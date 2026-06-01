Луна скрывает тяжелый груз: данные NASA подтвердили наличие аномалии в глубине

Луна привычно кажется легким и предсказуемым соседом, но ее недра хранят аномалию, которая не вписывается в привычные расчеты рельефа. Под гигантской впадиной на обратной стороне скрыто нечто настолько тяжелое, что оно буквально тянет на себя гравитационное поле спутника. Эта находка меняет представление о том, как формировались планетные тела в нашей системе.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунная поверхность с кратерами

Тайник в бассейне Эйткен

На обратной стороне спутника зияет шрам колоссальных размеров — бассейн Южный полюс — Эйткен. Эта воронка растянулась на 2 500 километров, став свидетельством древней катастрофы. Однако замеры показали, что под поверхностью в этой зоне находится плотная масса, чей вес превышает два квинтиллиона килограммов. Такое скопление вещества сопоставимо с целым архипелагом, спрятанным глубоко под лунной корой.

"Обнаруженная аномалия залегает на глубине более 300 километров. Это не просто небольшое уплотнение, а огромная структура, которая явно выделяется на фоне окружающих пород мантии", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Обнаружить этот объект удалось благодаря сверхточному анализу движения спутников. Когда аппараты проходят над зонами с повышенной плотностью, их траектория меняется из-за усиления силы тяжести. Сопоставив эти данные с картой высот, специалисты поняли: одной формой кратера такие показатели не оправдать.

Железо или застывшая мантия

Тот самый секрет аномалии может заключаться в происхождении самой воронки. По одной из версий, небесное тело, врезавшееся в Луну миллиарды лет назад, было богато металлами. В момент удара ядро этого объекта не испарилось, а вошло в грунт, словно пуля в дерево. Со временем расплавленное железо и никель смешались с лунной породой, образовав гигантскую пробку, застрявшую в верхних слоях мантии.

Версия Суть механизма Ударное происхождение Остатки металлического ядра столкнувшегося тела застряли в недрах. Магматическая дифференциация Тяжелые оксиды застыли при охлаждении океана магмы, не дойдя до центра.

Важный нюанс: если метеорит был рыхлым, он бы просто разлетелся по поверхности. Чтобы оставить такой след, требовалось нечто плотное и вязкое. Существует и альтернативный взгляд. В период, когда Луна была раскаленным шаром с океаном магмы, тяжелые вещества оседали вниз. Возможно, именно в этом месте процесс остывания зафиксировал плотные слои оксидов, не дав им погрузиться в само ядро.

"Столкновение такого масштаба полностью перепахивает недра. Мы видим не просто яму, а законсервированный химический коктейль, который отличается по составу от всей остальной Луны", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как взвесить невидимое

На практике изучение недр без бурения превращается в сложную математическую задачу. Исследователи используют данные о гравитации как рентгеновский снимок. Если под землей (или Луной) лежит кусок плотного металла, маятник над ним отклонится сильнее. Подобный вариант анализа позволил создать объемную модель скрытого объекта.

Размеры аномалии настолько велики, что она искривляет форму самого спутника, делая его слегка асимметричным. Это не мешает орбитальному движению, но создает уникальные условия для будущих исследований. Редкое сценарий развития событий в Солнечной системе позволил нам заглянуть внутрь планетарного зародыша, чье сердце замерло на полпути к центру.

"Такие гравитационные ловушки — лучший источник информации о составе ранних планет. Это буквально реликтовая материя, зажатая между корой и ядром", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о недрах Луны

Может ли эта масса быть пустотой?

Нет, данные показывают обратное. Пустота имела бы отрицательную гравитационную массу, то есть притяжение над ней было бы слабее. Здесь же наблюдается значительный избыток веса.

Почему аномалию нашли только сейчас?

Для обнаружения требовались два аппарата, летящих в связке, чтобы измерять дистанцию друг до друга с точностью до микрона. Только такая технология позволила увидеть крошечные рывки спутников над плотными зонами.

Опасно ли это для стабильности орбиты?

Никакой опасности нет. Масса велика в человеческом понимании, но в масштабах всей Луны это лишь небольшая добавка, которая не влияет на вращение спутника вокруг Земли.

