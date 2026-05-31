Законы физики внезапно перестали работать: раскаленная мантия под США повела себя вопреки логике

Сейсмологи долго верили: глубоко под землей камни не ломаются. Они текут. На глубине в десятки километров жара превращает твердую породу в подобие вязкой ириски. А ириска не может треснуть и вызвать землетрясение. Но природа плевать хотела на учебники. В 1979 году под городком Рэндольф земля дрогнула так, будто получила удар под дых из самой мантии. Ученые полвека списывали это на ошибку приборов, пока новые данные не заставили их признать: глубоко в недрах континента скрывается невидимый механизм катастроф.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Комки породы на границе мантии Земли

Аномалия Рэндольфа: землетрясение, которого не было

24 февраля 1979 року приборы зафиксировали толчок магнитудой 3,8. Сила приличная — посуда в шкафах должна была звенеть, а люстры — качаться. Но жители Рэндольфа спали спокойно. Никто ничего не почувствовал. Джордж Зандт, изучавший данные, пришел к дикому выводу: очаг залегал на глубине 90 километров. Это в три-четыре раза глубже обычных "коровых" землетрясений. Коллеги Зандта лишь пожали плечами: в верхней мантии слишком жарко для разломов.

"Глубина в 90 километров — это уже не зона ответственности привычной нам геологии. Там действуют законы пластичности, а не хрупкого разрушения. Подтверждение таких событий переворачивает представления о том, как распределяется напряжение внутри планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Спустя 45 лет Кит Копер из Университета Юты поднял архивы. Его команда прогнала старые волновые формы через современные алгоритмы. Итог: Зандт был прав. Более того, 10 сентября 2025 года датчики поймали еще один привет из бездны — толчок магнитудой 4,1 на глубине 68 километров под бассейном Уинта. Это на 20 километров ниже границы Мохоровичича — священной черты, отделяющей кору от мантии.

Мантийная ириска: почему камни текут

В чем проблема этих толчков? Представьте себе кирпич. Вы бьете по нему молотком — он разлетается на куски. Это поведение земной коры. Теперь представьте кусок теплой ириски. Вы бьете по ней — она просто деформируется. Мантия на глубине 70-90 километров раскалена до 700 градусов и выше. Под таким давлением камни должны вести себя как супергустой кисель. Но данные из Юты и Вайоминга говорят: ириска иногда взрывается.

Тип землетрясения Характеристики процесса Обычное (коровое) Хрупкий разлом, серия афтершоков, малая глубина. Мантийное (КВЗ) Изолированный удар, отсутствие эха, глубина более 60 км.

Главная странность континентальных мантийных землетрясений — их одиночество. У них нет форшоков (предвестников) и афтершоков (затухающих хвостов). Это как один резкий выстрел в тишине вместо долгой канонады. Подобные аномалии могут быть связаны с тем, как древние структуры фундамента взаимодействуют с подвижными слоями под ними.

"На таких глубинах традиционные методы мониторинга часто пасуют. Если здание в зоне риска, мы смотрим на трещины в фундаменте, а здесь "фундамент" находится в сотне километров под землей, и он не трескается, а внезапно срывается", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Айсберг под Вайомингом: как кратоны гнут мантию

Почему трясет именно здесь? Под Вайомингом и Ютой лежит "кратон" — древний, непотопляемый блок земной литосферы. Кит Копер сравнивает его с килем гигантского айсберга, уходящим глубоко в мантию. Остальная часть планеты медленно течет вокруг этого жесткого препятствия. В месте, где мягкая мантия натыкается на "киль" Вайомингского кратона, возникают чудовищные напряжения. Скорость деформации растет, и даже "ириска" не выдерживает — происходит срыв.

Это открытие пугает инженеров. Раньше сейсмическую опасность считали просто: нашли разлом на поверхности — оценили его длину — получили максимальную силу удара. У мантийных землетрясений нет видимых разломов. Это атака из невидимой зоны, предел мощности которой науке неизвестен. Даже если новые материалы помогут строить прочнее, против удара из глубины 90 километров защититься сложно.

"Мы имеем дело с непредсказуемым риском. Когда природа игнорирует хрупкие сегменты коры и бьет сразу из вязкой среды, это меняет все расчеты по безопасности критической инфраструктуры", — констатировал в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Ответы на популярные вопросы о мантийных землетрясениях

Почему люди не чувствуют эти землетрясения?

Энергия толчка рассеивается по мере прохождения через десятки километров горных пород. К тому моменту, как сейсмическая волна достигает поверхности, ее амплитуда становится слишком слабой для человеческих чувств, хотя приборы фиксируют ее четко.

Может ли такое землетрясение вызвать катастрофу?

Пока зафиксированы события умеренной мощности. Однако геологи признают: они не знают потолка силы для таких процессов. Если "киль" кратона сорвется масштабно, последствия могут быть непредсказуемыми.

Как отличить мантийный толчок от обычного?

Главные маркеры — огромная глубина (ниже границы Мохо) и полное отсутствие афтершоков. Обычное землетрясение всегда оставляет "эхо", мантийное — нет.

Связано ли это с вулканической активностью?

Прямой связи нет. Это чисто тектонические процессы, вызванные трением жестких блоков литосферы о текучую мантию, а не движением магмы.

