размывая те самые интерференционные узоры. Это как пытаться разобрать текст, написанный фломастером на туалетной бумаге — чернила расплываются, уничтожая смысл.

"Первоначальные результаты оказались не такими хорошими, как мы предполагали", — призналась Саша Хинкли из Эксетерского университета.

Математические методы очистки изображения, которые годами готовили на Земле, просто не справлялись. Система упорно выдавала мусор вместо данных. Пока время становится больше из-за замедления планеты, астрономы теряли драгоценные часы работы самого дорогого инструмента в истории.

Параметр Эффект маски AMI Объем собираемого света Снижается на 85% Угловое разрешение Растет в 2-3 раза Размер устройства 5 сантиметров

Цифровой двойник против помех

Прорыв совершила команда Макса Чарльза из Сиднейского университета. Они поняли: бессмысленно пытаться "вылечить" битое фото. Вместо того чтобы править результат, они создали полную цифровую копию физических процессов в телескопе. Программа имитирует всё: от прохождения луча через дырки в маске до блуждающих электронов в кремниевой матрице детектора. Система берет черновой набросок объекта и прогоняет его через симуляцию, пока "виртуальный" снимок не совпадет с реальным.

Этот метод уже позволил рассмотреть извержения вулканов на спутнике Юпитера Ио и структуру газовых струй у черных дыр. Ученые доказали, что даже прибор с дефектом может показывать невероятные вещи, если правильно настроить "математические линзы". Теперь "Уэбб" видит детали, которые раньше считались недоступными для его приборов.

"В космосе вы не можете заменить сгоревший транзистор или починить бракованную матрицу. Единственный путь — переписать логику обработки данных под реальное "железо"", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о телескопе "Джеймс Уэбб"

Зачем блокировать свет в таком дорогом телескопе?

Яркие звезды "засвечивают" слабые детали рядом с ними. Маска превращает телескоп в интерферометр, позволяя видеть мелкие контрастные объекты, которые обычно тонут в сиянии.

Почему нельзя было просто сделать матрицу лучше?

Детекторы создавались за десятилетия до запуска. Технологии того времени имели физические ограничения по утечке заряда, которые проявились только в условиях космоса.

Что именно дает эта 5-сантиметровая деталь?

Она позволяет различать два очень близких объекта как отдельные точки, а не как одно размытое пятно.

Как математика заменяет ремонт оборудования?

Создается прямая модель: ученые вычисляют, как именно искажается свет, и учитывают это при восстановлении финального изображения.

