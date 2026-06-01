Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первая столица Руси совсем рядом: древние стены скрывают тайны, о которых молчат учебники
Память бывших уличных собак: три сигнала, которые выдают тяжелое прошлое питомца
Отказ от пожизненных таблеток: всего одна инъекция снижает холестерин сразу на 62%
Похудение без отрыва от монитора: 5 ленивых способов сжигать жир без диет и тренировок
Совкомбанк запускает благотворительную акцию "Бумажный самолетик": покупайте в рассрочку 12 месяцев по "Халве" и помогайте детям
Грибок на подоконнике атакует легкие: виновником сырости оказались вовсе не окна
Эра халявы закончилась: владельцам популярных авто перекрыли въезд на подземные уровни
Когда ученик превзошел учителя? Как советская "Нива" подарила идею всему японскому автопрому
Питомец потерял аппетит и вы в панике? Посмотрите на календарь — возможно, это просто лето

Луна скрывает тяжелый груз: данные NASA подтвердили наличие аномалии в глубине

Наука

Луна привычно кажется легким и предсказуемым соседом, но ее недра хранят аномалию, которая не вписывается в привычные расчеты рельефа. Под гигантской впадиной на обратной стороне скрыто нечто настолько тяжелое, что оно буквально тянет на себя гравитационное поле спутника. Эта находка меняет представление о том, как формировались планетные тела в нашей системе.

Лунная поверхность с кратерами
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лунная поверхность с кратерами

Тайник в бассейне Эйткен

На обратной стороне спутника зияет шрам колоссальных размеров — бассейн Южный полюс — Эйткен. Эта воронка растянулась на 2 500 километров, став свидетельством древней катастрофы. Однако замеры показали, что под поверхностью в этой зоне находится плотная масса, чей вес превышает два квинтиллиона килограммов. Такое скопление вещества сопоставимо с целым архипелагом, спрятанным глубоко под лунной корой.

"Обнаруженная аномалия залегает на глубине более 300 километров. Это не просто небольшое уплотнение, а огромная структура, которая явно выделяется на фоне окружающих пород мантии", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Обнаружить этот объект удалось благодаря сверхточному анализу движения спутников. Когда аппараты проходят над зонами с повышенной плотностью, их траектория меняется из-за усиления силы тяжести. Сопоставив эти данные с картой высот, специалисты поняли: одной формой кратера такие показатели не оправдать.

Железо или застывшая мантия

Тот самый секрет аномалии может заключаться в происхождении самой воронки. По одной из версий, небесное тело, врезавшееся в Луну миллиарды лет назад, было богато металлами. В момент удара ядро этого объекта не испарилось, а вошло в грунт, словно пуля в дерево. Со временем расплавленное железо и никель смешались с лунной породой, образовав гигантскую пробку, застрявшую в верхних слоях мантии.

Версия Суть механизма
Ударное происхождение Остатки металлического ядра столкнувшегося тела застряли в недрах.
Магматическая дифференциация Тяжелые оксиды застыли при охлаждении океана магмы, не дойдя до центра.

Важный нюанс: если метеорит был рыхлым, он бы просто разлетелся по поверхности. Чтобы оставить такой след, требовалось нечто плотное и вязкое. Существует и альтернативный взгляд. В период, когда Луна была раскаленным шаром с океаном магмы, тяжелые вещества оседали вниз. Возможно, именно в этом месте процесс остывания зафиксировал плотные слои оксидов, не дав им погрузиться в само ядро.

"Столкновение такого масштаба полностью перепахивает недра. Мы видим не просто яму, а законсервированный химический коктейль, который отличается по составу от всей остальной Луны", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как взвесить невидимое

На практике изучение недр без бурения превращается в сложную математическую задачу. Исследователи используют данные о гравитации как рентгеновский снимок. Если под землей (или Луной) лежит кусок плотного металла, маятник над ним отклонится сильнее. Подобный вариант анализа позволил создать объемную модель скрытого объекта.

Размеры аномалии настолько велики, что она искривляет форму самого спутника, делая его слегка асимметричным. Это не мешает орбитальному движению, но создает уникальные условия для будущих исследований. Редкое сценарий развития событий в Солнечной системе позволил нам заглянуть внутрь планетарного зародыша, чье сердце замерло на полпути к центру.

"Такие гравитационные ловушки — лучший источник информации о составе ранних планет. Это буквально реликтовая материя, зажатая между корой и ядром", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о недрах Луны

Может ли эта масса быть пустотой?

Нет, данные показывают обратное. Пустота имела бы отрицательную гравитационную массу, то есть притяжение над ней было бы слабее. Здесь же наблюдается значительный избыток веса.

Почему аномалию нашли только сейчас?

Для обнаружения требовались два аппарата, летящих в связке, чтобы измерять дистанцию друг до друга с точностью до микрона. Только такая технология позволила увидеть крошечные рывки спутников над плотными зонами.

Опасно ли это для стабильности орбиты?

Никакой опасности нет. Масса велика в человеческом понимании, но в масштабах всей Луны это лишь небольшая добавка, которая не влияет на вращение спутника вокруг Земли.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Наука и техника
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Новости спорта
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Последние материалы
Отказ от пожизненных таблеток: всего одна инъекция снижает холестерин сразу на 62%
Похудение без отрыва от монитора: 5 ленивых способов сжигать жир без диет и тренировок
Совкомбанк запускает благотворительную акцию "Бумажный самолетик": покупайте в рассрочку 12 месяцев по "Халве" и помогайте детям
Грибок на подоконнике атакует легкие: виновником сырости оказались вовсе не окна
Эра халявы закончилась: владельцам популярных авто перекрыли въезд на подземные уровни
Когда ученик превзошел учителя? Как советская "Нива" подарила идею всему японскому автопрому
Питомец потерял аппетит и вы в панике? Посмотрите на календарь — возможно, это просто лето
Луна скрывает тяжелый груз: данные NASA подтвердили наличие аномалии в глубине
Бегом к маме в чулан: 9 вещей, которые вернулись в моду и стоят целое состояние
Ваш смартфон теперь так умеет: новая технология стерла грань между фото и видео
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.