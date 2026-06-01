Инопланетяне рядом, но мы их не видим? Почему методика поиска внеземной жизни треснула по швам

Наука

Современные методы поиска внеземной жизни могут быть ошибочными. Международная группа ученых в публикации для Nature Astronomy предостерегает: приборы нередко отбрасывают реальные признаки биологической активности, считая их статистическим шумом. Вместо поиска новых форм жизни исследователи долгие годы опираются на узкий спектр уже известных параметров.

Фото: Pravda.ru by Павел Громов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радиотелескоп ловит луч света

Почему мы не замечаем жизнь

Космические миссии нацелены на обнаружение специфических биосигнатур. Аппаратуру проектируют так, чтобы избежать ложных срабатываний. Это создает ловушку: приборы просто не распознают формы жизни, которые не вписываются в земные представления. По мнению астробиологов, такой подход слишком прямолинеен.

"Наши методы поиска должны перестать быть зацикленными только на том, что уже известно науке. В противном случае мы рискуем пройти мимо необычных форм биологической активности, которые просто оказались не в фокусе наших датчиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ложноотрицательные результаты как угроза

Геологические или химические процессы часто маскируют биологические следы. При этом исследователи рискуют столкнуться с "ложноотрицательным результатом". Жизнь есть, но инструмент ее пропускает. Эксперты подчеркивают: проблема выходит за рамки чистой науки.

"Неверная интерпретация данных о биосигнатурах на других планетах может иметь тяжелые последствия, вплоть до юридических прецедентов при попытках освоения недр или добычи ресурсов. Мы должны учитывать экологические риски еще до начала активных исследовательских фаз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Старый подход Предлагаемая стратегия
Поиск только изученных биосигнатур Анализ аномалий через ИИ
Приоритет исключения ложных тревог Системный учет риска пропуска жизни

Новые горизонты для поиска

Будущие миссии, включая полеты к окрестностям спутников Сатурна, требуют пересмотра моделей. Профессор Ноак из Свободного университета Берлина предлагает использовать абиотические базовые показатели. Это поможет понять, когда химический состав атмосферы отклоняется от нормы из-за скрытых "живых" факторов. Исследования показывают, что толстые слои льда могут скрывать океаны, где жизнь не проявляет себя внешне.

"Биология часто мимикрирует под неживую материю. Для корректного анализа необходимо комбинировать лабораторное моделирование и нейросетевые алгоритмы распознавания образов, иначе любая ошибка системы выйдет боком всему научному сообществу", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о поиске внеземной жизни

Почему важно менять стратегию миссий сейчас?

Техника проектируется десятилетиями. Если сегодня не интегрировать гибкие алгоритмы, будущие роботы на других планетах останутся слепы к нетипичным формам жизни.

Что такое ложноотрицательный результат?

Это ситуация, когда прибор аппаратно фиксирует наличие биологических следов, но классифицирует их как обычную геологическую или фоновую активность.

Как искусственный интеллект поможет ученым?

ИИ способен находить закономерности, не видимые человеческому глазу, и отделять истинные биосигнатуры от естественного фона звездных систем.

Какие последствия несет обнаружение или пропуск жизни?

Это меняет геополитические и экономические приоритеты. Неучтенная биологическая активность делает невозможным безопасное использование космических ресурсов.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, ученый-химик Илья Сафронов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
